為什麼要舉辦工作坊？玩樂同時還能解決問題

如果你不跟團隊定期舉辦工作坊，你是在耗損他們的才能。

跟許多公司一樣，趨勢獵人辦公室每月有一天「玩樂日」。我們有時在城市中發現新事物，有時舉行團隊工作坊。辦工作坊總是更振奮人心、更有參與感且成本較低。不過我們在玩樂的同時也完成工作，很棒吧。



簡言之，下列是關鍵效益與目標：

1. 培養團隊關係—連結來自不同部門的人們。

2. 玩樂日—用包容力取代尷尬關係（加上一、二罐啤酒）。

3. 培訓—團隊更瞭解公司及工作坊如何運作。

4. 解決商業上問題—結果也許能值回票價，但是我刻意放在最後，提醒自己前三項效益本身就已足夠。

舉個例子，這是我們最近為70人團隊舉辦的工作坊。我們的客戶成功總監（director of client success）吉兒．哈迪（Gil Haddi）找我談一個點子。她想在我們的未來祭活動新設一項推薦行銷計畫，她做過研究、規劃了細節與建議做法。我們原本可以一起擬定，不過這是個涵蓋層面廣泛的問題，集眾人之力也許能帶來更好的解決方案。我們向整個團隊預定某個週五二點鐘的時間，當天下午的流程依序是：

步驟一：靈感、背景＆聚焦（30分鐘）：為正要著手解決的問題做好前置準備。以我們的情況來說，那代表探索不同類型的轉介計畫。每隊都拿到一張要點整理表，幫助激發想法。

步驟二：指定分成六至八人的小組（15分鐘）：讓每一隊都有不同資歷與部門的成員。這麼做可以加強團隊凝聚，使思考多元，並讓人們保持勤奮（尤其是領導階層的團隊成員）。

步驟三：聚焦三個問題進行腦力激盪（60分鐘）：讓問題高度聚焦，確保你能得到有用的點子。我利用下面的表格範本去盡可能汲取最多的點子。我也會改變規則以保持創造力。

利用表格來進行腦力激盪。圖／寶鼎出版提供

步驟四：沉默中取得十大最佳點子（10分鐘）：留下緘默的個人時間以防止團體迷思，確保內向與外向性格兼容的多元思考。人人用電子郵件寫下最愛的三個點子，再匯整成大名單。

步驟五：決斷你的最佳點子並以短劇形式提案（30分鐘準備，30分鐘提案）：以我主辦過的每種產業、每個小組來看，這個步驟永遠是當天的亮點。人們喜愛看見生意點子成真。

結果：在我們的經驗裡，有一些點子會超越我們原先的想像。例如趨勢獵人最近宣布，我們將捐錢栽種200萬棵樹。一個工作坊小隊建議我們用人名為種下的樹命名，假設「帶一位朋友到未來祭，我們將種一棵樹並取為你的名字！」這個點子簡單而有趣，也符合我們用非關金錢方式做事的標準。

如果你不跟團隊定期舉辦工作坊，你是在減損他們的才能。



創新大未來：破壞性思考＋逆向型創意，在亂世中贏得先機

(本文摘自傑洛米．迦奇著《創新大未來：破壞性思考＋逆向型創意，在亂世中贏得先機》，寶鼎出版提供)

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