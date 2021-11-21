每到月底只能吃土？不要變成金錢的奴隸

除了時間跟精力，金錢也是你能支配的三個核心資源之一。

金錢能夠讓你人生的勝利旅程一路順風，也能讓你處處受制。而且在這三者之中，金錢是唯一持續受使用方式影響的資源。如果你現在少花一點，你就能用錢來賺更多錢。你可以把先前存下來的錢拿來投資，在你睡覺或在美食網站上神遊的時候，錢會自己生生不息。

有很多人會抱怨自己的財務狀況，他們之中有些人賺得少，有些人賺得多，但他們對自己付不起或存不到買這個那個的錢，都哀嘆不止。他們覺得金錢像是難以馴服的猛獅，或者更糟，像是很難侍候、隨時可能恐怖變身的毛茸茸小精靈。

事實上，錢不過就是一張紙，而你是活生生、具有自由意志或至少兩雙運動鞋的人類。所以如果「我不吃老本就活不到發薪日」或「我每到月底都只能吃土」是你會說的話，你就是在讓金錢把自己困在牢籠裡，變成供它使喚的奴隸。

千萬不要變成金錢的奴隸。

是你要管理金錢，不是讓金錢管理你。關於理財這個主題，已經有許多經濟學家、理財專家、白手起家的富豪寫過好幾本書專門討論了。如果財務管理是你唯一需要幫助的問題，你在書店時應該直接走到商業理財區；但你卻買了這本書，為什麼呢？因為我承諾要教你怎麼把人生各種屎事都整頓得清清爽爽，這當然包括了你的財務。

我現在就要履行我的承諾了，秘訣就是：同樣的秘訣可以適用在各種方面。

我們才剛利用策略、專注和投入的合體技，幫你縮短了一天的工作時數。現在，我們就要用同樣的方法，透過混搭節流和開源，來壯大你的銀行帳戶，達成你曾認為遙不可及的生活型態。

嘿，燒錢鬼

不管你的目標是小（去十週年高中同學會要穿的一雙美鞋）、中（去二十週年高中同學會要戴的鑽石手鍊）還是大（去三十週年高中同學會前要做的腹部抽脂手術），都可以用很容易的策略，像是每天省下你的一百五十元星巴克，持續X天，直到你存到Y元的目標。

圖／遠流文化提供

• 三十天的專注和投入 ＝ 省下四千五百元的香草奶霜星冰樂，等同一雙美鞋

•三百天就是四萬五千元的鑽石飾品

•一千兩百天就是中價位（十八萬）的抽脂手術

同樣的策略也能應用在更龐大的計劃上，比如說為了孩子（或是你自己）的牙齒矯正費用或大學學費存錢，甚至是一臺MINI Cooper的頭期款，那種車真是超可愛的。

但首先，我們先從那個萬用假設法開始吧。

(本文摘自莎拉．奈特著《管他去死是人生最大的自由2：踏上順暢之路的超痛快人生實踐指南》，遠流出版提供)

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