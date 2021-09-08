全球好手同場較勁 別從台灣觀點來經營大陸事業

大多數的台灣朋友想到大陸市場，就會連想到這是個13億人口的龐大市場，但對台商而言，箇中的機會不在表面上量的巨大，而是內在的複雜度，成功的品牌一定是構築在市場的分眾經營基礎上，也就是生意要做得夠深、夠細緻，要能讓消費者感動，所以不要期望想省事，用一些標品或一種服務方式就想通吃整個大市場。

舉個成衣業的例子，在台灣新裝上市，正常做法是在要求全省200家店同一天完成上架，但在大陸就不能這樣，上夏裝必須由南往北，至少要分三梯次換新裝，冬裝則是從北到南逐次更換；而全大陸的零售店的訂貨與配貨，最少就要分一級市場、次級市場與Outlet三種版本；加上一年四季的時差管理，僅是上新貨這一環節就比台灣複雜20倍以上，遑論整個生意還有上百件的工作要操心。當然不同產業，各自要擔心的細節考慮不同，但大陸市場教我們的第一課就是：不要認為以你的台灣經驗與能耐，就足夠到大陸幹活了，「邊做還得邊學」才是應有的正確心態。

第二課就是大陸市場的巨大潛力，會激發產業百倍於台灣的創新能量與市場競爭，從商品創新、科技運用、行銷模式到服務的深化等不一而足。換句話講，就是台商在大陸市場，經常要面對同業此起彼落的各種挑戰，不要因一招一式或一時一地的成功而沾沾自喜，要知道大陸市場，天天在上演著「後發先至」，輪流當主角的戲碼。

主因就是太過巨大的市場，自然會誘發企業家強烈的冒險慾，加上社會普遍彌漫著追富求勝的旺盛企圖心，所以陸企自我改革的速度遠非台商想像，雖然不乏冒進失敗之舉，但他們普遍認為這是邁向下階段成功的必然代價。這種為追求不斷成功而冒險，敢於從不同角度與可能性不停歇投資未來的個性，值得一向行事謹慎的台商們多多參考。

複雜的市場、高強度的競爭壓力，表示運籌中國市場，你需要更強更優秀的人才與團隊，但實務中的運作，大部分的台商打從一開始，就不是調動最優秀的人才到這個戰場，主因是某些企業仍未將大陸視為主戰場，初期多是以試水溫，與可有可無的心態看待這個已然成形的大市場，而且最強的幹部通常是擁有多年產業經驗的中高級主管，原本職位就順風順水待遇不差，加上台灣老闆考慮機會成本，又捨不得用比現在高兩倍的待遇，調動他離開台灣的舒適圈，缺少這些誘因自然無法調動一軍人才的積極性，去大陸市場開疆闢土了。多數企業現實做法，就是讓大將軍坐鎮台灣，定期或不定期出差大陸，指揮不成氣候的廉價二軍上戰場，結局自然就是要付出「高學費」的代價，而大陸事業的學習曲線也會被拖得很長。

但外企與陸資顯然不是這麼想，他們認為「時間」是最大的成本與問題，用高薪挖人才，是「搶時間與搶市場」最容易的方法。其實近年來大批喝了洋墨水的中國人才逐漸回流大陸，加上外企菁英絡驛於途，台籍幹部要嘛，就是在企業內部多了一批國際同事，要嘛就是與這些來自世界各地的好手同場較勁，這種國際化的人才競爭與職場氛圍，是台商與台幹都要面臨的挑戰。

坦言之，目前台商在大陸內需市場的人才爭奪戰中，顯然落居下風，表面原因是台商老闆太小氣，不肯花大錢用人才，但實際上是很多台企老闆的格局太小，想吃中國這個世界市場，卻沒用國際視野來經營這個市場。

就拿企業組織來談，大多數台商的大陸事業都是台灣轉投資出去的，因此，大陸事業總經理的位階，通常都在台灣總經理之下，因為台灣是企業總部之所在，所以分支機構必須事事請示總部，大陸事業總經理的待遇也不可能高過台灣總經理，這就是為什麼在大陸內需傳產領域，幾乎碰不到年薪超過新台幣300萬的台商總經理，因為他的老闆，在台灣的總經理本身也只有新台幣300萬啊！大陸總經理薪水不高，表示他下面的副總、經理等幹部也被壓在那裡，所以整個團隊與外企陸資同業相比，絕對是低薪一族了。

因為外企與陸資是用「市場期望與回報」的角度，來看待大陸事業的組織體系，往往大陸事業一個區經理就管3到5個省，市場規摸是台灣一地的5到10倍大，所以外企陸資是用這樣的格局去訂定事業目標，用高標準去要求區經理，也給他相應的待遇與資源去運營，所以外企與陸資的區經理，往往比台商台灣總部總經理的待遇還高，這就不足為奇了。

外企則多從未來長期性的角度來看大陸市場，就算當地短時間業務量還比不台灣，台灣可是已早起步30年，但絕對是將大陸事業部門的位階放在台灣之上的。見證資訊產業最是明顯，20多年前大陸市場剛開放時，外企大陸業務大多交台灣總經理兼管，隨著大陸市場的日漸成熟，大陸變成獨立的營運單位，再過來就是形成以中國市場為主的大中華區，台灣變成要向設在北京、上海或香港的大中華區總部匯報工作，這就是現今跨國企業普遍的國際觀。

這是以大陸內需市場為主的台商遲早要面臨的問題，不要因財務的投資關係，非將大陸事業限縮在台灣公司的架構下，層級太低、限制太多根本發展不起來，而且以小管大，資源與人才調度都是問題，我們要多想想如何「母憑子貴」，特別是多學學一些小國的外企，他們如何運作海外資源，來擴大自身事業的版圖。

建議最低程度，要將大陸事業單位獨立出來，或考慮將台灣變成一個虛擬總部，從研發、組織、MRP……等後勤支援上來協助大陸事業的成長，台灣公司不應再是大陸上對下的行政管理單位，至少要將大陸事業拉到與台灣事業同一層級才對，如果生意大到要設立大中華總部，領導可以坐在台灣，但可要從北京、上海、香港、新加坡或東京與紐約的角度，來看整個華人市場，不論企業的董事長或總經理是哪個國籍的人士！

(本文摘自吳紹華著《跨域人生：大市場小故事》，商訊提供)

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