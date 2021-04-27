年輕人瘋存股 想入市到底如何存起？

台灣股市持續走多頭，吸引許多年輕朋友將辛苦錢投入股市。據統計，2020年新開戶人數67萬人中，20歲至39歲的族群就佔了60%。在20～29歲股民的持股庫存（帳戶股票名單）排行榜前20名中，金融股就囊括10個席次。

從存股開始學投資，應該是個不錯的主意，但是小資族到底該怎麼存股？一個月只能擠出幾千塊，也可以存嗎？來看看零股達人怎麼說……

別怕資金少！小資族用這兩招學存股，就能滾出高獲利！

也許你會想，存股這件事，資金太少會不會是問題？放心，零股也能進行。自從2020年10月26日零股盤中交易後，不論你有多小筆的投資金額，都可以參與存股。

就台灣股市目前約1,730家上市櫃公司來看，從1股到1張都可以投資；最便宜的股票到最貴的股王，價位從不到3（元 / 股）∼ 3,000（元/ 股）都有，只要你認為該公司未來的發展方向，是你所認同的，就可以買入1股開始存股。換言之，你隨時可持有任何一家上市櫃公司股票，並啟動累積資產實現財富自由這件事。

那要怎麼存呢？接下來我們將回答這個問題。

目前常見的零股存股方式大致上分為：定期定額和定期定股兩種方法。透過這兩方式進行存股操作，能幫助你在實現財富自由這條路上，走得更加穩健。畢竟定期投入固定金額或股數，比起一次投入大量資金，在風險和成本上要來得小很多。

1. 定期定額

所謂的「 定期定額」，就是選定一個投資標的後，約定每月（固定日期）投資一個固定金額。這稱為定期定額投資。

若以0050台灣元大50做為零股定期定額存股的起點，是一個相當不錯的投資標的，我會建議你可以每月執行這個計畫，但前提是你沒有時間可以定期管理你的投資標的。0050這檔ETF是一個與大盤連動十分緊密的標的，風險不高，同時每年可享受兩次配息。

那麼你要怎麼開始呢？若利用定期定額，建議個人可投入金額不超過每月收入的1/2；家庭則不宜超過每月收入的1/3，而家庭的年終若有剩餘資金，則可以再加碼投資此標的物。當然，你同時也可以考量將配息部分繼續加碼投入。

定期定額的出場點

雖然存股的目的是為了穩定領取股息，但若有其他考量需賣出，請務必謹記，「賣掉投資標的的股票價位」＞（一定要大於）「定期定額存股期間的平均股價」；若沒按此關鍵執行，就會發生虧損情況！

定期定額的優點有，

①可有紀律性的累計資產： 因為在固定時間投入固定資金，資產累積的狀況較有紀律。

②一般投資人皆可投資： 目前大部分的券商均有開放零股定期定額投資，每個月最低可以2,000元投資零股。

③長期報酬率不錯： 若選對績優股，透過長期投入，在股息上的報酬會優於定存。

缺點則有以下四點，

①若挑錯投資標的物時，很容易發生嚴重虧損：若選錯個股，可能股息沒賺到，還賠了價差。

②不適合短線的操作： 需長期投資，利用持續投入和股息的重複投入（複利），擴大本金，未來才能領取豐厚股息。

③資金運用的有效性受到限制：由於定期定額需長期投入，才能見到成效，所以無法短期獲利，或隨時轉換標的。

④投資標的因各券商的系統規劃不同而受到限制：目前可做定期定額投資的零股標的有限，所以若要定期定額買系統設定外的股票，可能需要手動。

嚴格說來，若想透過定期定額操作，有超水準的報酬，那麼我會建議你，要特別注意以下三點：

①選擇有穩定收益，每年有股息配發收益的公司。

②可注意公司發展，選擇較有題材性的發展型公司，或是該公司在產業當中屬高市占率的龍頭股，以及全球市值大型的公司。

③選擇連動台灣股市市值的指數基金，如0050，那是最輕鬆的存股標的物。

2. 定期定股

而所謂的「定期定股」， 就是選定一個投資標的物後，約定每月固定一個日期，購入固定股數。這稱為定期定股投資。

若同樣以0050做為零股定期定股的標的來存股，建議你可以從薪水中提撥出1/2或1/3資金，用做存股投資。若以每月30,000元的薪水來規劃，那麼你可以買入固定的股數，如100股或50股，盡可能是完整的股數。另外，要購買的固定股數這件事，你還是要斟酌自己可以投入的金額及對應標的的股價。

提供試算公式給你：

（1/2或1/3薪資） ÷ 股價＝可購買股數（個位數請捨去，以完整好記的股數為準）

提供這個公式的考量有三，一是不希望讓定期定股存股計畫變得太複雜，另外還有一點，是希望你保留一點資金，以因應股價的上漲時扣款使用；此外，還有一個重要的原因是，你可以透過觀察每月扣款金額，來決定停利出場點，這點後面會補充。

定期定股與定期定額最大的差異在於，定期定股是鎖定一固定股數進行存股投資，所以當股價成長，相對投資所需準備金，也會隨著股價增長墊高；而定期定額投資法則是鎖定一固定投資金額，在準備資金上比較有餘裕。兩者增加股數的方式大不相同，當然最終資產累計的結果，也有著很大的差異。

接著我們來看看「定期定股」做為存股的操作方法，有哪些優點：

①若完成長期存股計畫，資產可快速成長獲利： 在與相同標的的相較之下，這兩種方式在存股計畫的角度來說，最大差異是，定期定股的總資產累積較高。以台積電近五年的績效為例，雖定期定股需多投入近80%資金；最後定期定股總資產將高於定期定額近65%。

②資金運用比定期定額有效率： 由於定期定額是每月扣固定款項，假設固定投入10,000元，大立光2021/01/29收盤股價為2,940元，那麼定期定額可購入的零股為3股，投資金額為8,820元；剩餘的1,180元將成為閒餘資金，無法進行存股，長期累積，將會有可觀的閒餘資金未進行存股。而定期定股則依約定股數扣款，不會發生閒餘資金未投入存股情事。

接下來談的三項優點，在存股計畫中不會出現：

③能紀律性的累計資產，但操作方法比較靈活：在每月的定期扣款過程中，你一定會很清楚知道你的投資標的股價表現狀況；因此，一旦選錯標的時，可以立刻進行標的調整（存股時不適用，因為存股的股票，我們會選擇體質好的績優股或被動型的指數基金，如台積電或0050，這些標的雖有短期波動，但長期下來還是持續往上）。

④若挑錯投資標的時，可以即時停損更換投資標的：連續三個月的股價下跌狀況發生時，便表示該標的處於弱勢狀況；這時可停損更換較佳的標的，至少不應該繼續加碼投資（存股時不適用）。

⑤可運用此方式來練習盤感：若你經常發生每月扣款金額越來越低時，便可知你的投資標的物可能不正確；若發生多次這樣的情事，我會建議你選擇定期定額投資。

其缺點有，

①所需資金相較浮動不易掌握：由於需要購買固定股數，隨著股價上漲或下跌，所需的資金大為不同，在準備資金上會有一定的難度。

②定期定股投資法具有兩種雙軌的特性：第一種特性是定期定股投資法能與定期定額投資法一樣，用以進行存股；但另一個特性卻是在每月扣款時，因扣款的金額變化，會讓投資人明顯感受到股價漲跌幅的波動狀況，所以可能會導致原要進行的存股計畫，因持續性的下跌，而提早終止存股計畫。

(本文摘自張琨琳（小富爸爸）著《零股獲利術：用3萬元當700家股東，6年賺500%》，樂金文化提供)

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