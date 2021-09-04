為什麼猶太父母要送孩子手錶當禮物?

時間管理， 就是在創造人生。有效率的時間管理方法， 會讓孩子成為能夠駕馭時間的富人。

猶太孩子十三歲時會舉辦成人禮，此時父母一定會送一只手錶作為賀禮，意味著要孩子珍惜每一分一秒。猶太父母從小就會告訴孩子關於時間的重要性，並跟孩子分享要怎麼運用跟生命一樣重要的時間。所以猶太孩童會自己計畫每天的待辦事項，決定事情的優先順序。但這裡的重點是，訂定的計畫必須在自己的能力範內，不合理的計畫會導致事情無法如期完成，如此一來就很難養成時間管理的習慣哈佛大學教授理察賴特十五年來，訪問了一千六百名哈佛大學生中成績較優良的學生，調查了他們的共通點，發現時間管理良好的學生，毫無意外的學習成績都較好。賴特教授分析「他們會訂定目標，然後以重要性決定事情的優先順序，所以能在不被時間追趕的狀態下，完成自己想做的事」。

為了達到有效的時間管理，要先訂定目標，然後確定具體的計畫，接著再考慮事情的優先順序，並且依序實踐。透過這樣的練習，孩子將來就能成為「時間富翁」。

時間管理大師羅塔爾賽維特說：「花在自己身上與人生喜悅之上的時間最有價值。」

希望父母都能幫助孩子管理自己每天的目標，讓孩子感受到完成事情所帶來的喜悅，這才是最棒的時間管理，也是時間管理所帶來的禮物。

良好時間管理的意義

時間是公平的，每個人的時間都是有限的，金錢可以借貸、勞力可以用錢購買，但是時間卻是無法借貸、無法購買、也不能變多，已經流逝的時間就無法再回頭。

管理學之父彼得杜拉克曾說：「能夠達成與無法達成目標的人，區別就在於時間管理。」但是很多人卻把時間這項「獨特又無可取代的資源」視為理所當然。

我們經常把時間比喻成金子，但對猶太人而言，時間卻是生命。金子能夠買到物品，但時間卻無法用金錢買到。

對於不相信「來世」和「佛教輪迴思想」的猶太人而言，會為當前的人生盡最大的努力。他們明白時間有限的道理，所以一刻都不得虛度。猶太格言中有句話說「不要讓時間被偷走」，意味著不要因為他人而浪費自己的任何一分一秒，猶太人認為時間就跟金錢一樣，都有可能被偷走。

也因此猶太人經常用「一分或一秒值多少」的概念在做事，對具有這種思維的猶太人而言，浪費時間就像失去金錢或金銀財寶一樣。對月收入三十萬美金的猶太人而言，一天就是一萬元，一小時就值一千兩百美元，所以一分鐘也就等同於有二十美元的價值。

他們不會把任何一分鐘浪費在無謂的事情上，工作時也會盡可能長話短說，把注意力放在計畫好的工作上。

在開會時，猶太人也會明確訂出會議時間是從幾點幾分到幾點幾分為止，面談時間也只會抓三到五分鐘，時間管理非常徹底，就算朋友之間也是公私分明、事無鉅細，猶太人在工作的時候不會參雜個人情緒。然而猶太人的這種特質，讓許多人對他們產生怨言，卻也因此獲得「把事情交給猶太人就能放心」的美譽。

猶太人在約定時間的時候，會以五分鐘或十分鐘為單位，如果對方不守時的話，他們是不會等人的，也不會延期到下一次，他們的原則就是「絕對不跟不守時的人談生意」，因為他們認為守時是基本中的基本，連這點都無法做到的人，也一定無法如期履行交易。猶太人相信不管再小的約定都攸關自己的信用，所以一定會遵守約定。

他們認為「守時」是誠信的標準，總是準時赴約的人就會獲得他人的信賴，也會從他人身上獲得好評；反之，總是遲到的人，很可能對每件事情都糊里糊塗，過著沒有條理的人生。

社會上越是成功的人，越遵守時間約定，不僅不會遲到，大部分還會提早到場等候對方。「石油大王」洛克斐勒的母親，在他小時候就叮囑過他兩件事。禮拜開始前三十分鐘就要抵達教會，然後一定要坐在最前面。這兩件事雖然看似微不足道，卻是信譽的基本守則。

對待時間的態度，決定一個人是否成功

《塔木德》對時間管理的重要性說道「把每天都當成是最後一天， 把每天都視為是新的開始。」《一百六十八小時》的作者勞拉說：「時間不是管理而來，而是創造出來的。」

范德爾坎創造時間就等同於創造人生，每天一小時，一週就有七小時，一個月就有三十小時，而一年就有三百六十五小時，對待時間的態度，將決定一個人能否成功。

善於利用時間的人可以完成比別人更多事項，還能游刃有餘 ，因為他們能夠在合理的範圍內訂定計畫，然後在期限內達成。

對待時間的方式會決定我們的命運，因此越早讓孩子學習時間管理越好。試著讓孩子訂定自己一天的計畫，然後跟孩子一起檢討有沒有遵守計畫，檢視休息與遊戲的時間有沒有適當分配。

讓孩子養成在時間內完成目標的習慣，微小的成功有助於習慣的養成，善於管理時間的人，將會創造價值。即便只有三到五分鐘，有沒有好好利用都會產生巨大的差異，當孩子了解到零碎時間的力量，將來必定會成為時間管理達人。

(本文摘自林志垠著《猶太爸媽這樣教：培育孩子的6大未來能力，打造獨立思考、自主學習、善於合作的下一代》，商周出版提供)

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