拒絕職場沒SENSE行為 首先要「檢查籠子」

至少就西方來講，傳統的電影製作有一套固定的公式。電影總共分三幕，其中以第二幕最長。第一幕會讓主角們亮相，並且快速交代這些角色的生活。第一幕的結尾會發生某個事件，例如丈夫告訴妻子他愛上別的女人，或者女主角搬回她那個又小又平靜的家鄉照顧年邁的父母，又或者教父遭到槍殺。第二幕會推進故事情節，輪到配角、衝突、挫敗和瓶頸登場。第二幕結束時，故事來到「一切都沒了」的氛圍，比方說女主角發現未婚夫愛上伴郎，婚事告吹了，工作也沒了，她對閨蜜大發脾氣等等。就像我說的，一切都沒了。不過到了第三幕，這些衝突會全部解決，朝圓滿結局邁進。

你恐怕不知道，不過這個架構在所有的文化轉型當中也很常見。

1970和1980年代的商學院教科書指出，企業的變革往往慢得讓人痛苦難耐。假如用圖表來表示，從左到右畫出變革行進的速度，那麼這條彎彎曲曲的線一開始會衝得很高，顯示企業做得很成功（ 和自滿），接著會急遽下降，最後又回升到跟開始時一樣的高點。

這種圖表在今日來講已經不管用了。現在的企業在進行變革之初，以圖表來表示的話，會落在低點（ 代表士氣低落），而且這種狀況通常很快就會發生。接著曲線會逐漸上揚，一直上揚到你覺得它只會愈爬愈高，也就是連續三季爬高之後，這條線會居高持平，甚至開始出現下滑現象，這就是「一切都沒了」的戲劇時刻，即企業出現裂痕的狀態。

企業的變革在歷經三季之後，「一定」會走下坡。當企業真正體會到變革並非抽象的概念或理論，原來變革是「來真的」時，就會出現這種「下墜」趨勢。員工體認到「他們」也必須改變，有一些人甚至是第一次有這種體悟。在這個階段，請「檢查籠子」，並且克服困難，迅速將所有雞籠都鎖上，防止員工（ 或雞）退縮到籠子裡的深處把自己藏起來。有時候，你必須先見證一、二次的失敗之後，才會這樣做。我來解釋一下這種狀況。

我和同事有一次在某個時裝業客戶的公司舉辦工作坊，我們發現以一個一般公司平均推出10到20款簽名設計的產業來講，這家公司的樣式竟然多達180種。他們的簽名設計主要用在手提包、鞋子、褲子、衛生紙捲以及任何可以想像到的東西上面，作為一種裝飾。推出這麼多樣式，而且其中不乏同一樣式就推出多達十幾種色系，這究竟有何意義？樣式繁雜不但造成成本昂貴，而且一點效率也沒有。我和同事說服高層把180種樣式大砍成25種，等工作坊告一段落的時候，我們都很篤定事情有了進展。

但隨著時間過去，公司的一個設計團隊卻依然故我，完全沒有改變。也就是說，雖然我們在工作坊期間已經討論出結果，但這家公司所用的樣式還是多達110種。我問高層：「那我們在工作坊談的那些結論呢？」他們告訴我，公司有一個部門不接受我們的意見。一位高層主管甚至對我說，小心別介入慣有的流程。我說：「如果你們現在不停止這種心態，就是在對整家公司下指導棋，『而不是』想要公司改變；你們現在所做的，就是在傳達變革和組織的其他人不相干的信號。」沒錯，以眼前來說，我們提出的改革方案或許會讓公司花錢，而且「介入了原本的流程」，但就長期而言，對公司絕對大有助益。這位主管明白我的意思之後，便打了通電話把問題解決。這就是我所說的「克服困難」。

無論如何，請把握這個重點：務必準備好一套具體的方案來因應可能的問題，同時也必須確實向公司上上下下傳達這項方案。如果不這樣做的話，很容易招來閒言閒語出現；有些人會到處講改變不可能發生，或者改變不可能持久。漸漸地，雞就會找路走回籠子，然後就這樣一輩子待在籠子裡唉聲嘆氣。



(本文摘自馬汀・林斯壯著《做個有SENSE的人：杜絕官僚作風、爛藉口和職場鳥事，成功企業化繁為簡的祕訣》，寶鼎出版提供)

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