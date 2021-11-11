一個月紀錄筆記 找出你的原子時間

「以後我一定要做好時間管理！」會這樣說的人，通常給他再多時間也不夠用，他們需要的是先從寫計畫表開始。但我們常見的計畫表，多是事先寫下必須做的待辦事項或行事曆，要學習時間整理術，做法不太一樣，與事前計畫相比，學會事後記錄更重要！事實上，讓我脫胎換骨的，不是事前清單，而是事後記錄，甚至在我執行力最高的時候，就是專注在做事後記錄的那段時間。

每完成一件事，或每隔一小時，就記錄下剛剛做的事情。可別小看這個簡單動作，很多人會問，把已經開始執行的事情記錄下來，有什麼意義嗎？

首先，能夠檢視自己每一小時內做了什麼事，持續記錄下來，就能發現自己對於時間的運用慣性，多寫幾次，可以找出你的「高專注區段」和「低效率區段」，什麼時間內做什麼事最能專心，以及何時何地做哪類事情最缺乏效率？人們多半會有重複的行為模式，透過記錄可及時察覺反省，也能在一天結束時，想想自己如何利用一天的時間，這就是回饋。

用小單位來一一檢視每段時間如何流逝，有利於接下來重整並挪出時間去做新的事情。我採用的事後記錄方式是以每小時為單位，寫下最近這小時內做了什麼事，藉以檢視並擬訂計畫表。聽起來雖然簡單，但直到養成自發性的習慣之前，實踐起來有一定難度。

在每個整點進行記錄，光是這個步驟就會讓我感覺時程很緊湊，因為我們在白天時仍然仰賴慣性去做各種事情，養成新習慣需要適應。

事後記錄型記事本的使用方法

我認為事後記錄是管理時間的基本，但我們在記事本上並不是只要寫回顧事項，而是從待辦清單到事後回顧都需要記在時間軸計畫表上，內容大致分為：

•今日目標

•「To-DoList」(重要的待辦事項)

•「Timeline」(時間軸，包括左側的事前計畫和右側的實際行為)

•次重要的欄位(其他生活重要事項，如用餐內容或運動量)

1.寫下待辦的重點事項第一步就是在前一晚寫下隔天要做的重點事項(To-DoList)。不是想到什麼就寫什麼，而是挑最關鍵的事情開始，按照優先順序從第一寫到第六。標註0的部分，就是無關重要與否、屬於當天之內必須處理的雜事，例如像「路上經過文具店要買自動鉛筆筆芯」之類的小事。這些待辦事項雖然也可以在當日早上寫，但建議在前一天晚上寫更好。有研究結果顯示，在晚上預先寫好的人，比不寫的人平均提早9分鐘入睡，這是因為先記錄在紙上，能讓大腦有比較放鬆的安心感，就不需要一再刻意的自我提醒而導致神經緊繃。另外還有一個好處，等到早上一起床，會縮短開始行動前的暖身時間，心情可立刻切換成目標導向。

2.以時間軸為中線，前後都要記錄請以時間點為準，左邊寫的是預計行程或當天的約會等「事前計畫」，右邊寫實際上做了哪些事等「事後記錄」。如此一對照時間點的左右兩欄，馬上就能比較出計畫的執行度與實際上的落差，也可以得知哪些事情花的時間比預定的更長或更短等變數。

然而須謹記的是，事後記錄是這份記事本的核心，絕對不要等到一天的時間都過去、到了晚上才苦苦回溯記憶，人們對於今天一整天做過的事情，無法根據時間記得所有細節。依賴記憶寫下的內容等於沒寫，必須每一小段時間就利用手機或記事本記下來，目的是精準掌握意想不到的瞬間、察覺無意識浪費的時間，並減少這種情況。

要注意的是，盡量不要把待在公司的所有時間籠統寫成「工作」，也不要把坐在書桌前的所有時間統統寫成「進修」。屬於工作範疇的事項，盡可能詳細寫下處理什麼業務內容，如果中途跑去逛網站或和同事們閒聊等雜事，也要全部誠實記錄。同理，屬於做功課或閱讀的時間，就把具體科目或書籍記錄下來，這對於找出中途浪費的時間有很大的幫助。

3.別忘了記錄次要欄位這個欄位可以每天記錄除了工作或任務之外的重要事情。對我來說飲水和吃飯很重要，因此我每天都會記錄。有運動習慣的人，就可以在這一欄記下運動量。

寫一個月記事本，你會看到巨大的改變

一開始寫記事本時，你一定會對於「浪費的時間多、充實緊湊的時間少」感到非常驚訝。如果沒有以客觀角度記錄每個小單位時間，我們的腦子會把一天的時間籠統記憶起來，得到「今天是忙碌的一天」、「坐在書桌前好久，怎麼只做了這一點點事情？」的模糊印象。先好好釐清問題，才能夠對症下藥，就算不特別費心思去一一糾正，當你每天晚上都會統整記事本、面臨「真相的衝擊」，就能有意識的調整自己。不是因為別人的要求而強制改變，而是體認到重要性，有自覺想調整，就能真正成為自己的習慣。

與其閱讀數百次時間管理的書籍，不如自己直接動手寫一個月的功能性記事本，對於搶救你的時間觀念幫助更大。

寫功能性記事本是很不容易的事，畢竟每小時要提醒自己不忘記錄，一開始執行一定會漏東漏西或忘了寫，切記這些都是必然的過程，毋須介意，事後記錄寫得不完美也不要放棄，關鍵是持續下去，慢慢的就會像呼吸一樣自然。到了那天，你一定會非常感謝那個當初決心寫下記錄並且成功實踐的自己。

寫下待辦的重點事項第一步就是在前一晚寫下隔天要做的重點事項(To-DoList)。圖／寫樂文化提供

(本文摘自柳韓彬著《原子時間行動計畫筆記本：幫時間記帳，累積時間財富，讓每一天充實又清爽》，寫樂文化提供)

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