營造正向循環 DTC是電商發展主流趨勢

利用DTC的三大優勢經營電商官網，打造品牌經營正向循環。

二○一九年，Nike 告別了全球最大的電商平台Amazon，決定以DTC（直接面對消費者）的方式打造電商官網，專注提升消費者體驗，同時也加速了品牌電商的發展。全球各大品牌選擇透過DTC模式來銷售，已逐漸成為現今電商市場的發展趨勢。

DTC經營品牌官網的三大優勢

當你決定拓展電商生意，又想以品牌的思維來經營時，DTC模式是你的首選。DTC模式具備以下三個優勢，能讓經營品牌電商更有彈性。

一、營運成本掌握度高

如果你是有穩定銷售業績的電商賣家，可能會想要上架流量更大的B2C購物平台，但這些平台光是進駐費用就是一筆龐大開銷，並且金流、物流需配合平台方，若沒有充足的商品庫存入倉，也無法順利入駐這類的大型購物平台。此外，這些平台營運的抽成％數相對較高，容易讓品牌的利潤空間受到壓縮。

相較於此，DTC模式雖然需要一個屬於品牌的官網，但隨著近年網站架站技術及開店平台的興起，使得擁有自己的品牌官網變得格外簡單。這些開店平台既不用大筆的平台進駐費用，在營運成本掌控上也擁有高度的彈性，同時又能創造品牌直面消費者的機會，讓他們對於品牌留下好的印象。

二、品牌經營忠誠度高

一個品牌以DTC模式經營，勢必需要忠誠顧客的支持，因此在顧客經營上需要具有會員系統的品牌官網，同時品牌官網也能夠在網站中彰顯自己的理念及獨特銷售主張（USP，Unique Selling Proposition），讓潛在消費者更認識你。

DTC品牌官網不僅能夠取得消費者信任、培養忠誠顧客，同時也會讓消費者願意在網站上互動。若是仍使用B2C電商平台，消費者可能需要透過平台方客服反應，或者自行尋找能夠直接與品牌聯繫的方式，花費的時間成本較高，容易磨損消費者與品牌進行互動的意願與動力。

三、數據優化精準度高

在DTC銷售模式之中，最重要的關鍵就是「顧客」（Customer）。近年消費者路徑破碎且複雜，從他們尚未認識品牌，到願意購買商品，甚至成為品牌擁護者，過程中都需不斷蒐集數據來優化品牌經營。

以現代行銷之父菲利普．科特勒（Philip Kotler）提出的5A架構來看消費者體驗路徑，「認知（Aware）→訴求（Appeal）→詢問（Ask）→行動（Act）→擁護（Advocate）」，各階段皆能透過品牌官網獲得更精準的數據。

● 認知階段：消費者剛接觸品牌階段，若你沒有品牌官網，品牌所能產生的信任感就相對較少，無法累積自己網站的流量，也不能蒐集到消費者輪廓的數據。

● 訴求階段：消費者只會對少數品牌有印象，如果是上架B2C電商平台，勢必競爭對手非常多，若沒有相當的預算進行曝光，可能就會在此階段流失潛在顧客，無法蒐集到網站流量等數據。

● 詢問階段：消費者已經了解品牌，此時如果沒有品牌官網，在他們搜尋比較時，僅會找到電商平台、購物商城等資訊，注意力可能會被其他品牌吸引走。但如果有品牌官網，可在此階段獲取消費者的行為數據，瞭解他們從哪些管道來、瀏覽了哪些頁面等，來提供進一步促進轉換的行銷參考。

● 行動階段：這是「轉換」的關鍵。有時消費者會猶豫，即使將商品放入購物車，也可能會因為想等待優惠而遲遲不結帳。若你是在B2C電商平台上經營，遇到這種情況你無從知曉，但是如果有品牌官網，便可得知消費者來到官網後的購物車行為事件，了解消費者在哪一步放棄結帳，得以找到網站可優化的地方。

● 擁護階段：當消費者已經與品牌互動過後，如果你沒有品牌官網，就很難取得各種可應用的數據，像是每個會員喜好的商品有哪些、購物頻率為何等。這會讓你難以找出方法提高消費者體驗及回購率，也代表讓消費者成為品牌擁護者的可能性因此降低。

在不同階段當中，都會需要品牌官網的數據來優化消費者體驗路徑，當你完善此路徑，自然而然就能培養出一批忠誠顧客。他們不僅會為你推薦品牌，還能降低你的行銷宣傳成本，並且讓更多潛在消費者看見你的品牌，產生的效益非常可觀。

DTC品牌官網能營造正向循環

綜合上述提到的三大優勢，可以發現各優勢之間會相互影響（圖1.4）。透過品牌官網蒐集會員資料，配合數據分析進一步了解消費者，提高他們對品牌的忠誠度；當他們成為品牌鐵粉時，會自主幫助品牌宣傳，降低品牌行銷預算，讓營運資金有更多發揮空間，同時也可透過營運資金來強化數據分析功能，形成一個正向循環。

而在這瞬息萬變的市場，以DTC作為營運品牌官網的核心，不僅能使品牌官網有更大的發展潛力，也能讓賣家們在複雜的電商產業中，乘上發展趨勢，帶領品牌逐步成長茁壯。

(本文摘自SHOPLINE 電商教室著《電商經營LEVEL UP：從商城賣場畢業吧！打造千萬銷售的24堂品牌致勝課》，商周出版提供)

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