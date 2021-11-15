《論語》君子不器：讓自己擁有「反脆弱」的特性

子曰：「君子不器。」

孔子只說了四個字。

熟悉我的人也經常聽我用到這四個字。

要想闡釋「君子不器」，我們可以先了解一下《反脆弱》這本書。《反脆弱》認為，世界是脆弱的，總會有各種天災人禍，充滿著不確定性，很難預測和避免。為了應對這些不確定性，我們可以增強自己應對風險的能力，讓自己擁有反脆弱的特性。

而君子一旦成為一個器物，就變得脆弱了，比如一個罈子，一敲就碎了。

君子變成一個器物是什麼意思？有人這樣定義自己：「我就是個會計，除了算帳我啥也不會，你別跟我說其他的事。」當一個人認定自己就是一個會計時，那他一輩子就只會算帳。那麼，請問，這樣的人生脆不脆弱？當人工智能學會記帳時，這位會計就會遇到危機；或者，當公司請了一個更好的會計時，他就失業了。

我在北美的時候，有一次看到卡車司機罷工遊行。因為公司買了很多輛無人駕駛汽車，卡車司機自然要被裁掉。無人駕駛汽車既不容易發生交通事故，還不用付薪資，一定是未來的趨勢。而這些卡車司機已經開了一輩子車，而且以前的收入還不錯，他們沒想到開車這個技能有一天居然不再被需要了。這就是君子器之，一個人變成了固化的狀態，守著一成不變的技能過一生。

君子不器，這句話具有極強的人文主義色彩。

每一個人身上，既有人性也有工具性。資本主義早期的目標就是工具性。福特汽車公司的創始人亨利．福特說：「我只想要僱用一雙手，為什麼還要來一個腦袋？」在他眼中，員工不需要有思想，有思想的人容易鬧事，他只想要一雙手，這是將人工具化。

資本主義早期的特色是把人變成工具。比如，會計就是會計，燈光師就是燈光師，攝影就是攝影，其他的最好都別懂。這樣一來，資本家就是最有話語權的，他們明白，如果某個人不服從命令，後面還有一群人可以接這份工作。

而孔夫子倡導人要有人性，要做一個可以全方位發展的人。

一個人可以一邊創業，一邊寫詩；一邊炒股，一邊寫小說；一邊健身，一邊爬珠穆朗瑪峰……這都是人的權利。

人當然可以全方位地發展，把體內的潛能發掘出來，這是孔子對於人性的頌揚。只有當我們意識到自己是一個人時，就不會讓人生走向脆弱，不會讓不確定性影響自己。

孔子是個什麼樣的人？他是一個政客嗎？如果孔子是一個政客，他這一輩子都是失敗的。他是一個教書匠嗎？如果孔子認為他只是一個教書匠，為何參與那麼多政事？

孔子從來不認為自己是一個教書匠或者一個政客，他不會將自己進行單一的歸類。

孔子說，「不怨天，不尤人，下學而上達」，他永遠都有著槓鈴式的配置，對人生有著多手的準備，他永遠都生活在一個擁有豐富選擇權的世界中，這就是反脆弱。

要想做到反脆弱，我們一定不要活成一個機械體，要讓自己活成一個豐滿的、生動的人。

我曾經看到一個視頻，心裡很難過。一個收費站的女員工被裁員了，向主管哭訴，她說自己這輩子只會收費，全部的青春都交給了收費站，現在失業了，即使要學別的，也學不會了，再也沒活路了……

其實，這件事情她誰也不能責怪，時代的車輪向前行駛，無法適應的人很難跟上變化。

有沒有人覺得自己做的雖然不是收費站的工作，但也面臨同樣的困境？比如一個老闆，如果他認定自己就是一個老闆，等到他退休以後，感受一下生活，可能會變成一個鬱鬱寡歡的老人。離開了工作職位，司機也沒了，下屬也沒了，變成了一個平凡的人，瞬間失落無比，感受到人生脆弱而痛苦。

除了《反脆弱》，還有一本書的觀點可以與「君子不器」互相印證，這本書是《有限與無限的遊戲》。

《有限與無限的遊戲》倡導人要傳奇化地活著，而不是劇本化地活著。什麼是劇本化的生活？劇本化的生活就是按照別人的安排去生活，聽任別人的規定去做事，按照操作手冊去行動。傳奇化地活著，就是自己寫劇本，自己想幹什麼就幹什麼，去實現個人夢想。

國內外很多作家對「君子不器」都有觀察和表達。契訶夫的小說《小公務員之死》中，一名公務員因為誤會將軍對自己有意見，緊張到極致，壓力大到要去死，就是因為他認定自己只是個小公務員，他沒有看到自己身上的潛能。

除了管好我們自己之外，「君子不器」在管理學上也非常重要。

管理者要經常提醒自己，別把員工當器物、當機械體，別對員工說「你就做好你的會計工作就行了」「你就做好你行銷的事就行了」「不屬於你的業務，你別管那麼多」。管理者應該把員工當作一個個活生生的人，看到他們身上的潛質，尊重員工全面發展的權利。

對於每個員工而言，也要做到君子不器。你可能目前還是一名普通員工，但未來也有可能成為一個創業者，甚至可能會寫小說，成為一個作家，也可以去做學問，成為一名學者……總之，一切都有可能。

我們要對自己、對他人的生活有更大的想像空間，對人生有多層次、多角度的詮釋，讓自己擁有豐富的選擇權，這時候你才不至於淪為一個脆弱的器物。

這句話是我的人生格言之一，希望大家喜歡。

(本文摘自樊登著《樊登講論語（套書）：越是亂世，越是競爭，我們越需要《論語》的正道力量；寫給當代菁英的正能量大師課》，麥田提供)

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