想當台積電股東？小資族買零股的六大好處

股市新開戶人數屢創新高，身邊的朋友紛紛開始買股，但你還在猶豫嗎？聽聽零股達人的建議，他要告訴你的是：即使只有小錢也沒關係，只要存一點小錢，你不僅有機會成為台積電、大立光等當紅企業的股東，還有六大好處可以立即享受……

零股達人告訴你：沒錢，更要投資！

2013 年是我從事債務協商的第八年，當時看到不少債務人因為各種因素欠下鉅額銀行債務，在此我們不多描述細節。當時我感受最深刻的，是有位債務人親口跟我說，她連下一餐在哪都不知道？好想就此離開人世間！我花了一段時間跟她溝通，希望她可以先將債務理好，日後再學會理財，那麼人生就會不同了。從那時候開始，我便告訴自己，有機會一定要告訴許多人：透過購買零股成為上市櫃公司的股東後，你就可以享有每年上市櫃公司發放的股東會紀念品，那麼活下去將不再是個問題！

也是因為這個起心動念，我開始進行零股投資，希望可以藉由我自己實際的操作經驗來告訴自己面對的這些債務人：零股投資所需要的資金不多，不僅可以讓你順利活下去，而且還可以幫助你翻轉人生。

買賣零股的六大好處，一次報給你知

直接開始，這節我共整理六個買零股的延伸好處，就讓我們深入了解一番吧！

1. 可以擁有高股價的上市櫃公司股票

沒錯，現在的你可以透過零股購買到高價的上市櫃公司股票了。

以前小資族、年輕朋友只能看著大立光這樣的優質股票發呆，為什麼呢？很簡單，因為單價太高了！現在，各位小資朋友們不用再擔心了。因為自2020 年10月26日，台灣證券零股盤中交易新制上路後，各位小資族朋友便可以輕鬆購買到心目中優質的高價股零股了。

以前在投資股票時，總是不敢出手買進高價上市櫃公司股票，畢竟一張所費不貲，現在這個緊箍咒也被解開封印。想想你可以跟朋友聊到：「我有買股王『大立光』的股票」，這種感覺其實也不賴吧！其實，當你買了大立光後，你一定會關心大立光的股票或公司表現，同時身邊也會有很多朋友因此而跟你聊大立光的股價表現，讓你藉此得到很多的資訊或消息，所以你說持有這樣的高價股，是不是有很多好處呢？

這只是第一個好處，千萬不要只因為一個好處太精彩就這樣急著投資下去喔！堅持住……還有很多好處，我們接著看下去。

2. 可以投資的標的多到超乎想像

以前的零股交易每天只有一次，而且可投資標的就只有單純的上市櫃公司股票。現在你能買的零股可就多了，舉凡： ETF（Exchange Traded Funds，指數股票型基金）、 TDR（Taiwan Depositary Receipt，台灣存託憑證，政府為擴大台灣資本市場，通過海外已上市公司可來台再上市，經由募資後，通常這些再上市的公司，會以控股公司的名義上市，也就是股票代碼為 91 開頭的股票稱為 TDR）、受益憑證（證券公司為特定投資目的或標的，向投資人籌集證券投資信託基金，並向受益人發行的證券，也就是一般投資人口中的基金）這些都通通可以買進你的投資組合裡。

總結這個好處是，你可以依照自己的投資屬性來選擇投資標的。同時我在第2章會將ETF、TDR這兩個商品，特別搭配到你可能的投資組合裡，當然，在看完第1章後，你心中想必也應該有一個零股投資組合的雛型了。

3. 可以較容易分散風險

可以在有限的資金下進行資產配置，分散投資風險。

在介紹完零股可以投資的商品標的後，相信你可能還是會回頭思考一件事，我可以投資的資金又不大，透過購買零股可以進行資產分配並達到風險分散嗎？

沒錯，零股可投資的標的相當充足，若你讀完本書，你可能還會想自己組一個零股基金呢。所以，千萬別讓零股限制了你的想像空間，而是應該提升規劃的格局，這是一場成人世界的數字遊戲，不論你有多少資金，現在買零股已經可以全面配合你的投資組合及需求進行資產配置。也就是你可以依照資金水位高低，為自己分別規劃出不同的投資路線，例如：零股積極股票型基金、零股平衡型基金、零股固定收益型基金……，像這樣運用不同的規劃方案來分配資金，不就可以達到分散風險的效果了嗎？

是不是換個觀念你會很不一樣呢？好處真是講不完，繼續看下去！

4. 可以在零股界當全方面的大咖

零股可以降低你的投資風險，增加你的投資組合，更有機會提高你的整體獲利機會！

在整股市場裡你可能因為資金因素就限制你的投資，例如，若你可投資的金額只有10萬元，你可能就會認為自己只是個小咖，能夠投資的股票有限。的確，在整股的市場裡你是位小咖的投資人沒錯，認清自己的實力是很重要的。

但是我們換個觀念並做個範例比較，如果股價是50元，買整股你可能只能買到兩張，但是如果你買的是零股，那可是有2,000股！這可就差很多了吧！這 2,000 股可是可以幫助你進行波段價差投資，間接來說你也可以拆分這 2,000 股做不同的零股投資組合，藉此可降低投資風險、提高獲利機會。所以總結來說與其買整股當小咖綁手綁腳，不如到零股界做全方位的投資大咖吧！

5. 可以進行套利

觀念可以改變你的投資組合，想像力可以讓你更上一層樓發揮跨界的交易邏輯！

繼續發揮想像力，我們來想想如果我把10萬元拆成兩筆5萬元，其中一筆5萬元買整股，另一筆 5 萬元買零股，這樣拆兩筆交易有什麼好處呢？答案是：整股的股價跟零股之間是存有價差的喔！也就是因為這個股價價差的關鍵，你可以進行普通股與零股間的價差套利，而且套利作業只要符合特定條件，基本上是零風險的投資。

沒想到吧！套利這個專有名詞，原本是屬於高資產的人在做的投資行為，現在你卻可以透過整股跟零股這兩個交易平台直接套利，透過零股跟整股之間的價差產生獲利，這個部分我們會在第4章再跟大家做深度剖析。

6. 只要1股， 就可以每年領取股東會紀念品

一本萬利的投資人人都愛，同樣的只要你購買了上市櫃公司的股票，不論股數多寡，只要你還是該上市櫃公司的股東，你就可以每年享有股東會發放的紀念品。只要公司還在、紀念品有發，你每年都可以領取一筆豐厚的股東會紀念品，當中包括各類型的禮券、商品，可以扎扎實實的幫你減輕家庭必要日常用品支出。換個角度思考，省下必要支出，不也就是幫你賺取穩定的報酬嗎？當然如果你要讓下一代世襲，享受這樣投資的收益也不是不可能的，記住！只要公司存在，紀念品就永遠等著你去領。

(本文摘自張琨琳（小富爸爸）著《零股獲利術：用3萬元當700家股東，6年賺500%》，樂金文化提供)

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