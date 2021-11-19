送孩子玩具 不如買股票或基金當禮物

生活在現今這個百歲世代，我們通常會和祖父母、父母、子女及孫子輩，至少三〜四代共同生活。假設大家都在三十歲結婚生子，這三、四代的年紀分別會是祖父母九十五歲、父母六十五歲、子女三十五歲、孫子輩為五歲。三十五歲的子女雖然能撫養自己的孩子，卻往往沒有足夠能力撫養父母或祖父母。在過去大家都生五、六個孩子的時代，或許還可以期待由子女來分擔老後生活，但現在是不可能的。在出生率極低的情況下，每個人都得為自己的老後生活負責，只有當各世代都能實現財富自由，才能避免悲慘的老後生活。

每一代的家庭成員都應該要意識到且切記，隨著壽命延長，達成財富自由與準備退休生活的重要性變得比過去更加重要。從剛出生的嬰兒到當上爺爺奶奶的一輩，每個人都必須領悟到要有不同於過去的想法與行動才行。

當孩子滿月或滿周歲時，與其送禮物，不如送股票或基金，這會成為家庭邁向財富自由的一個好的出發點。隨著孩子漸漸長大、上學、畢業，與其送他們玩具或手機，不如送孩子股票或基金吧。和孩子聊聊目前投資的公司，這就是相當棒的金融教育。透過股票，不但可以向世界各國的人學習經營哲學，也可以提升金融教育水準。

在學習美國、中國、德國、英國、日本、印度等其他國家的知識時，比起單純看書來死背硬記，不如去投資該國股票。因為股價會反映政治、經濟、社會和文化，為了尋找投資標的對國家與企業進行調查的同時，自然而然也會學到該國的相關知識。為了投資所做的學習無須死背硬記，這些知識會自然進入腦海。賦予孩子學習動機的同時，也能夠豐富金融知識。隨著孩子長大成人，他們從小就開始投資的金額也會大幅成長。



(本文摘自John Lee著《財富是這樣養成的：韓國暢銷No.1財經書！讓錢為你工作，邁向財富自由》，遠流出版提供)

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