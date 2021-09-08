5%投資哲學 他為何敢重壓兆豐金？

「大俠，每年賺幾 % 才能安然退休？」

大俠將右手舉了起來，比了個 5。

「是 50% ？還是 500% ？」

「是 5%。」大俠緩緩說道。

多年前的大俠，老喜歡追求 10% 或 20% 的短期績效；但是隨著本金投入愈多，對於績效的追求，卻逐漸轉變成平淡的5%年報酬。

《笑傲江湖》裡頭有一句話是這樣寫的：「一個人武功愈練愈高，在武林中名氣愈來愈大，往往性子會變。他自己並不知道，可是種種事情，總是和從前不同了。」

從前的價差投資策略，讓大俠在連假前對於留倉的與否，都需要煩惱再三，更遑論不看盤的退休財務規畫。

從追逐高獲利到如今願意回歸穩定賺 5%，也許往後本金再更大些，大俠就會去追求只賺 4%，甚至只賺 3% 的配置。

大俠常在粉絲專頁裡頭談到 5% 的投資哲學，就是想要讓更多人知道，如何長時間從股票市場中取得合理的年報酬率。

5% 的投資哲學，指的不是投入一筆資金只能賺到 5%；而是把目標放在買進好公司股票，並將股息再投入，就算每年殖利率只有少少的 5%，也能夠在 14 年之後靠著複利翻出 1 倍的報酬率！如果再伴隨著公司的成長，股東分紅發放愈多，很有可能只要 11 年左右，就能提早達成資產翻倍的報酬率。所以 5% 真的不只有 5%，因為在長時間的複利催動之下，財富自由其實並不遠，遙遠的只是要不斷克服人性罷了。

飆股不確定性高，一般人多不敢重壓

只追求平均每年賺 5% 的投資哲學，選股時自然就不會挑成長股，也不會去碰飆股。很多人就問過大俠，兆豐金（2886）每年就是配那每股 1 元多的股息；如果投資本金有 1,000 萬元，為什麼不選一些成長股或飆股，不是可以賺得更快嗎？

成長股往往都是在成長的高峰期，大家才會發現「啊，原來它是成長股！」若股價成長太快，投資人能買進的股數也隨之減少；就怕最後只是報酬率好看，整體資金報酬也不一定高。

就算真的很有眼光，能在低基期的時候發現具有成長性的股票，一般人也很難敢於長期且大量壓入籌碼。有些飆股、成長股，大俠多多少少也有買過，但就是因為不確定因素太多，所以也只敢壓少少張數。報酬率是很好看，但是整體市值上升的速度，遠遠不如敢放大資金在穩健成長型的股票。

當然，大俠知道一定有這種高手，選對成長股、飆股，壓好壓滿，短時間內身家暴富好幾倍，一定大有人在。但古來征戰幾人回？同樣的案例同樣的手法，不見得能讓大部分的人長久獲利，因為這些方法還真的是難以複製。

尤其是每年每月都會有一批批剛到市場報到的投資新人，因為想模仿少數成功者的特例，想要靠投資快速賺到能財富自由的身家，所以急於追求速成的投資報酬率。但真相是，絕大多數的人在急於追求速成的財富過程中，喪失了大把大把的資金，甚至還把準備買房、結婚、退休的積蓄賠了進去。

報酬率容易衝高的股票，因為投機成分比較大的緣故，投資人普遍都不敢投入太多資金去買；所以這類股票雖然看帳面上的報酬率可能會很高，但整體的資金效率、整體的資金市值增加的速度，可能還不一定比穩健策略還快。

簡單算算就知道，本金 20 萬元賺 50% 也只有 10 萬元，持有過程膽戰心驚，獲利了結後還得辛苦尋找下一檔標的。但是本金 1,000 萬元，一年賺 5% 就有 50 萬元，「本小利大利不大，本大利小利不小」，便是這個道理；而且這個方法還可以每年不斷複製下去。

其實大俠認為，「自己」才是投資人該買進的第1檔成長股，每個人都應該把自己當成是會長期成長的績優股來看待；把主要的精神放在工作上，為自己增加本業收入。

至於想投資股票賺錢，只能先當成「業外」收入，並且要穩穩買進大盤指數或績優公司，這樣比較容易在長期投資上取得合理的報酬。也正是因為投資方式的方法趨向穩健，所以才敢放大資金下去投資。

採取穩定的投資策略，下跌才敢大幅加碼24

也有人剛開始存股時，很難忍受兆豐金股價的低波動性。就有網友問我，「大俠，存兆豐金好像是白忙一場，2019 年底股價30元，2020年底卻在29元，真的悶。」網友這麼抱怨。

「你的資金是只有在 29 元和 30 元進場就沒了嗎？還是有趁 2020 年 3 月疫情恐慌順勢加碼在 26 元，或者是趁除息後外資殺盤一路買在 27 元底部呢？」大俠回。

「歐！對齁，有在殺到 26 元∼ 28 元之間做大幅度進場。」網友回。

「那就對啦！你只要有趁殺盤時多加進場，那就不會有白忙一場這回事，頂多只是少賺而已不會大賠，所以你現在唯一該做的事情就是，安心等除息啦！」大俠回。

兆豐金不是成長股，但是我們存兆豐金就是很清楚它的股性，也清楚它的市場地位與優勢，即使遇到景氣不好股價下跌，也敢於放大資金在底部大量布局；這樣景氣反轉後，整體的報酬會非常明顯。

「穩定」比「高報酬」更吸引大俠去執行。一個穩健的策略，搭配專心累積本金、務實本業，業外和業內的收入都能兼修。

穩定策略的報酬率，對於平凡的我們，不僅讓我們在平時敢持續投入資金，遇上大跌更敢放大本金，再加上複利的效益，反倒能讓整體的持股市值增加更快，最終賺得也不見得比價差交易者追漲停板股票的策略還少。

畢竟，股市不是數學，股市是充滿人性的地方，穩定的投資方法能讓我們吃得下飯、笑得出來、晚上睡得著覺，也不需要常常費心找新的股票來買。只要將股息再投入就能讓它自己長大，生活何等愜意？這才是我想達到的輕鬆投資境界。

(本文摘自大俠武林著《股息Cover我每一天：600張存股達人絕活全公開》，Smart智富提供)

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