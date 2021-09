寫不出文章？從三個維度提升寫作能力

初學者提升寫作能力時往往只從一個維度出發,那就是提高自己的寫作技能。從宏觀上來看,寫作的過程包括輸入、處理(也就是資訊加工能力及思考能力)和輸出三個環節。如果從這三個維度一起提升,會比只提升寫作技能的效果更好,進步更快。

如何從三個維度來提升寫作能力?

一、保持高品質的輸入

很多時候我們寫不出文章是因為輸入不夠。輸入就像是蓄水池的進水口,只有保持源源不斷的輸入才能有源源不斷的輸出。這個輸入包括有字的書籍,也包括無字的大千世界。

持續的輸入包括兩個維度,一是數量,二是品質。首先要做到大量輸入。當你開始寫作時,你會發現自己的閱讀量會有明顯提升。那是因為輸入的數量要遠遠大於輸出的數量。也許你輸入十萬字,才能輸出一萬字。

其次要提高輸入品質。在電腦術語中有一個詞叫「GIGO」,也就是「garbage-in, garbage-out」,意思是無用輸入,無用輸出,輸出品質是由輸入品質決定的。我們閱讀時也是如此。如果你閱讀的品質不高,寫作時也很難寫出深刻優雅的文字。為了提高輸出品質,必須要提高輸入品質。因此,多閱讀經典書籍,少閱讀速食式內容。

此外,生活是寫作源源不斷的素材來源,要養成善於觀察生活、隨時記錄的習慣,保證寫作的素材來源。

二、提升思考深度

寫作是一個思考的過程。真正的寫作在於思考,而不是寫字本身。作為一名寫作者,八十%的時間要花在思考上,二十%的時間把思考好的東西寫出來,寫字本身只占二十%的時間。思考得清晰,才能寫得清晰。深刻的文章源於深度的思考。如何提升自己的思考能力及思考深度,這裡介紹四種方法。



1.遇到任何事情多問自己三個「為什麼」

很多時候,我們的思考只是停留於表面,知其然而不知其所以然。不斷問自己「為什麼」,深入挖掘,探求真相。不斷自我提問,比如,「為什麼是這樣?」、「為什麼會發生這樣的事情?」、「為什麼我要做這件事?」不斷問自己為什麼,挖掘內心深處的想法,也是推動自己反向思考,做出獨立的判斷。

2.A4紙頭腦風暴提升思考力

這是《零秒思考力》一書裡介紹的方法,用一分鐘在A4紙上寫下你的想法。將一張A4紙橫放在面前,每張紙寫一個主題,一頁寫四到六行,每行二十到三十字,寫每張紙所用的時間要控制在一分鐘以內。這個方法雖然簡單,但如果長期訓練可以輕鬆提高深度思考的能力。

3.使用黃金思維圈提升思考的深度

黃金圈法則源於賽門.西奈克(Simon Sinek)的《先問,為什麼?》(Star with Why?)。黃金思維圈是幫助我們迅速看透問題本質的利器。看問題的方式分為三個層面。

‧第一個層面是 what 層面,也就是事物的表象,我們具體做的每一件事。

‧第二個層面是 how 層面,也就是我們如何實現我們想要做的事情。

‧第三個層面是 why 層面,也就是我們為什麼做這樣的事情。

大多數人思考問題從 what 角度出發,很少有人能從 how 角度出發,而站在 why 角度思考問題的人少之又少。

使用黃金思維圈思考,先想清楚「為什麼」,才能知道該怎麼做、做什麼。從「為什麼」出發的思維方式教我們從本質出發,因為這是一切力量的源頭。以寫作為例,我們首先要去思考「為什麼要寫作」,只有想清楚為什麼,才能有動力持續寫下去。

4.熟練使用假設性思考

思考能力強的人有一個共性,就是在平時特別注意觀察和思考,在面對問題時,會從做一個假設開始,然後在解決的過程中不斷驗證自己的想法。

擅長假設性思考的人做事情的步驟是這樣的:遇到事情迅速開始構想假設、驗證假設是否正確、修正假設、再驗證假設的正確性,在做事情的過程中,不斷修正假設,讓自己的思考更接近事實。他們總是保持高度的敏銳,對任何事情都有自己獨到的見解,有問題便積極詢問他人,不斷修正假設,讓自己的判斷更接近事實。

我們平常做決定都是建立在假設的基礎上的,只是很多時候我們自己意識不到這個假設的條件,或者把假設條件當成了事實。可以通過每天寫反思日記或每日復盤的方式,思考每一天的決策是在什麼樣的假設下做出的,產生了什麼樣的結果,自己的假設是否正確,如果不正確該如何修正。

不斷練習這四種方法,可以在一定程度上提升思考力及思考的深度。當思考力提升了,也就能寫出更加深刻的文章了。

三、精進寫作技能

寫作也是一項技能,需要刻意練習才能熟能生巧。每一次寫作都是一次練習,每一次閱讀別人文章,拆解別人文章的寫作方法,也是一種學習。

一方面,可以研究一流作家的寫作方法,加以模仿和學習,提升自己的寫作技能。另一方面,要動筆練習,只有真正動筆寫起來,才能提高寫作水準。此外,還可以閱讀寫作類的書籍,如創意寫作系列的書,這都可以幫助你提升寫作技能。

本書所介紹的方法也是關於精進寫作技能的,按照這些方法練習也可以提升自己的寫作能力。

(本文摘自弘丹著《從零開始學寫作:自媒體時代,人人都需要「寫作力」》,時報出版提供)

