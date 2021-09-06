富媽媽李雅雯：投資之道乃在「遇物賦形」

馬克斯說，一個頂尖的、優秀的投資者，要像「水」。

我三十九歲時，在一條湍急的河裡，練了一場「水中瑜伽」。教練是印度人，肚子渾圓，脖子粗短，單腳站在水裡，手掌合十，眼睛瞪得像個湯碗。

「不要用力！」他身體在水裡微微前傾，朝水面下喊道：「隨它去！」他把脊椎挺直，看著前方，猛烈地晃著腦袋，粗聲粗氣。

我鼓著一口氣，朝自己膝蓋傾去；我的眼睛又鼓又凸，像被雞骨頭卡住喉嚨似的，死死盯著水面，幾乎要窒息。激流洶湧而來，像厚厚的橡皮輪胎，擠壓我的胸、我的腰、我的背……我屈著膝，手肘像壞掉的計時器，左右晃動；接著腳一滑，「啪噠！」一聲，撲進了水裡 。

隨它去？不用力？

在那個處境下，老師的要求，簡直不可理喻。我始終帶著疑惑，直到看完了《更富有、更睿智、更快樂》這本書，我才恍然大悟，驟然警醒。

在這本書裡，霍華．馬克斯引用了《道德經》：

「圓必旋，方必折；塞必止，決必流；遇物賦形，而不流於一。」

馬克斯說，一個頂尖的、優秀的投資者，要像「水」。

水遇到圓的瓶子，就很自然地流進「圓的」瓶子裡，變成了圓形；遇到「方的」罐子，水也很自然地流進「方的」罐子裡，變成了方形。

一個成功的投資人，必須「不抱怨」「不抵抗」「不用力」，面對「世事無常，瞬息萬變」，要同「水」一般「隨順它」「接受它」，然後，收攝感官，讓心智同針尖一般，沉著地觀察，擴展地思考，在一瞬之間做出反應。

這是水之「道」，亦是「投資之道」。這也是我的印度老師企圖在激流裡，教會我的東西—放鬆、擴張、敏銳—處於心智的高頻震動的狀態，才能掌握「穩定」的奧義，亦能掌握「投資」的奧義。

《更富有、更睿智、更快樂》這本書，讓我學會了四年前我學不到，也學不會的東西。這本書，讓我探索了自己未曾探索過的領域；也帶我思考了自己未曾思考過的問題；我感覺自己被提升了，被震動了，我感到激動，推薦給你。

( 本文作者李雅雯，為暢銷理財作家．摘自威廉．格林著《更富有、更睿智、更快樂：投資大師奉行的致富金律》，先覺出版提供)

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