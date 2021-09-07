複製巴菲特的人 成功投資的訣竅

帕布萊複製了巴菲特，後來也複製了巴菲特的博學搭檔查理．蒙格，結果成了我們這個時代的頂尖投資人之一。

大學畢業後，莫赫尼什．帕布萊（Mohnish Pabrai）應徵到Tellabs網路服務商的工作。後來，他在一九九○年創辦了名叫TransTech的科技顧問公司，資金來自七萬美元的信用卡借貸，以及從他的退休金帳戶裡拿出來的三萬美元。一般人根本無法承受這麼高的風險，但他向來有種賭徒心態。

TransTech業務蒸蒸日上，後來擁有一百六十名員工，帕布萊在一九九四年把一百萬美元的獲利放進儲蓄帳戶，這是他第一次擁有可以用於投資的戰備基金。那年，他在希斯洛機場為了打發時間，買了彼得．林區所著的《彼得林區選股戰略》。他就是在這本書裡第一次聽說巴菲特。他震驚地得知，波克夏．海瑟威的主席兼執行長從二十歲開始，每年的投資報酬率高達三一％，而且這種佳績持續了超過四十四年。在複利的神奇效應下，於一九五○年投資的一美元，到了一九九四年會成長成十四萬四千五百二十三美元。帕布萊得出了一個合理結論：巴菲特不是白癡。

帕布萊小時候聽過一個故事：據說有個印度人發明了一種棋，他向國王展示自己發明的遊戲，而國王表示要給他獎賞。遊戲發明者的請求如下：在棋盤上的第一格放下一粒米，在第二格放下兩粒米，在第三格放下四粒米，以此類推，一直放到第六十四格。算術不佳的國王答應了這項請求。算術精明的帕布萊解釋，那位國王欠下了18,446,744,073,709,551,615粒米，在今日價值大約三百兆美元。帕布萊把這個故事牢記於心，立刻明白了巴菲特掌握了複利這個遊戲。巴菲特在四十四年裡把資金翻倍了十八次，持續邁向「全球首富」的地位。

這引發帕布萊思考。如果他能摸清楚巴菲特如何挑選股票，並模仿巴菲特的致勝之道，會有什麼結果？帕布萊所謂的「一場耗時三十一年的遊戲」就此展開，他要把一百萬美元翻倍成十億美元。「我的動機不是變得有錢，」他說：「而是贏得這場遊戲。這也是巴菲特的動機：透過成果來證明自己拿出了最佳表現，我是最厲害的，因為我遵照了規則玩這場遊戲，我贏得光明正大。」

帕布萊如何克服「想成為億萬富翁」所帶來的挑戰，這對我們每個人來說都是寶貴教訓，不只是投資人，而是人生各個層面。他沒嘗試做徒勞無功的事，像是發展新的演算法來利用市場中微妙的定價異常，而是找出了最會玩這個遊戲的玩家，分析對方為何如此成功，然後複製此人的做法，並對細節觀察入微。帕布萊把這個過程稱作「複製」，我們也可以把它稱做建模或模仿，但是名稱並不重要。選擇這個技巧的人，更在乎的是獲勝，而不是這麼做聽起來是否值得尊敬、會不會引人側目。

帕布萊複製了巴菲特，後來也複製了巴菲特的博學搭檔查理．蒙格，結果成了我們這個時代的頂尖投資人之一。從二○○○年到二○一八年，他的旗艦對沖基金的報酬率竟然高達一、二○四％，而標準普爾五百指數的只有一五九％。他從一九九九年七月開始管理基金，你如果當時在他那裡投資十萬美元，到了二○一八年的三月三十一日，你的錢就會增長到一百八十二萬六千五百美元（已扣除手續費和其他費用）。

對帕布萊而言，成功投資的訣竅之一，就是避開任何「太難判定」的項目。舉例來說，他從不考慮在俄國或辛巴威之類的國家投資，因為這些國家向來不尊重股東的權益。他不考慮任何新創公司和首次公開募股，因為這種領域深受業務炒作和過高期望所影響，他不太可能找到超值股。他也從不搞賣空，因為上檔的極限是百分之百（如果股價掉到零），而下檔沒有極限（如果股價狂升）。他問道：「何必拿這種機率下賭注？」他基本上也忽視無比複雜的宏觀經濟學，而是專注於少數幾個關鍵的微觀因素，這些因素比較可能影響特定業務。一言以蔽之：簡單才是王道。

我們剛剛討論的這些基本原則非常健全，也未曾讓帕布萊失望。但真正不可思議的是，這些都不是原創想法。他的投資生涯所依據的每個重要想法，都是從巴菲特（還有蒙格）那裡偷來的。我在寫下這個評論時覺得有點不安。我列舉的這些想法都是帕布萊從別人那裡偷來的，我又怎麼有辦法說出任何新穎或深刻的論點？但這其實就是重點。他的優勢符合一項事實：他不在乎你我是否認為他剽竊了別人的想法，只在意哪些想法有用。

有天晚上，我和帕布萊在爾灣一家韓國餐廳共進晚餐，我問他為什麼一般人並沒有以他這種有系統的方式複製別人的做法。他嚼著一道叫做「地獄辣牛肉」的菜，對我說：「因為他們臉皮沒我這麼厚。他們的自尊心比較大。你如果想當個強大的抄襲狂，就必須把自尊心放在門口。」

(本文摘自威廉．格林著《更富有、更睿智、更快樂：投資大師奉行的致富金律》，先覺出版提供)

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