下一步是什麼？窺見超未來三大趨勢

在超未來，這些顯著的大趨勢構成關鍵因素，挾帶著最大影響力將形塑我們的世界。

1. 領域混雜

我們的世界正在匯聚中

在幾乎每一種產業，看似不相關的公司都開始競爭。分隔的世界如今已匯聚。在B2B服務的世界裡，以前會計師事務所只做會計，例如安永（EY）、德勤（Deloitte）、安侯建業（KPMG）和資誠。顧問公司只做顧問，例如摩立特（Monitor，我的前雇主）、麥肯錫（McKinsey）和波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）。廣告代理商只做廣告，科技業供應商只做科技產品。但如今他們開始全都在同樣的市場中競爭，包括雲端運算、科技與創新。他們另行收購公司以獲得新的綜合技能，他們擴大了服務範圍，如今這四種企業全都提供相同的服務。

同樣的匯聚發生在十多種市場。在媒體業、廣播電視臺、閱聽人和廣告主以前各自存在。而今，社群媒體使得閱聽人能夠自行廣傳訊息，影響力行銷（influencer marketing）更進一步模糊界線。在運算產業，生物學、物理學、軟體和硬體正在激烈碰撞。

來更深入探討一個案例，仔細想想亞馬遜。不太久以前，他們只是一間書店，如果你擁有一個食品雜貨或服飾品牌，或許不會太關注他們。如今上述一切他們通包，還涉足設計和網路服務。

當亞馬遜收購全食超市（Whole Foods），他們的前六大競爭者共損失市值120億美元。提早撤出這些股票或許是正確舉動，但是多數人只察覺亞馬遜收購的主要影響。因為現在他們可以除了賣食品雜貨，還能衝高Prime會員，並且提供網路訂單到店取貨。

在收購當天，實際上有些更巧妙的事發生。亞馬遜從原本相對遙遠、以西雅圖為據點的網路公司，瞬間虜獲400間各地倉庫和9萬個當地員工。思考一下可能的影響：現在亞馬遜可以在全食超市店面存放他們最受歡迎的產品，讓每小時遞送的全新世界成為可能。如果亞馬遜變成你事業的下一個競爭者，設想可能會發生什麼事。

當我們展望未來，個別產業的界線已模糊，意味著你可以輕易進入新的市場，或是目睹你所在的市場有意外競爭者進入。

2. 即時創業

從事全球規模競爭從未如此容易

即時創業的概念在於今時今日，任何人都能成為一位創業者，就在彈指之間，程度更勝以往。你可以發展一個點子，線上製作原型，在一個小時內推出網站，讓來自世界各地的人競爭為你設計美麗商標，並且在Kickstarter募資平臺發布你的產品，而你甚至還沒想清楚如何外包產品開發。任何人、來自任何地方，都能從事全球規模的競爭。

另一種體察創業精神全球化的方式，是觀察說英語的連網人數。在1980年，世界上有40億未連網人口，僅有70％識字，帶著鉛筆東奔西跑試圖解決問題。如今，我們有75億超連結人口，其中85％識字，全都拿著智慧型手機闖蕩，性能足以操控一架太空船降落月球。加總以上因子，你會發現說英語且連網的競爭者、顧客和夥伴增加了15倍。

為了更深入思考這一點，以教育為例。在過去，如果你是一位傑出、富裕的美國人，想接受最好的商學院教育，你可以進哈佛大學（Harvard University，當然要先錄取）。那將助你奠定一輩子的優渥生活，而你或許早已擁有才得以踏入哈佛。如果你想攻讀電機領域，可以讀麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology, MIT），如果你是想在矽谷工作，可以念史丹佛大學（Stanford University）。

近年來，這些學校有許多教授開始將課程免費放上網，投入大規模線上開放課程（massive open online courses, MOOC）。這些開放課程只是為來自家境較不優渥但渴求知識的學生，能獲得線上教育的其中一個例子。那麼，這有效嗎？史丹佛的機器人學教授吳恩達（Andrew Ng），決定將他的課程上線。在過去，他開一次課教導200位史丹佛學生，但是在網路上，有超過16萬人註冊、上他的課。更耐人尋味的，其中248位線上學生通過所有考試，連一題都沒錯；400位線上學生的表現超越史丹佛任何一位學生。你會預期，史丹佛的學生既聰明、家境優渥且擅長考試，但是他們比不上來自世界各地，求學若渴、富有抱負的傑出心智。

現在你比以往擁有更多的全球競爭者、夥伴和顧客，而這方面的影響才剛開始受到注目。

3. 人工智慧

人類進步的速度，正變得不那麼具有人性

人工智慧是人們常用的詞彙，卻未完整理解其意涵。我們傾向只在軟體形式有別於以往時，才使用人工智慧這個用語。可是現實中，人工智慧已融入我們生活的多種層面，包括新聞動態、駕駛路線、戀愛追求、線上搜尋和朋友動態。

有必要加入更多複雜層次，因為談論到我們的未來，人工智慧是最顯著且關鍵的要素。因此，這值得你花時間跟我一起「找遍資料」，並且更深入探究人工智慧的概念。在最高的層次，人工智慧指涉電腦能夠自行編寫程式，以處理大量資料並自我學習。在較細緻的層次，人工智慧可以分成三種類別：

• 弱人工智慧（Artificial Narrow Intelligence, ANI）:適用於我們現今所知的一切。

• 通用／強人工智慧（Artificial General Intelligence, AGI）：指涉等同於人類水準的跨領域能力。

• 超人工智慧（Artificial Super Intelligence, ASI）：我們無法理解的必然前景。



創新大未來：破壞性思考＋逆向型創意，在亂世中贏得先機

(本文摘自傑洛米．迦奇著《創新大未來：破壞性思考＋逆向型創意，在亂世中贏得先機》，寶鼎出版提供)

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