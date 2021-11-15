股息殖利率與股價 利息並非越高越好

在越接近分配股息的日子，市場中尋找以高股息殖利率的股票為主要投資標的之傾向會相當強烈，而一旦錯判時機就可能無法如預期地入手高股息標的。

股價變動主因為接近除息日

從很久以前開始，債券利息和股票的股息殖利率就會被拿來比較。現在，因債券利息變得超低或者為負，使股息殖利率高的業股票受到關注。負利時代，當定存利率進入每年0.001％的狀況，就算股價有波動風險，帶有3％、5％股息殖利率的標的，其投資關注度便逐漸升高。

但是，只看股息殖利率高就決定進場投資，實在太過草率。因為股息殖利率高的標的，並不一定都是好標的。

股息殖利率，只要以股價除以整年的股利金額，就能簡單計算出來，公式如下。

股息殖利率＝（整年的每股配息金額÷ 股價）×100

整年的股利金額若為每股100 日圓，股價為2000 日圓，那麼股息殖利率就是5％。從公式可看出，因為分母是股價，所以當股息殖利率高，就是股價被相對低估的狀態。相反地，當股價上漲而股利金額卻沒增加的話，則股息殖利率就會緩緩下降。

在越接近分配股息的日子，市場中尋找以高股息殖利率的股票為主要投資標的之傾向會相當強烈，而一旦錯判時機就可能無法如預期地入手高股息標的。除息日過後，因為股價可能下跌，投資時必須注意。此外，此時期也會出現主要目的是以賺得短期升值的利潤為目標而購買高股息標的，在股息發放前就賣出股票的狀況。

股息殖利率必須定位成附帶確認的指標

就算股息再高，股價如果大幅下跌，就沒有任何意義。所以，只以股息殖利率做為選股指標是不行的。

再者，還必須注意股息殖利率充其量也只是預測，不像銀行存款有確定利息，企業發布正式決算時，雖然也會透過決算報告發布股息數值，但其實在實際支付前都還有變數。也就是說，這樣的變更可能在除息日後才發表。3 月提出決算的股票，就算（預測）股息殖利率高，在7 月購買時，因只過了第一季，並不能確定是否真能以前年度的實際績效或業績推算，來預測股息支付。假設本次決算期間經濟情勢出現大規模變動導致公司業績出現惡化，那麼股息也有可能減少。

投資高股息標的時，還必須考慮這樣的高股息是否真能實現。此時能夠參考的，就是公司對股息的態度。像是「這是間股息與業績連動的公司？還是固定支付股息的公司？」我們可透過公司的投資人關係資料來推論。從股東是否為經營高層、過去的股息支付狀況等，透過從各種角度的調查，就能夠提高預測準確度。

不管怎麼說，股息多寡對股價的影響只是附加，把它當「贈品」來看即可。會對股價造成最大影響的，其實還是看業績是否大幅成長，且是否未來具有高成長潛力。這種基本面穩定、股價也持續上升的公司，對投資人來說就是一筆最好的投資，若加上股息，就可稱得上是在「養一檔會賺錢的股票」。

附帶一提，除股息之外，在散戶投資人之間也有相當人氣的是股東福利。舉例來說，餐飲集團等公司，會提供自家旗下餐廳的折價券作為股東福利。



(本文摘自土屋敦子著《真確了解股市：頂尖避險基金經理告訴你，成為超級散戶的8個進場智慧》，今周刊提供)

延伸閱讀

什麼樣的人投資表現最差？

與其急著賺錢 不如先想如何不賠錢

《走進K線女王的交易室》股市菜鳥為什麼抱不住行情？