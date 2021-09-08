5個寫作技巧 套公式寫出好文章

只要知道就能寫出好文章的「5個寫作技巧」： 1.將「你」設為主語 2.不濫用問號 3.一句話限制在50字以內 4.不造成對方負擔 5.不說教

為了強調Before和After的差別，我刻意將不好的文章的重點誇張放大，希望能在比較過後，對你的寫作能力升級有所幫助。

01｜將「你」設為主語

在Before的文章，雖然沒有寫出來，但加入主語後，就會發現內容充斥著主語的「我」。

我最近下定決心成立YouTube頻道了！

終於我也在YouTube出道了。

對我而言，雖然還有很多不懂的地方，但都一邊在「○○」搜尋初學者資訊，一邊開心地錄影片呢！

看到觀看人數的增加，或是訂閱人數增加，便會讓我產生動力覺得「下一次也要努力繼續上傳影片！」

有興趣的話，請看看最新的影片。

你有什麼感覺呢？過於強調「我」的文章，會不會讓你失去閱讀的興趣呢？換作是知名人士或是偶像不斷強調自我，還是會有市場。可惜的是，大多數的情況來說，過於強調自我的文章，對讀者而言都不會是「容易閱讀的文章」。

改善重點

將主語從「我」改成「你」，透過轉換成「讀者視角」，便能讓對方感到容易閱讀，也能更加說到讀者的心坎裡。

首先請試著將一句以「我」為主語的句子，改成以「你」為主語，光是如此，你就會對明顯的不同感到訝異。

即便只是改變主語，也可能產生不同的想法和主意，不妨當成遊戲，來享受看看吧！

02｜不濫用問號

在Before的簡短文章當中出現了5個「問號」。

文章中不斷地出現問號，讀者會有正在接受盤問的感覺，而感到不悅。

此外，時常會看到一些文章會重複問號，以「？？」呈現，對文字較為敏感的人而言，便會有被逼到牆角、走投無路的感覺，而有壓力。

疑問詞「？」可說是一個有效吸引讀者的好方法，不過請注意不要過度使用。

改善重點

如同After的文章一般，即便不使用任何「？」，也能夠傳遞同樣的訊息。

對於寫者來說，使用「？」的優點是「方便撰寫」，但請了解有多方便，就會對讀者帶來相同程度的負擔。

此外，濫用「？」的文章，會讓人搞不清楚想要了解的重點，更容易產生溝通上的鴻溝。



03｜1句話限制在50字以內

一大段文字方塊，沒有任何標點符號或換行，會讓讀者感到疲倦。

據說多數日本人在默讀時，都會在腦海裡唸出文字。若標點符號或換行較少，便會讓讀者感到喘不過氣而放棄閱讀。

改善重點

以Before來說，一個句子當中有169個字。文章中若有一個句子過長，便會讓人難以理解。因此，請你盡量讓一句話不要超過50個字，並且加入「。」吧！

基本上就是，「一個句子＝一個訊息（一句一含義）」。

不妨試著唸出自己寫的文章，並試著在一個段落或換氣處加上逗號「，」或是換行。若是想太多也會造成難以下筆，所以隨意就可以了。

若看到容易閱讀的文章，不妨試著回想上述重點，應該就能漸漸掌握訣竅。



04｜不造成對方負擔

Before的文章，前提是對方記得這個新產品的話題。

特別是在同時與多人見面的派對結束後所寄出的訊息，若是以對方記得為前提的話，雙方之間的溝通有可能會變得格外困難。

此外，就收到訊息的一方而言，收到別人「請多多指教」的訊息，都會猶豫究竟要如何回覆。

「讓對方思考」的負擔愈重，便意味著與對方之間的關係也會逐漸薄弱。

改善重點

在After的文章可見，只要開頭的招呼語內容詳細，便能讓對方想起當天的事情，而免去煩惱「到底是哪位」。此時提及的內容，不能是到處複製貼上矇混過去的模糊內容，而必須是「特別」具體的事情。如此一來，便能令人清楚回想起來。

之後，再加上簡單的商品描述，並具體地傳達希望對方能在考慮後回覆，是否願意試用並回饋。或許不需要將內容豐富到這種地步，只要在寫文章的同時思考如何不造成對方負擔，這樣的關心即使只是文章也能充分傳達給對方。

05｜不說教

在傳遞訊息時，確保訊息的正確是相當重要的事。只不過，真話有時會成為攻擊人的武器，對他人造成傷害。

我找的範例是，一個提供教育孩童教材的引導頁面。

有時根據作者（銷售方）的立場或狀況、角色的不同，嚴厲地傳遞訊息反而更能有效地說進心坎裡。

但是，現實中很少有人付錢還願意聽人說教。

改善重點

為了避免文章過於高高在上，感覺都在說教，就必須將NG案例當成自己的失敗經驗分享。如果是他人的失敗經驗，大家就會願意以此為借鏡，坦率地接納意見。

盡量站在讀者立場，試著思考「若那個人目前的負面情況，演變成無法收拾的地步該怎麼辦？」又或是「如果對方完全沒有過錯的話呢？」就不必將對方視為壞人，又能確實傳遞當初想要傳達的訊息。







(本文摘自中野著《最強網路文案產生器：會填空×套公式就能寫出賺錢文案，電商時代必備的銷售寫作全技巧》，商業周刊提供)

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