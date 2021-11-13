鄰居一直製造噪音 叫警察有沒有用？

俗話說：「千金難買好厝邊。」一樣米養百樣人，如果和鄰居的生活作息相差太大，有時是非常惱人的。實務上常見和鄰居之間的糾紛，噪音問題絕對是大宗。不過要注意的是，造成民眾生活困擾的聲音並非都是「噪音」喔！

老王樓上的鄰居每天晚上都會彈鋼琴，他覺得很吵，於是他決定走到樓上找鄰居談談。

開門的是位美豔人妻。老王說：「我很喜歡妳彈的鋼琴。不如這樣，妳每天都彈給我聽，我會每週付妳一千元的欣賞費。」

人妻答應了，老王果然每週都付一千元給人妻。就這樣過了一個月，老王對人妻說：「抱歉，最近公司生意不好，但我還是很喜歡聽妳彈琴，我可以改成每週付妳五百元嗎？」

人妻感到不滿，但心想不賺白不賺，還是答應了。再過了一個月後，老王又說：「抱歉，我公司快倒了，從今天開始，我每週付妳兩百元好嗎？」

人妻非常不爽：「你是在汙辱我嗎？我每天彈鋼琴給你聽，結果你一天只想花幾十元，有那麼便宜的事嗎？請你尊重專業好嗎？」

從此之後，人妻就不在晚上彈鋼琴了。於是老王得以過著耳根清淨的日子。

雷丘律師有話要說

俗話說：「千金難買好厝邊。」一樣米養百樣人，如果和鄰居的生活作息相差太大，有時是非常惱人的。實務上常見和鄰居之間的糾紛，噪音問題絕對是大宗。不過要注意的是，造成民眾生活困擾的聲音並非都是「噪音」喔！

依照《噪音管制法》的規定，超過「管制標準」的聲音才叫噪音①，如果只是偶然發生，或是難以量測（誰會沒事在家中裝個分貝計啊？）的聲音，例如小孩哭鬧跑跳、寵物狂叫、彈奏樂器、卡拉OK、房屋裝修、冷氣滴水……統統都不算。

但這些聲音確實對我的生活造成困擾，該怎麼辦才好呢？

在《噪音管制法》中另外有規定，凡是這種日常生活中擾人的聲音，都可由警察機關依照《社會秩序維護法》來處以罰鍰②。這邊要注意的是，如果沒有達到「足以妨害他人生活安寧」的程度，就無法依照《社會秩序維護法》來開罰③。

嗯？前面不是說過，像這種偶然發生、難以量測的擾人聲音才歸《社會秩序維護法》管，卻又規定必須是「足以妨害他人生活安寧」的聲音，那客觀標準在哪裡？這就是警察機關的裁量權限了。如果不放心交給警察判斷，實務上找里長陪同也是個可以考慮的方式；至少里長算是當事人以外的第三人，應該可以提供較為客觀的意見，不至於淪為公說公有理，婆說婆有理，畢竟警察有時也是很為難的。

① 噪音管制法第3條：「本法所稱噪音，指超過管制標準之聲音。」

② 噪音管制法第6條：「製造不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音者，由警察機關依有關法規處理之。」

③ 社會秩序維護法第72條第1項第3款：「訂有左列各款行為之一者，處新臺幣六千元以下罰鍰：三、製造噪音或深夜喧譁，妨害公眾安寧者。」

(本文摘自雷丘律師著《小心，原來這樣也有事！：腦洞大律師雷丘的生活法律常識與對策》，究竟出版提供)

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