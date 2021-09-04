揭密可轉債掏金術 庫存套利這樣做

當可轉債市價低於理論價時，會產生「套利空間」，以奇力新五（24655）可轉債為例，假設我手上有許多奇力新股票，而且想長期持有領股息，短期之內沒有賣出的打算，這時我會進行庫存套利。

怎麼做呢？非常簡單，因為奇力新五的轉換價是99.9元，根據公式，1張奇力新五可以換1.001張（1,001股）的奇力新股票，在2019年12月30日盤中買進1張128元的奇力新五，並且同時以130元賣出庫存1,001股的奇力新。

如流程圖所示，在不計算手續費及證交稅的情況下，上方是可轉債的轉換，下方是股票的損益，轉股拿回並賣出1,001股後，在庫存數量不變的情況下，會多賺2,130元。

投資人可以重複執行「買可轉債→賣持股→轉股賺價差」，直到折價消失。以供需原理來說，投資人從市場買進，會增加奇力新五的需求，而且這個套利方法如果廣為人知，持有股票的人都來搶買可轉債，勢必導致可轉債價格提升，可轉債市價就會接近理論價，價差也會消失。

上述例子是持有股票的情況，對自己的庫存（持股）進行套利交易。反之亦然，如果投資人手上持有的是可轉債，也能申請轉股進行上述交易，而傳統套利則是手中沒有股票、也沒有可轉債，直接在市場上同時買進可轉債，並且融券放空股票進行套利。

為了解釋融券對可轉債價格的影響，這裡簡略介紹融券交易。融資是大家比較常聽到的，例如企業向銀行融資，就是向銀行借錢，「融」就是「借」的意思，而股市的融資就是借錢買股票，融券就是借股票賣錢，在沒有庫存的情況下，可以透過券商向別人借一張股票賣掉。

上圖為元大證券下單介面，在下單的畫面當中就有「融券」、「融資」等選項，可以進行融券交易。融券的數量通常在技術分析指標當中都有顯示，如2020年1月3日奇力新（2456）有融券7,183張。

融券的限制

但是融券交易有很多限制，簡述如下：

➊ 融券必須額外申請信用戶，至少必須在市場上開戶滿3個月、交易滿10筆，且累計交易金額超過25萬元。

➋ 每個人的融券額度有限制，不可能無限制融券放空股票，超過50萬額度，必須提供財力證明才能提高額度。

(本文摘自蕭啟斌著《勝率近100%的可轉債存股術：新手入門的第一本可轉債教戰手冊》，金尉出版提供)

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