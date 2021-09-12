108課綱全面上路 聯考世代父母一次搞懂「素養」學習

十二年國教強調「素養」學習和評量的目標，已經全面透過108 課綱，和即將於111 學年上路的入學考試新制加以貫徹，無論國中會考，或大學學測及分科測驗，都已積極地進行素養評量的研發。

但是，不必等到111 學年，晚近三年來，「素養化」早已開始了。於是，我們看到各科教科書、平日課堂教學，或入學重大考試，「多文字」、「長篇章」、「跨領域」、「混合文本」的閱讀材料越來越普遍。

舉幾個例子來說。大學學測的自然考科、社會考科的考試時間已延長為110 分鐘，試題本的字數都在12,000字左右（多文字），而許多題目都包含文字、數字或圖表（混合文本），並且解題時得動用不只一個學科的知識（跨領域）。

試想，在110 分鐘內須讀完大約12,000 字的題本，裡頭充滿文字、數字、圖表資訊，並且有許多跨領域試題，然後答社會考科得作出72 次判斷（72 題）、答自然考科得作出68 次判斷（68 題），這對於閱讀理解、批判思考能力有限的考生而言，挑戰性可不低啊！

至於國文、英文的閱讀測驗，以及國文寫作測驗，一道題目本身可能就有數百字（長篇章），沒讀完、沒讀懂（閱讀理解）、沒想清楚（批判思考），將很難作答。

尤其非選擇題、寫作測驗或作文，勢必在讀懂、想清楚之後，還得寫明白，明確交代自己的主張、理由、依據，和結論（論證寫作）。否則，不容易獲得閱卷老師的青睞。而數學科，運用數學思考解題，並能論證，早就是評量重點。

檢視國中會考各考科的命題趨勢，運用「多文字」、「長篇章」、「跨領域」、「混合文本」的閱讀材料，以及測驗閱讀理解、批判思考能力，都已經相當明顯。而國文寫作測驗、數學解題中，「論證」也已經是聚焦之一。以上模式與大學入學考試相似，只是難度降低而已。

之所以會先簡要地說明考試趨勢，是因為「評量」和「學習」是息息相關的，況且，讓學生具備處理多文字、長篇章、跨領域、混合文本等資訊形式的能力，從理解到批判，並且能進行合乎邏輯的論證寫作，這些素養本來就應該是學習重點。除非我們同意在資訊爆炸、快速更迭的年代，繼續死記死背許多很可能即將派不上用場的知識仍是必要，否則就應該把閱讀理解、批判思考、論證寫作等學習，列入課程的優先清單中。

未來人才必須具備高層次思考的能力，本書專注於「閱讀理解、批判思考、論證寫作」的學習，即是精熟「高層次思考」的必要內容。「高層次思考」主要包括：批判思考、創造思考，以及問題解決，但三者並非各自孤立的。「批判思考」可視為高層次思考的基礎。有了扎實的批判思考，據以梳理資訊、評估問題、建立證據、推理與發展論點，才可能形成具有說服力的主張，這就是「批判思考」要進行的事情；在這個過程中，「創意思考」不太可能缺席，而「批判思考」若要導向做出合理決策，自然就與「問題解決」產生關聯。

然而，有鑑於不少人常誤解「批判思考」，因此，應該先學習「閱讀理解」，在此前提下，才能比較合理、有效地進行「批判思考」。彙整「閱讀理解」及「批判思考」的能力，自然就能進行「批判性閱讀」；有了「批判性閱讀」，「論證寫作」就比較可以得心應手。上述幾個段落已經出現好多概念了，但簡單來說，參考圖1 可知，莘莘學子透過本書著重的第二與第三環節，逐步構築高層次思考的能力，面對新課綱變革下的學習和考試趨勢，自然遊刃有餘。

(本文摘自黃春木著《高層次閱讀與思考：建中名師親授，克服閱讀萬字長文的障礙，快速抓到重點，學會了比補習更有效》，天下雜誌提供)

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