分辨謠言真偽 溫水其實無法煮青蛙

在商業和自我啟發領域中經常被引用，尤其是描寫動物生態的故事當中，有一些甚至還添加了沒有科學根據或恣意妄言的錯誤解釋。若不想被此種謠傳所騙，就必須努力從科學的角度去深究，以批判的態度來分辨真偽。

英國歷史學家湯恩比（Arnold Toynbee）最常提到的，就是「鯰魚效應」的故事。所謂「鯰魚效應」是說將一條鯰魚放入有泥鰍的魚缸裡，泥鰍為了躲避鯰魚，就會頻繁移動，反而比沒有鯰魚時更健康長壽。一般都將這個故事解釋為：適當的緊張感會比身處安逸環境下，令人更奮發向上，獲得成功。瑞典的家具公司IKEA在韓國開設賣場之後，一般預料韓國國內的家具業者會受到嚴重打擊，但出乎意料地反而銷售額大幅提升，這是記者們常拿來當成「鯰魚效應」的例子。

但「鯰魚效應」卻是一個毫無科學根據的故事。掠食者的存在不僅不會讓獵物變得更健康，反而會受到致命的影響。生活在以色列內蓋夫（Negev）沙漠的蜥蜴，當牠看到天敵伯勞鳥在天上盤旋時，動作確實會變得遲鈍，也不會到處尋找喜歡的食物，而是滿足於周圍可輕易獲取的小獵物，生存機率自然下降。

誰說禿鷲會自殘

將蜻蜓幼蟲放在天敵藍鰓魚（bluegill）旁邊培養的實驗中，儘管蜻蜓幼蟲和藍鰓魚中間隔著隔板，沒有直接的危險，但幼蟲的死亡率還是比沒有藍鰓魚的時候要高四倍，這就是因為來自掠食者的壓力導致免疫力減弱所致。湯恩比到底在哪篇文獻看到「鯰魚效應」的故事呢？

而自我啟發課程講師愛說的「禿鷲的創造性破壞」這則寓言，又是怎麼一回事？這則寓言是這麼說的：一般來說，禿鷲在活了將近三十年之後就再也難以狩獵，面臨生死存亡的關頭。這時禿鷲什麼都不吃，還會自己把又厚又鈍的長喙弄破，然後等到新喙長出之後，就啄掉彎曲的腳爪，讓身體完全脫胎換骨，這麼蛻變之後的禿鷲還能多活四十年。

雖然對於那些以「若想獲得新的生活，就必須勇於革新」來解釋這則故事的人有點抱歉，但禿鷲絕對不會做出弄破自己尖喙的危險行為。禿鷲只有在動物園生活，壽命才能超過四十年，在野生環境中只有二十到二十五年的壽命而已。幾乎沒有大型動物會做出弄破嘴（喙）、拔掉腳趾甲（腳爪）等自殘行為，因為如果嘴破或腳爪脫落，就無法掠食，只能等死。

溫水其實無法煮青蛙

再來說一個眾所皆知但接近奇談的故事：把青蛙扔進沸水裡，青蛙會馬上跳出來；但如果放進冷水中慢慢加熱，水沸前青蛙還會在水中游泳，直到某個瞬間才翻白肚被煮死。這個故事寓意為「安於現狀將走向滅亡」，在企業經營或自我啟發的領域裡是耳熟能詳的例子。

不過，從現在開始，若再提「溫水煮青蛙」的故事，可能會被恥笑，所以出口要小心，因為這也是一種謠傳。把青蛙丟進沸水中，青蛙的肌肉馬上被煮熟，想跳也跳不出來。相反地，如果把青蛙放在溫水中慢慢加熱，在被煮熟前青蛙就會爬了出來。美國奧克拉荷馬大學的赫奇森（Victor Hutchison）教授以實驗證明了這一點。

並不是說「積極應對變化」這句話是錯的，而是怎麼能把不科學的事情拿來當例子呢？

網路助長誤解流傳

由於網路社群的存在，沒有得到科學證明的故事被傳播、誇大重組的情況更加層出不窮。一位名叫杭特（Chadden Hunter）的攝影師二○一一年在加拿大森林野牛國家公園拍攝到一群狼呈縱隊移動的行蹤。這張照片在二○一五年十二月十七日分享在臉書上，並註記「走在最前端的三匹狼雖然或老或病，卻決定了狼群的移動速度。因為若不如此，就會在行進間落後。但一旦受到攻擊，牠們也會成為犧牲品，達到拯救整個狼群的效果。相反地，頭狼會跟在隊伍的最後方，如此才能決定狼群的移動方向，對應敵人的攻擊」。

還真是煞有介事的說法，但最初公開這張照片的BBC紀錄片指出，走在最前端的狼是相當於領隊的「阿爾法」（alpha）母狼，完全不符合「又老又病的狼打前鋒」的說法。更何況生態學家米奇（David Michie）在一九九九年發表論文主張，狼群中不存在符合人類標準的首領。所以臉書上最早散布這張照片的人，必然是自己看圖說故事。

很多從動物身上學習人生智慧的故事都是捏造的，因此要引用時，最好先確認是否經過科學證明。動物不會說話，卻也不能任由人類恣意代言。

(本文摘自劉廷植著《為什麼優秀的人都有科學腦？：從邏輯思辨到自我成長，55種教你突破盲點的科學基本功》，木馬文化提供)

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