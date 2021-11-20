投資不要硬拗 敢認輸才會贏

不管是主動型投資或被動型投資，都有各自的擁護者及理由，每個投資人都必須先了解自己的個性，再選擇適合的投資方法。我的投資組合為主動及被動兼具的平衡型投資，包括投資標竿（台灣 50〔0050〕、元大高股息〔0056〕、美國標準普爾 500ETF〔VOO〕、波克夏〔BRK.B〕）、價值投資型個股及債券型ETF，並且會定期評估投資績效表現，彈性調整資產配置比重。關於投資績效該如何評估？首先要討論巴菲特怎麼看投資績效，再來介紹我的投資績效評估指標。



巴菲特看績效：偶爾輸大盤無妨，長期輸就別拗

《巴菲特的投資原則》（Warren Buffett’s Ground Rules）書中談到，衡量主動式投資績效有兩個基本原則，首先是衡量相對於大盤的表現，如果股市長期趨勢是上漲，當大盤下跌時少虧，上漲時多賺，投資績效表現就會出色。投資人追求長期打敗大盤，只需期望整體而言打敗大盤的年份居多，至於單獨一年是賺是賠則順其自然。

其次是看績效表現的時間，如果你的投資方法在 3 或 5 年內輸給大盤，而且不是在股市多頭投機走勢時，最好停下來，認真考慮「認輸」，不要再白費力氣，改買指數型 ETF。

波克夏公司是以 5 年的相對績效衡量表現，提出每年要高出道瓊指數 10 個百分點的績效目標。巴菲特的觀點為：股市平均每年有 5％∼7％ 的報酬率，比大盤高出 10 個百分點，表示年化報酬率目標是 15％∼17％。巴菲特告訴投資人，在市場經歷多頭投機走勢的末期，他的績效很可能輸給大盤。最近的例子是2000 年網路泡沫化前，投機者在這種環境表現出色，而價值投資人會顯得跟不上市場。

阿福看績效：資金投入及提領也要算進去

許多部落格或臉書文章上常見的投資績效指標，通常只包括總市值成長幅度及總股息成長幅度，然而還應該把這段期間的新資金投入或資金提領一併考慮進去，才能呈現投資績效的全貌。這三種指標及使用上應注意的地方，因為每個人績效評估方式不同，衷心建議和自己比較就好，只要能達成自己的投資目標即可，在沒有相同假設條件下和他人比較，數字就顯得沒有意義，也容易影響自己的情緒。

1. 投資組合總市值成長率

可以使用 Excel 試算表，分別列出個股名稱、持股數、股價、市值，這裡會將投資帳戶裡的現金，視為一檔利率為零的股票，再加總計算得出投資組合的總市值。一般來說，我們會在某個固定的時間點記錄總市值，例如每年最後一個交易日、每季最後一個交易日，或每月最後一個交易日的收盤價，再比較年增率、季增率或月增率。這種方式並未考慮在這段期間的新資金投入或資金提領，呈現結果會有誤導情形發生，因此當他人宣稱市值到達多少、成長多少時，應該要再問新資金投入有多少。

2. 年度總現金股息成長幅度

一樣可以利用 Excel 試算表，分別列出個股名稱、參加除息股數、現金股利，再加總算出總股息收入。一般來說，我們會計算每年股息收入，再比較年增率。由於除息會將股息從股價扣除，以投資組合總市值的角度來看，除息只是從 A 股票拿現金轉移到 B 股票（現金視為一個零利率股票），總市值並未增加，因此當有人宣稱今年可以拿到多少股息時，應該要問總資金多少、投資組合平均殖利率多少，才可了解資產配置全貌。

3. 投資組合績效算法

我的績效計算方式，會考慮資金投入或資金提領，並將現金視為一個零利率股票，再來進行比較。計算公式為：

（期末總市值－期初總市值－期間新資金投入＋期間資金提領）÷（期初總市值＋期間新資金投入－期間資金提領）

以 2021 年第三季收盤後的資料計算為例，投資績效應為：

（2021 年 9 月 30 日的總市值－2020 年 12 月 31日的總市值－期間新資金投入＋期間資金提領）÷（2020 年 12 月 31 日的總市值＋期間新資金投入－期間資金提領）



(本文摘自阿福の投資馬拉松著《配速持股法，我月領10萬：月月領股息的超強資產配置，獲利極穩化的最快方法》，大是文化提供)

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