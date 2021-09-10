600張存股達人：長期投資 成本殖利率才是關鍵

兆豐金（2886）2021 年 4 月 27 日下午召開董事會，拍案決議發放每股現金股利 1.58 元，對照當天兆豐金收盤價32.6 元，現金殖利率大約為 4.84%。

網友：「殖利率 4.8% 好爛。」

大俠：「可是我們殖利率有 5.5% 以上。」

網友：「怎麼可能？」

從2020年除息後，兆豐金一路貼息，股價進入低潮；因此，直到 2021 年 2 月初股價起漲以前，有好幾個月的時間可以買到 30 元以下的兆豐金，所以殖利率當然有機會達到 5.5%。

圖 1 是大俠 2021 年 4 月 27 日兆豐金未實現損益表的部分內容。我在 1 月 29 日到 2 月 2 日之間，所買到的兆豐金股價分別是 28.5、28.7、28.85 元，它們為我創造的「成本殖利率」就分別是 5.54%、5.5%、5.47%。

所以大俠才說，官股金控要玩得好，是在於它跌的過程中，投資人敢承接多少？資金控管分批買底部的能力有多少？而這些都會成為之後的獲利護城河。

想要擁有比 5% 更好的殖利率，都是靠自己在逆勢中所爭取的；要知道，做長期投資時，個人持有的「成本殖利率」才是重點。

長期投資人應以持有成本，計算股票殖利率

剛接觸長期投資的投資人，之所以不願意定下心來好好存股，常常跑來跑去，絕大部分的原因是沒有意識到「現價殖利率、成本殖利率」以及「現價填息、個人式填息」的差異，所以誤以為長期投資金融股，每年只能領 5% 左右的股利。長期投資講的殖利率有個奧祕，就在於其計算方式。

常在新聞媒體上看到的殖利率，是以「當年發的股利，除以市場上的現價」，這是大家公認的公式。普遍來說，大家耳熟能詳的金融股，殖利率大約落在 5% ∼ 6% 左右，但這 5% ∼6% 是指「現價殖利率」。

比方說，兆豐金現價 30 元，2019 年股息發放 1.7 元，所以殖利率落在 5.6%（＝ 1.7 元 ÷30 元 ×100%）。但是從「成本殖利率」的角度來想，殖利率對於長期存股的人，真的只有 5.6% 嗎？

絕對是不一定！

這邊要導入「個人持有成本殖利率」的觀念，以下就簡稱「成本殖利率」。一位持有金融股多年的投資者，他買進的平均成本約在 22 元，然後 2019 年股利配發 1.7 元，那麼他個人的「成本殖利率」就是 7.7%。也就是說，長期投資人的殖利率，應該著重在「當年發的股利，除以自己持有的成本。」

有沒有很神奇？原來殖利率其實是跟自己買進的平均成本相關，並非只有表面上看到的 5% ∼ 6% 股利可以領。我們常在新聞中看到的殖利率數字，都是用現價計算，所以才會有很多投資人不屑賺那 5%。

但事實上，只要懂得「成本殖利率」的觀念，長期持有優質好公司並且透過複利效應，殖利率還會逐步往 10% 靠近，甚至是突破 10%。一言以蔽之，「成本殖利率」才是長期投資之人的致勝方程式。

了解到如何以逸待勞來取得與年俱增的股利後，投資人將會愈來愈以「股東」的角度，去檢視庫存中龍頭公司的企業價值以及版圖戰略結構。

投資不必搞得太花俏，投資人本身只要思考得愈周全，策略就愈會趨向簡單。

假設股息只發 1.5 元，每位投資者能得到的殖利率也不同：

◎買進成本在 31 元的投資者，個人的成本殖利率為 4.8%。

◎買進成本在 28 元的投資者，個人的成本殖利率為 5.3%。

◎買進成本在 25 元的投資者，個人的成本殖利率為 6%。

所以，為什麼就算金融股上漲，大俠還是不會想賣出賺個價差？因為當初印鈔機買得夠便宜，就不會想靠買賣印鈔機賺錢，實在是不需要忙進忙出、殺雞取卵。

恐慌時買進，可加速「個人式填息」

分清楚「現價殖利率」和「成本殖利率」的差別，就能明白大俠接下來要說的「現價填息」及「個人式填息」的差別。

新聞講的填息，是參考除息前一天的價格，也就是「現價填息」；長期投資人的填息，是參考個人買進的價格，也就是「個人式填息」。

大俠用 2020 年的兆豐金來舉例。2020 年 8 月 13 日，兆豐金以 32.35 元除息 1.7 元後，股價一路滑落，最低曾跌到 27 元。所以在帳面上好像看到了貼息 5 元多，這是指在32 元後才買進的投資人。

然而，對於早在 2018 年∼ 2019 年中美貿易戰買進 24元或 25 元兆豐金的投資人，27 元這個價格對他們來說有貼息嗎？沒有，而且統統完成了「個人式填息」。就算是 2020年 3 月疫情恐慌時，以 26.2 元買進兆豐金的投資人，也頂多在除息後短暫貼息了幾天而已。

所以說，貼息或填息與否，都跟自己進場買進的價格相關；如果能多趁恐慌回檔時買，不僅個人持有的成本殖利率會較高以外，還能讓自己快速完成個人式填息。

如果恐慌不多買，等到市場回溫、股價狂漲，才想要大量進場，只會讓自己的成本殖利率往下掉而已。

所以囉，投資為何不反過來呢？股價高漲時咱們休息看戲，股價崩跌回檔時再進場買進，如此投資真的是輕輕鬆鬆、簡簡單單。

只要弄清楚長期持有者的「個人式填息」及「成本殖利率」，那麼你就會跟大俠一樣，懶得常常買進賣出、跑來跑去囉！

優質公司落難時，咱們買進低成本的股票，等公司獲利回升，那麼個人成本殖利率也會大幅上升，因為殖利率的分母是股價，分子是股息。

只要分母愈小、分子愈大，整體效益就愈明顯；而分母愈小，就是公司落難的股價，分子愈大就是公司恢復獲利動能的股息，並逐年漸增。

所以我們要投資的就是具有轉機能力的公司，這點在 1-1已經有詳細的說明。

大俠除了平時分批進場買進兆豐金，也會屢屢利用恐慌股災進場加碼，2018 年∼ 2019 年中美貿易戰時陸續買進 100多張；2020 年新冠肺炎疫情時增加 173 張，同年除息後賣壓貼息增加 60 多張；而後再利用幾個波段的小恐慌，陸陸續續將張數累積至今。

（延伸閱讀：5%投資哲學 他為何敢重壓兆豐金？）

(本文摘自大俠武林著《股息Cover我每一天：600張存股達人絕活全公開》，Smart智富提供)

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