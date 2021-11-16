「金融文盲」是種病 還是惡性傳染病

「文盲雖然會讓生活不便，金融文盲卻會讓人無法生存，比文盲更加可怕。」這是擔任FRB（美國聯邦準備理事會）主席長達十九年的艾倫・葛林斯潘（Alan Greenspan）曾說過的話。

金融文盲就是指金融知識不足，未能正確管理或利用金錢的人。不懂資本主義、財富原理與金融等方面知識的人，與有相關知識者相比，在經濟能力上難免會顯得不足或落後。擺脫金融文盲的人會愈來愈富有，相反地，仍是金融文盲的人會愈來愈貧窮，這是不爭的事實。

美國號稱金融強國，但金融文盲的比例竟然也高達百分之五十。據說美國的知名運動員雖然享有高額年薪，但其中有百分之五十的人在退休後申請破產。年薪明明比一般上班族一輩子賺的錢都還要多，竟然還是會破產的原因究竟是什麼呢？答案相當簡單──因為他們是金融文盲。這個事實也證明：在實現財富自由的過程中，比起年薪多寡，金融知識與生活方式要來得重要太多了。如果一個人是金融文盲，那就算賺了再多的錢，也有可能淪落到破產的下場，所以金融文盲才會如此可怕。

如果只是單純減少月薪中的生活費支出，把錢拿來儲蓄，也是無法實現財富自由的。要能夠讓錢滾錢，也就是理解金錢如何運作，這才是實現財富自由的必要條件。

金融文盲最嚴重的國家就屬日本。日本是世界最高齡的國家，但由於國民缺乏金融知識，所以無法好好為退休後的養老做準備。特別是平均壽命高達八十七歲的日本女性，有許多人因為沒做好退休準備而導致晚年相當辛苦，是典型的弱勢族群。有八成日本人的資產都跟銀行存款或不動產綁在一起，不了解以錢養錢的概念，而且到目前為止都仍深陷在這樣的狀態中，導致日本長期以來未能擺脫停滯的狀態。據說，大部分的日本人對投資股票感到羞恥，因為他們認為投資所獲取的成果，是不勞而獲的所得。由於對股票的理解不足，餘裕資金無法進入資本市場，因此在日本很難找到像美國一樣革新的企業。

亞太16國女性對金融理解指數。圖／遠流出版提供

《每日經濟》與萬事達卡在二○一四年七至八月，以亞太十六個國家一萬兩千五百七十四名女性為對象進行調查，結果如上表。很遺憾地可以看到，韓國是金融文盲世界第二嚴重的國家。每當我提到韓國是金融文盲國家時，大家就會不高興地反駁：「韓國的經濟規模或金融系統不亞於其他先進國家，竟然說我們是金融文盲國家？」但是否為金融文盲國家，跟金融機關的規模或金融系統沒有絕對關係，而是取決於一般人對金融的理解程度，以及對用錢滾錢概念有基本了解的人口多寡。

究竟我們的金融文盲比例有多高呢？雖然沒有具體的資料，但肯定超過百分之九十。因為我遇到的人之中，十有八九都抱持錯誤的金融知識。許多人跟日本人一樣，將大部分的財產綁在不動產或是銀行儲蓄中，完全沒有在為退休後的生活做打算。因為無法擺脫保障本金的偏見，這九成以上的金融文盲，只能繼續面臨經濟上的困難。

更令人心痛的事實是：就連更應該好好學習金錢知識的孩子，大人也試圖將他們教導成金融文盲。曾經有位國小老師因為想要讓孩子們認識金融，邀請我去進行投資股票相關演講，我欣然答應也排定好了日期。但幾天後，那位老師再度跟我聯絡，告訴我因為校長以「不可以教孩子們股票那種投機賭博的東西」為理由堅決反對，所以只好取消演講。這就是金融文盲校長，將年輕學子的未來往錯誤方向引導的例子，令人相當惋惜。

金融文盲是種病，而且還是惡性傳染病。這種傳染病不僅會破壞一個人的經濟狀況，還會傳播到周遭其他人的身上，最終連國家競爭力都會被鯨吞蠶食，這就是金融文盲國家的現狀。

擺脫金融文盲，比起任何事情都要來得重要。這並沒有想像中困難，也不需要宏偉的理論；雖然金融術語看起來可能有些困難，但是大部分並不脫離常識的程度。只要擁有簡單的金融知識、改變生活方式，以及在日常生活中實踐的能力，就能擺脫金融文盲。我們需要理解資本主義，明白資本運作的原理，並了解複利機制，而且要減少錯誤支出，將其轉為投資的勇氣。

我們要記取日本走向錯誤的教訓，邁向財富自由之道。當高達百分之九十的金融文盲比例大幅下降，讓更多人獲得財富自由，才能使人民更加富裕，國家也才能更加富強。



(本文摘自John Lee著《財富是這樣養成的：韓國暢銷No.1財經書！讓錢為你工作，邁向財富自由》，遠流出版提供)

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