人生並非只追求一個價值 事先想好優先順序

方向重啟的核心就是衡量方向性的正確與好壞。我的方向是否正確，衡量基準就是「是否符合我追求的價值」。

不過我們並非只追求一個價值而已，而是同時有好幾個價值都很重要。有時價值之間還會互相矛盾。這時候為了避免混亂，就需要把自己追求的價值根據優先順位整理排列。也就是說，我們思考人生中最重要的是什麼之後，還要事先排列好優先順序。

有位女人的家裡突然著火，她忙於搶救無比珍視的畫作和家具。就在這時，她突然意識到自己沒看到孩子，於是她急忙再次衝進屋內尋找，可是此時屋內早已變成熊熊烈火，孩子也早就被燒死了。

這位女人痛哭失聲，責備自己的愚蠢。她開始詛咒被自己搶救的家具們。她寧可這些家具們被燒掉，因為她就是為了搶救這些微不足道的東西，才失去了最愛的孩子。

我們必須思考什麼是更加重要的事物，才能夠讓人生走在正確的方向上，不至於後悔莫及。說不定現在你正因為背負著微不足道的東西，而看不到人生的真正重要事物。以下是韓泰完《成功和勝利的鑰匙》中提到的故事。

一九二○年比利時奧運金牌短跑選手查爾斯．帕多克〈Charles Paddock〉在造訪自己的母校時，他對後輩們這樣說：「你們想成為怎樣的人呢？只要訂下目標後，並相信上帝會幫忙你們，就能夠達成目標。」

聽完演講後的傑西．歐文斯〈Jesse Owens〉被查爾斯．帕多克的一番話感動，找到運動教練說：「教練，我有了想要實現的夢想！我想成為像查爾斯．帕多克那樣跑得最快的人。」

但是，教練這樣回答他：「傑西，你的夢想非常偉大，但是為了實現這個夢想你必須爬上夢想的梯子。這座梯子的第一階是忍耐，第二階是獻身，第三階是訓練，第四階是態度。」

聽完之後，傑西決心絕不放棄自己的夢想，並開始爬這個夢想梯子。最後，傑西在奧運百米和兩百米等項目中取得四枚金牌，他的名字也永遠刻在美國體育的榮譽殿堂。

這一切之所以能夠成真，都是因為傑西擁有明確的夢想，以及竭盡全力地爬上夢想梯子，而標註價值的優先順位就像是在你前進的方向擺上夢想的梯子。

第一價值和第二價值不論我們成為怎樣的人，都始終認為自己追求著「具有價值的東西」，這有可能是金錢，也可能是權力，或是名譽、子女、家人、愛情等等。不論怎樣活著，是否活得有成就和怎麼活得有價值是人類長久來面臨的問題。

心理學中區分價值時，把永恆不變性的價值稱為「第一價值〈核心價值〉」，而把暫時可變性的價值稱為「第二價值」。整理如下：

第一價值：希望、愛、智慧、決心、忠誠、才能……

第二價值：智力、影響力、愉悅、權力、學歷、外在魅力……

當然要選擇哪種價值活下去是每個人的選擇。可以選擇第一價值，也可以選擇第二價值。做出選擇後，要承擔的責任和義務完全不同，所以要格外慎重。自己的生活也會因為所選擇的價值不同，而有過得幸福快樂或艱辛挫折的差異，因此要充分思考自己要追求哪種價值而活。

曾有兩人出於冒險精神，決定一起穿越非洲沙漠。沙漠旅行並非嘴上說說那般容易。沒有水也沒有其他人，也完全沒有可娛樂的事物。這兩個人歷經艱辛才總算穿越了沙漠。旅行結束時，其中一人提出意見說：「我們完成了極為困難的事情，留下值得紀念的東西吧。」另一個人說：「立一座刻有我倆名字的紀念碑吧。」最開始提議的人則說：「在沙漠旅行期間我們常常因為沒有水而受苦，我們為其他旅客挖口井吧。」

兩個人都非常堅持己見，最後決定都做，所以他們在沙漠立了紀念碑，並且挖了水井。數十年匆匆過去，兩個人再次來到沙漠，紀念碑已經被沙塵暴摧毀得消失殆盡，可是水井依然在原地幫助其他旅客解渴。

通過這個故事，我們可以反省一下自己是不是過去也常常傾注全力去立紀念碑，而非挖能留更久的水井呢？我深信有價值的人生，在於追求永恆不變的事物。如果把隨時都會變化的事物設定為目的，自己的人生也會變得這樣那樣的搖擺不定。想像一下，如果要去的地方是隨時都可能消失、位置也可能改變的目的地，會怎樣呢？這趟旅行必然充滿危險。因此我認為人生唯有追求永恆不變的價值，才是真正知道目的地的人生。

據說中國人常以「金錢」為基準來決定目的，而日本人則以「精通」為基準。假設中國人發現費盡心力製作的東西比放高利貸還賺不了錢，那中國人就會乾脆關閉工廠去從事放高利貸。相反地，日本人則是抱持著對精通的執念，所以製作家具的師傅即使看到製作農具的利潤有多高，也絕對不會心動，而是繼續的研究和努力，直到自己製造的家具成為世界第一，甚至昇華到藝術品境界，因此日本才會有許多已經傳承好幾代的百年老店。

像這樣，人生的目的和基準不同時，方向也會不同。那麼，我們要用什麼做為基準呢？我認為應該是能夠體現出生存目的的價值。我們要留給後代子孫的不應該是有限的金錢或物品，而是引領人生過得堂堂正正的正確方向，不是嗎？



(本文摘自全玉杓著《刻意暫停：讓疲倦的你，再次充電的技術》，采實文化提供)

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