巴菲特「打洞卡」理論 買股前先問這三件事

巴菲特有個著名的「打洞卡」投資理論：你的手上有一張只有 20 個洞的卡片，每當做了一個投資決定，就會用掉一個洞，一旦用完卡上的 20 個洞，你就不能再投資了。這個理論在告訴我們，買股、賣股、換股之前都要謹慎思考。

買股前的三項重要評估

由於投資組合已有比例配置，再加碼買進時勢必會打亂原有比例，因此在買股前一定要先做下列 3 項評估，確保維持原本的配置比例。

1. 檢查投資組合比例上限

主動投資者應透過投資組合管理，選擇不同產業的股票，搭配成長股和定存股，管理持股比例上限來因應波動，達成市值與股息每年持續成長的目標。因此買進股票前第一項評估是檢查目前投資組合的持股比例，對於已達比例上限的產業、個股、定存股、成長股，就暫停買進（我的操作是同一類股持股上限不超過30％，單一個股持股上限不超過 20％），未達上限的標的就可以列入買進計畫，以持股比例最低的優先買進。

2. 排定投資組合持股比例高低

投資組合的產業與個股比例，可以根據勝算評估來排定比例高低，看好的產業與個股就配置較高比例，這個策略即是巴菲特的集中投資哲學。

投資組合中的成長股和定存股，以年齡和風險容忍度來排定比例之後，管理原則是同時買進，隨時保持配置的比例不變。由於成長股的波動性大但殖利率較低，定存股的波動性較小但殖利率高，因此，同時買進成長股和定存股，可以平衡波動和平均殖利率，不至於因為成長股或定存股的比重過高，而使風險變大或是削弱獲利。

若是只有其中一方達到買進時機，另一方未達到或甚至在昂貴價，可以少量加碼已達買進時機的標的就好，盡量保持持股比例不會差太遠。在每週、每月、每季檢視投資週記時也要求自己，遵守保持成長股和定存股比例不變的紀律，在下週、下月、下季找機會把持股比例調整回來。

3. 比較個股價值評估與市價

再來是判斷買進時機，透過本益比法價值評估，當股價低於合理價時為綠燈，即可買進；當股價位於合理價及昂貴價之間，但比較接近合理價就是黃燈，僅可小幅買進。由於投資組合持股都是具備護城河競爭優勢，所以當股價大跌，不只是低於合理價，還接近便宜價時，此時的配速持股策略就應加速買進，掌握住累積持股量的好機會。



(本文摘自阿福の投資馬拉松著《配速持股法，我月領10萬：月月領股息的超強資產配置，獲利極穩化的最快方法》，大是文化提供)

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