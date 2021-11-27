2022開運預言 12生肖財運 豬族最旺

做好流年功課，迎接最強金寅年。

鼠

財運好運指數 ★★★

財運時好時壞，雖然兼差可賺取額外的收入，但隨著開銷增多，實際上存下來的錢寥寥可數，讓你深深體悟到理財的重要性，開始主動了解各種投資工具，但切記做好風險控管，畢竟每一分錢都得之不易，寧願少賺也不要多賠。此外，面對親友的借貸，應量力而為，不要因為人情壓力就心軟答應，到頭來反而造成自己的經濟負擔。

牛

財運好運指數 ★★★

在正財方面有優渥的進帳，良好的工作表現帶來豐沛的業績獎金，同時順利贏得加薪機會，為牛朋友增加不少財富。而在投資方面，則要格外謹慎留意，切記千萬不要因為旁人的慫恿或「報明牌」，一時衝動而投入大量資金，反而被套牢。建議在投資之前一定要先做足功課，以免造成追高殺低、虧損破財的悲情結果。

虎

財運好運指數 ★★

今年的財務狀況不佳，要避免借貸給他人，或是與他人合股投資，容易引起帳目不清等糾紛。另外，受到諸凶星影響，虎朋友今年不適合進行大額投資，很可能因過度自信而誤判情勢，導致最後虧損收場。而在開銷部分，也要盡可能地量入為出，降低衝動購物的欲望，多累積正確的理財知識及做好財務規劃，才有機會守住錢財。

兔

財運好運指數 ★★★

今年對兔朋友而言，是個賺錢的大好年，除了正財收入優渥外，也會在投資市場上大有斬獲。只要你理性分析市場走向，並且抓準時機進場，便可從中賺得豐厚的利潤，但假使你一直猶豫不決，就可能錯失好買點。而在房地產投資上，也有機會購得性價比高的標的，或順利出售旗下的房產。可多關注房市狀態，將大有收穫。

龍

財運好運指數 ★★

財運上受「天狗星」影響，容易因個人疏失而耗損錢財，例如出門在外沒有顧好錢包，一不小心就遺失了，損失不少金錢；又或者開車時沒有注意前車的動向，追撞上去導致要賠償對方。即便你在正財收入上相當穩定，卻容易因這些意外開銷而破財，要想防堵錢財流失，就必須時時提高警覺，減少粗心大意出錯的機率。

蛇

財運好運指數 ★★★★

「福星」高照的蛇朋友，今年的財運表現相當亮眼，尤其在正財方面，因為有貴人的牽線，將使你的客源增加或接案機會變多，只要認真耕耘，收入將會一路提升。而在投資理財方面，如果是新手，可多向專業人士諮詢，有機會遇到為客戶著想的好理專，根據你的資產狀況規劃出最佳的投資建議，幫助你找到符合預期的金融商品，賺取更高的報酬。

馬

財運好運指數 ★★★

財運方面，無論是正職的收入，或是透過投資理財所賺進的利潤，今年的馬朋友都擁有良好的進財機會。不過，馬朋友要做好收支平衡的控管，在生活開銷上有所克制，不要賺得多、花得更多，導致入不敷出。另外，你今年會有醫療費用的支出、交通事故的賠償開銷，建議要保留一些緊急預備金，以備不時之需。

羊

財運好運指數 ★★★★

今年是快速累積財富的大好時機，職場上的優異表現，將為羊朋友賺進優渥的業績獎金，再加上完善的儲蓄規劃，就可以讓你守住錢財。建議羊朋友可另外購買儲蓄型保險、穩定的定期定額，或是定存產品，有效地達成存錢目標。而在投資上，今年你的眼光精準，能以敏銳的直覺購入潛力十足的標的，若能適時地乘勝追擊，利潤十分可觀。

猴

財運好運指數 ★

受到凶星「大耗」影響，今年容易因為各種變化而增加開銷，譬如因居家搬遷而多出裝潢費用；或者要到較遠的地點上班，而必須添購新車。此外，你也可能會遇到破財災厄，例如被人盜取現金，或者借錢給他人，對方沒還錢就落跑了。建議你今年盡量避免跟人有金錢往來，若與人合資做生意，也要格外謹慎小心，以免發生財務糾紛。

雞

財運好運指數 ★★

在財運上，今年屬於財來財去的狀況，雖然會增加收入來源，但同時間也有許多應酬開銷，經常忙了一大圈後，發現自己的存款並沒有明顯增加。喜歡時尚感及流行精品的雞朋友，今年還可能花大錢增添行頭，無形間又讓自己的荷包變薄了。建議你要做好財務分配及管理，別養成花錢紓壓的習慣，這樣才能留得住財，也不會在需要用大錢的時候，懊惱平日沒有好好儲蓄。

狗

財運好運指數 ★★★

今年在財運上的表現普通，由於業績不斷高升，讓你獲得豐沛的獎金，擁有令你心滿意足的收入。同時間，你的開銷也不少，由於在生活細節上的疏忽，導致你必須增加一些額外開銷，例如大型家電用品、筆記型電腦一件件折損，或是家具損壞，讓你不得不購買新品，這些錢財的流失帶給你許多困擾，建議趁此時積極做好財務規劃，並養成記帳習慣，才能有效地達成收支平衡。

豬

財運好運指數 ★★★★★

今年的財運興旺，從事業務工作的豬朋友，能順利提高銷量，賺得豐厚的獎金。而自創品牌的朋友，也會開發出實用又吸睛的熱賣商品，在網路上暢銷。今年也是適合進軍投資市場的一年，豬朋友可以多吸收理財知識，並在理財專家的指引下，找尋最適合自己的投資標的，順利拓展財源，從中賺得理想的利潤。



(本文摘自雨揚老師著《2022開運大預言》，臉譜文化提供)

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