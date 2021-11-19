百歲世代 重新檢視退休 4％法則

「4％法則」可作為估算退休前準備資金的參考，是由麻省理工學院學者威廉．班根（William Bengen）所提出，以退休時的資產為基準，推估出有餘裕度過餘生的所需金額。

例如，假設拿資產的4％當作一年的生活費，退休時如果有兩千萬，就可以用本金的4％，即八十萬元作為一年的生活費（每月約六萬六千多元）；如果有一千萬，每個月可使用的金額則約三萬三千元，可能比一般人的月退還要多。

4%法則。圖／遠流出版提供

但如果退休時只有五百萬資產，之後每年的生活費就得要減少至二十萬元，一個月只有約一萬六千元可用，相當於最低生活費水準的金額。

創造高於必要金額的退休資金吧

問題在於現今壽命延長，對4％法則也造成不利的影響。4％法則是指退休第一年將養老資產的百分之四做為提領金額，從第二年開始考慮到物價上漲的幅度，再從退休資金領取出來使用。以4％法則為基準，如果這筆錢要用三十年以上，就必須將一部分資產拿來投資股票，創造收益才行。如果不投資股票，你的資產就會縮短到三十年內全都被消耗殆盡。如果在六十歲退休，以4％法則運用在一千萬元的退休資產上，你的所有資產約在八十五歲時就會耗盡。如果不以4％，而是以3％來計算的話，每個月的生活費將減少至兩萬五千元左右，但還能撐到九十幾歲。但如果壽命繼續延長，退休時的資產又只有三四百萬，那會怎麼樣呢？那就光是連活下去都很困難了。

如果預期壽命繼續延長，退休養老資金就不只要用上三十年，而是得用更長久，那麼方法有三種：要不就是修改降低4％法則，要不就是將資產投資在股票或基金等高收益的地方，再不然就是得在退休時準備更多的資產。但要切記：所有計劃基本上以4％法則為基礎來運用。

並且，一定要在退休前準備高於必要金額以上的資金，為了實現這個目標，就非常需要能夠一點一滴實踐這目標的每日生活習慣，也就是說，減少消費，即使是小額資金也不要輕忽，得拿來投資才行，別喝昂貴的咖啡，搭公車取代計程車，減少外食的錢，多存下一些多餘資金吧。



(本文摘自John Lee著《財富是這樣養成的：韓國暢銷No.1財經書！讓錢為你工作，邁向財富自由》，遠流出版提供)

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