寫不出文章？從三個維度提升寫作能力

初學者提升寫作能力時往往只從一個維度出發，那就是提高自己的寫作技能。從宏觀上來看，寫作的過程包括輸入、處理（也就是資訊加工能力及思考能力）和輸出三個環節。如果從這三個維度一起提升，會比只提升寫作技能的效果更好，進步更快。

如何從三個維度來提升寫作能力？

一、保持高品質的輸入

很多時候我們寫不出文章是因為輸入不夠。輸入就像是蓄水池的進水口，只有保持源源不斷的輸入才能有源源不斷的輸出。這個輸入包括有字的書籍，也包括無字的大千世界。

持續的輸入包括兩個維度，一是數量，二是品質。首先要做到大量輸入。當你開始寫作時，你會發現自己的閱讀量會有明顯提升。那是因為輸入的數量要遠遠大於輸出的數量。也許你輸入十萬字，才能輸出一萬字。

其次要提高輸入品質。在電腦術語中有一個詞叫「GIGO」，也就是「garbage-in, garbage-out」，意思是無用輸入，無用輸出，輸出品質是由輸入品質決定的。我們閱讀時也是如此。如果你閱讀的品質不高，寫作時也很難寫出深刻優雅的文字。為了提高輸出品質，必須要提高輸入品質。因此，多閱讀經典書籍，少閱讀速食式內容。

此外，生活是寫作源源不斷的素材來源，要養成善於觀察生活、隨時記錄的習慣，保證寫作的素材來源。

二、提升思考深度

寫作是一個思考的過程。真正的寫作在於思考，而不是寫字本身。作為一名寫作者，八十％的時間要花在思考上，二十％的時間把思考好的東西寫出來，寫字本身只占二十％的時間。思考得清晰，才能寫得清晰。深刻的文章源於深度的思考。如何提升自己的思考能力及思考深度，這裡介紹四種方法。



1.遇到任何事情多問自己三個「為什麼」

很多時候，我們的思考只是停留於表面，知其然而不知其所以然。不斷問自己「為什麼」，深入挖掘，探求真相。不斷自我提問，比如，「為什麼是這樣？」、「為什麼會發生這樣的事情？」、「為什麼我要做這件事？」不斷問自己為什麼，挖掘內心深處的想法，也是推動自己反向思考，做出獨立的判斷。

2.A4紙頭腦風暴提升思考力

這是《零秒思考力》一書裡介紹的方法，用一分鐘在A4紙上寫下你的想法。將一張A4紙橫放在面前，每張紙寫一個主題，一頁寫四到六行，每行二十到三十字，寫每張紙所用的時間要控制在一分鐘以內。這個方法雖然簡單，但如果長期訓練可以輕鬆提高深度思考的能力。

3.使用黃金思維圈提升思考的深度

黃金圈法則源於賽門．西奈克（Simon Sinek）的《先問，為什麼？》（Star with Why?）。黃金思維圈是幫助我們迅速看透問題本質的利器。看問題的方式分為三個層面。

‧第一個層面是 what 層面，也就是事物的表象，我們具體做的每一件事。

‧第二個層面是 how 層面，也就是我們如何實現我們想要做的事情。

‧第三個層面是 why 層面，也就是我們為什麼做這樣的事情。

大多數人思考問題從 what 角度出發，很少有人能從 how 角度出發，而站在 why 角度思考問題的人少之又少。

使用黃金思維圈思考，先想清楚「為什麼」，才能知道該怎麼做、做什麼。從「為什麼」出發的思維方式教我們從本質出發，因為這是一切力量的源頭。以寫作為例，我們首先要去思考「為什麼要寫作」，只有想清楚為什麼，才能有動力持續寫下去。

4.熟練使用假設性思考

思考能力強的人有一個共性，就是在平時特別注意觀察和思考，在面對問題時，會從做一個假設開始，然後在解決的過程中不斷驗證自己的想法。

擅長假設性思考的人做事情的步驟是這樣的：遇到事情迅速開始構想假設、驗證假設是否正確、修正假設、再驗證假設的正確性，在做事情的過程中，不斷修正假設，讓自己的思考更接近事實。他們總是保持高度的敏銳，對任何事情都有自己獨到的見解，有問題便積極詢問他人，不斷修正假設，讓自己的判斷更接近事實。

我們平常做決定都是建立在假設的基礎上的，只是很多時候我們自己意識不到這個假設的條件，或者把假設條件當成了事實。可以通過每天寫反思日記或每日復盤的方式，思考每一天的決策是在什麼樣的假設下做出的，產生了什麼樣的結果，自己的假設是否正確，如果不正確該如何修正。

不斷練習這四種方法，可以在一定程度上提升思考力及思考的深度。當思考力提升了，也就能寫出更加深刻的文章了。

三、精進寫作技能

寫作也是一項技能，需要刻意練習才能熟能生巧。每一次寫作都是一次練習，每一次閱讀別人文章，拆解別人文章的寫作方法，也是一種學習。

一方面，可以研究一流作家的寫作方法，加以模仿和學習，提升自己的寫作技能。另一方面，要動筆練習，只有真正動筆寫起來，才能提高寫作水準。此外，還可以閱讀寫作類的書籍，如創意寫作系列的書，這都可以幫助你提升寫作技能。

本書所介紹的方法也是關於精進寫作技能的，按照這些方法練習也可以提升自己的寫作能力。

(本文摘自弘丹著《從零開始學寫作：自媒體時代，人人都需要「寫作力」》，時報出版提供)

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