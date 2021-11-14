都是KPI惹的禍？ 船運巨頭快桅 改革從小處著手

「不可抗力」（force majeure）如今已經不是那麼常聽到的措辭了。有些地方把不可抗力稱為「上帝的安排」，是指一種不可預見、妨礙原訂計畫進行的情況或事件，例如COVID-19疫情蔓延、車子爆胎害你參加派對遲到，或者暴風雪讓你沒辦法出門上班等等，這些都是實際生活中不可抗力的理由。不過我沒想到開始為國際航運巨擘快桅（Maersk）工作之後，竟然會對不可抗力這個概念變得如此熟稔。

除了樂高之外，快桅大概是丹麥史上最卓越、備受推崇又成功的公司。該公司成立於1904年，總部位在哥本哈根，無論船隊規模還是貨物承載量，都是全球最大的貨櫃船運公司，停靠121 個國家的343座港口。現代船運基本上是由快桅「發明」的，而這家船運公司也包辦了目前地表五分之一的貨物運送。快桅的貨輪平均一艘可容納1萬8000個20英尺長的貨櫃，承載超過15萬噸的物品；也就是說，一艘快桅貨輪裝得下8000 輛BMW汽車或數百萬雙耐吉（Nike）球鞋、背心或是銷往奈及利亞的一個月花卉貨量，又或者是數千噸的藥物、穀物和大豆粉或殺蟲劑。

快桅稱霸國際航運產業的龍頭地位已經超過一個世紀，我也很快就發現，快桅是個特別理性的左腦型公司，所以他們擁有最尖端的IT系統自然也沒什麼好意外的。

那麼，這家公司請我來的原因為何？我該如何幫忙改善公司文化、提振業務呢？

首先，我要請各位先瞭解，船運是世上最古老的商業。從20世紀初期起，該產業的機制、實務做法和營運就十分順暢。貨輪所運輸的那些巨大貨櫃其實是快桅「發明」出來的，不過經過幾十年之後，快桅成為上市公司，來自股東的壓力迫使公司必須不斷地優化每一個業務層面。也因此不出所料，快桅開始把重心放在即將到來的季報，這原本也無可厚非……直到股價開始下滑。公司各部門相互指責，於此同時，員工也擔心如果沒有達到KPI指標會發生什麼後果。快桅「心知肚明」，公司必須改革，但另一方面又害怕「當真」改革的話，會造成什麼結果。

以顧客為尊的企業，念茲在茲的應該是「顧客」的需求，而不是一心只想著「公司」的需求。有何理想做法可以將這種基本觀點注入一家擁有8萬8000名員工的公司呢？在如此龐大的組織當中，務必從小處著手，所以我決定從快桅的三大市場中國、印度和德國切入，設法改善這三國的顧客服務。倘若能扭轉這三個市場的表現，那麼高層就會明白這個方向是正確的。

我和同事飛到上海，訪談快桅客服中心的員工。沒有人知道快桅的顧客滿意度為何比預期的低，員工也向我表示，他們堅守崗位、服務顧客和公司，全力發揮自己的能力。於是，我坐了下來，把耳機戴上，在翻譯員的協助下聆聽每一通客服電話。

起初一切都很正常。顧客打電話進來投訴，或是描述他們碰到的情況，客服中心的員工將問題記錄下來，然後設法解決問題，如果解決不了就把電話轉給另一個可以幫忙解決問題的部門。看起來真的沒有不尋常的地方，但之後我們去分析客服中心的資料時，卻讓我大為吃驚，除了來電量之大、解決速度之快以外，客服人員把不少來電歸類為「不可抗力」而直接處理掉了。我不禁納悶，「神之手」怎麼會介入這麼多跨大西洋的航運問題？難道是海神波塞頓（Poseidon）出的手？過了幾天我弄明白了，原來「不可抗力」和不切實際的KPI指標有很大的關係，並不是有什麼復仇心切的女神來攪局。

是這樣的，每當快桅的客服人員按下「不可抗力」按鈕，他們要填寫的說明只有一頁，但如果是其他種類的問題或投訴，就必須填寫四或五頁；填寫一頁的說明差不多需要一分鐘，那麼隨著顧客的問題一個接著一個來，他們的工作時間就會耗在填寫五分鐘又五分鐘的說明上。總而言之，按下不可抗力的按鍵，他們就能節省時間。

怎麼可以容許這種事發生？簡單來講，一切都是部門各自為政與KPI惹的禍。快桅客服中心評量績效與生產力的唯一標準就是「時間」，而不是以當前的顧客服務品質為準，這就解釋了客服中心的員工為何可以飆出驚人工作效率的原因。他們可以用多快的速度來解決眼前這位來電顧客的問題，然後再抓緊時間接下一通、再下下一通？關鍵就在這裡。

我發現員工為了跟上KPI部門的要求，不但利用不可抗力按鈕來解套，還用了快桅最大的競爭對手之一也在使用的伎倆：盲轉（blind transfer）按鈕。這種做法違反客戶服務精神，實際上帶有「被動攻擊」的含意。要是碰到顧客投訴的問題不知道如何解決，或是你覺得來電顧客很煩或喋喋不休，就按下這個盲轉按鈕。按下這個按鈕，就會把來電者隨機轉接給公司另一個人或另一個部門，有可能是銷售、營運或IT部門，這樣一來就不用替他解決問題了。被轉接的顧客很快就會發現自己在跟一個完全狀況外、毫無準備的員工雞同鴨講，而接聽的人則不明白這通電話為什麼會找上他，當然也就不知道該如何回應。我忍不住猜想，盲轉按鈕根本就是為了折磨顧客而設計的，說不定其他產業也早就流行這種按鈕了！

經過數月的努力，快桅的常理找回來了。公司的管理階層把客服中心的KPI基準修改成能實際造就顧客滿意度的基本特質，即可靠性、問題解決以及帳單品質。這些當然都是一些不起眼的小改革，但真正落實這些改革之後，顧客滿意度幾乎就呈現雙倍成長，而且依我之見，就算快桅的競爭對手愈來愈多，客戶也絕對比較想跟快桅合作。

不過從常理這一點來看，究竟誰會因為盲轉按鈕受益？公司、消費者，還是另有其人？



(本文摘自馬汀・林斯壯著《做個有SENSE的人：杜絕官僚作風、爛藉口和職場鳥事，成功企業化繁為簡的祕訣》，寶鼎出版提供)

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