早鳥族和夜貓族誰比較容易成功？

您是早鳥族還是夜貓族？沒有足夠的科學依據來證明哪一種更優秀或更出色。之所以會出現這樣的差別，很有可能來自演化心理學。因此，最重要的是正確掌握自己的生活作息。

現代人喜歡看電視或用功到深夜，沒有遵循古人日落而息的睡眠習慣。像這樣到三更半夜才睡的習性，從人類演化的歷史來看，是晚近才出現的情形。過去，人類擔心會被盤踞在黑夜中的猛獸或敵人攻擊，所以採取日出而作、日落而息的生活型態。在一項以至今仍保留史前時代生活習慣的部族為對象所做的民族誌研究中，也發現了這一點。

夜貓族智商比較高嗎？

可是英國倫敦政經學院管理學系講師金澤智（Satoshi Kanazawa）基於智力越出眾的人，越能毫不抗拒地接受陌生刺激和新情況的事實，做出了智商越高越可能是晚睡的「夜貓族」的假設。對原始人來說，晚上保持清醒是一件非常陌生又可怕的事情，因此推測享受那種刺激的先祖們智商應該很高。

美國的一個調查機構以高中生為對象，在他們成年之前先後進行了三次問卷調查，金澤智試圖以這份調查結果為基礎來證實自己的假設。調查機構經由「平日幾點起床？幾點就寢？」、「假日幾點起床？」等問題，來確認受訪者的平均起床時間和平均就寢時間，同時也對學生的智商做了額外的調查。

在控制了受訪者的年齡、性別、種族、學歷、收入、宗教等變數的情況下，分析平均就寢時間和智商之間的關聯，掌握了受訪者智商越高越晚就寢的事實。智商最低的受訪組，平日的平均就寢時間為晚上十一點四十一分。相反地，智商最高的受訪組的平均就寢時間為晚上十二點二十九分。另外，智商越高的受訪者顯現出越晚起床的趨勢。簡言之，智商越高的人，通常是晚睡晚起的夜貓族。

如果看了這個結果就以為想擁有高智商就必須成為夜貓族，或一概而論認為早睡早起的早鳥族智商都很低，那可就糟了！金澤智的研究旨在證明智商和就寢時間之間的關係，而形成這種結果的原因，或許應該從夜貓族接受了「黑暗」這種既可怕又陌生的情況這個觀點來理解。

早鳥族成績較好、較容易成功？

如果有夜貓族以為自己晚睡所以智商一定很高而沾沾自喜的話，最好別得寸進尺奢望自己的學業成績也會變好。普雷克爾（Franzis Preckel）針對德國二百七十二名學生的成績和他們的睡眠習慣進行了調查，發現整體來說，夜貓族學生的數學、科學、語言課程成績相對低迷。與早鳥族學生在認知能力、學習動機、思考力、認真度相比較則所差無幾。原因何在？

普雷克爾認為，想要有好成績，就要在最適合自己的時間上課、考試。但大部分的學校都是大清早開始上課，夜貓族學生就得在不那麼適合自己的時間和早鳥族學生競爭，成績自然低落。

韓國京畿道從二○一七年開始實施上午九點上學，引起輿論沸騰了一段時間。因為才實施沒多久，還無法判斷好壞，但對於下課後還要上課外輔導或看電視、玩遊戲到深夜，不知不覺成了夜貓族的學生來說，九點上學在學業成績方面應該大有助益。大概因為我也是夜貓族，所以會偏袒晚睡的人，但其實早鳥族的生活習慣還是有很多優點的。

德國海德堡教育大學（Heidelberg Universiey of Education）的維爾納（Laura Werner）針對三百名早上八點十五分就開始在校上課的學生，調查他們的睡眠習慣，發現越早起床的學生，越能準時進教室上課。這個結果顯示，要判斷一個學生傾向早鳥族還是夜貓族，可以從他抵達教室的時間來預測。調查結果也發現，相較於夜貓族，早鳥族比較會提前思考，應對未來的能力較高。這點和心理學家蘭德勒（Christoph Randler）的研究異曲同工。

有一陣子倡導「早鳥族較易成功」的自我成長書籍掀起一股熱潮，我也試著改以早鳥族的方式生活，但結果卻讓我有「啊，我是失敗者嗎？」的挫折感。然而，夜貓子戴上早起鳥兒的面具會快樂嗎？不快樂的成功，又有什麼意義呢？所以不管是夜貓族還是早鳥族，選擇最適合自己生理節奏的時間就可以了。在最佳的時間，交出最好的成果，這不就是成功嗎？

(本文摘自劉廷植著《為什麼優秀的人都有科學腦？：從邏輯思辨到自我成長，55種教你突破盲點的科學基本功》，木馬文化提供)

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