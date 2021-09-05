海恩法則是什麼？重大事故的背後往往藏著問題

海恩法則（Heinrich’s Law）是指每一起重大事故的背後，都有29 起輕微事故；而每起輕微事故的背後，更藏著300起有驚無險的失誤。若不將其徹底消除，重大事故便會持續發生。

基本架構

每當發生重大事故或問題，我們總是拚命找出原因，試圖防止事故再次發生。雖然上述做法固然沒錯，但根據海恩法則的核心概念表示，一般認為每一起重大事故的背後，都藏著29 起輕微事故；而每起輕微事故的背後，又隱藏著300 起令人捏把冷汗的失誤，也就是雖然尚未構成事故，但卻已經充滿危險。

換言之，想避免嚴重事故的發生，只聚焦在該事故本身是不夠的；最大的關鍵，在於如何降低背後那300 起45 驚險的失誤。唯一的方法，就是減少我們平時容易疏於注意，卻可能導致這些失誤發生的無數危險行為或狀態。

應用技巧

海恩法則原本是針對職業災害所應用的經驗法則，時至今日，除了事故或客訴案件外，更廣泛地拓展到減少各層面失誤的情境。

另外，以意外事件（Incident）來說，雖與事故沒有直接相關，卻是很有可能演變為重大事故的潛在危機。若想減少意外事件的發生，就必須從SHEL ─ 軟體（Software）、硬體（Hardware）、環境（Environment）、人（Liveware）這四個觀點，來分析其發生原因。而意外事件最容易發生在「第一次（Hajimete）」、「間隔許久（Hisashiburi）」、「（步驟或程序）變更（Henkou）」，也就是所謂3H 的狀況下，必須格外留意。

(本文摘自堀公俊著《商業框架圖鑑╳創意發想圖鑑【二合一超級思維套組】》，采實文化提供)

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