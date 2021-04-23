股癌：跳脫黑白思維 看見無窮價值

我可以計算出天體運行的軌跡，卻算不出人性的瘋狂。-牛頓（於1720年股市慘賠後有感）

人生如骰子，很難一次就豹子，我們通常不可能第一次嘗試什麼，就大中，大獲全勝，所以關鍵就像擲骰子，只有願意繼續玩下去的人，才可能擲出豹子，並且看見生活的各種驚喜，但不論股市或是人生，我們都得時時力求精進和彈性。

精進是為了面對許多未知、卻令人雀躍的事物，得以持續學習和探索；保持彈性則是讓我們不會在面對未知時抗拒，在不了解的情況就下定論，以至於錯失機會。而那些我們習以為常的觀點，也可能在人生某個轉換的階段中改變看法，或是單純讓我們轉換環境或心態，甚至有時只是不腦衝，幾天後再做決定，也能讓我們意外看見事情的其他面向。

事實上，在我養了狗、有了小孩之後，許多習以為常的事情就產生了根本的變化。在我錄了節目，寫了這本書之後，我也又多了很多新的想像和看法。正因為我們常常在回顧過去時，會驚嘆原來那時的自己與現在有如此的差距，更應該在每個決定和判斷的當下，都去思考各種可能的劇本和發展，做出至少以當下所獲取的資訊來看，是合理且理性的決定。

要做出高水準的判斷和解讀，除了仰賴平時的累積，如閱讀或聆聽新知，在需要時才有可倚靠的工具和知識，日常生活中也要不停訓練自己，並且校正自己的識讀力，在有工具和知識後，才能夠快速地整備確認自己的選項，扎實地出棒、擊球。

股市與人生都沒有標準答案

我沒有辦法告訴你人生或股市的勝利方程式是什麼，即便我知道這是很多人想要的答案，但我得坦白說，我不認為有必勝的方法。即便有相對勝率高的辦法，也會因為每個個體的不同，而未必能類推適用每個人。因為人的種類和出生條件千奇百怪，方法自然也有無限種排列組合。

我不願意在書中燉雞湯，讓彼此自我安慰，或是操弄感情，告訴大家說，只要努力就會有回報，因為努力一直以來都是基本條件而已。我也給不出一個可以恪遵，並嚴格施行就能獲取利益或成就的標準答案，許多人窮極一生都在浪費時間追求這種不存在的標準答案，並為此散盡財產、勞心勞力。即便用了別人的答案，也未必能獲得自己要的人生，就像是你穿了不合腳的鞋子，穿是可以穿，但走起來就是不舒適。

人生如同市場，短期都是由隨機主宰，中長期來說，才有個性、品德、智慧、眼光的發揮空間。若你是樂觀者，就會試著調劑身心來面對每個挑戰，相信明天會更好，最後讓那些中長期的因子為自己在將來提高勝率；若你是悲觀者，就會選擇相信不只短線是隨機，中長期也是隨機，所以乾脆不要努力了，一切交給命運。

雖然無論人怎麼選擇，樂觀者也會有潦倒衰亡的，悲觀者也有意外順遂的，因這是時勢和機緣驅動的結果。但是，要用什麼態度面對人生是自己的選擇，你可以整天幹幹叫，怨天尤人，也可以在困境中內心煎熬、卻堅定，樂觀相信著明天會更好。哪種方式能讓你達成目標，且在路途上感到快樂，那就是你的方式。

現在你看到成功的商業模式，過往幾乎都有類似的概念已經出現過，但因為時間不對、工具不夠先進、人民心態尚未開放等因素，而遭受挫敗。就好比把世界五百強公司的創辦人抓出來，要他們重新創業，並獲得同樣的成就，是很困難的。許多知名企業主都有一連串失敗的副業，人氣的樂團也有一堆不紅的 side projects。

灰階中存在無限可能的色調

當我們對隨機性有所認知之後，就會對世界有不一樣的認識，從1與0的非黑即白，變成百分比的細微思考。而所有只要是有機會可以帶來正向改變和突破的嘗試，就算機率很低，也應該要挑戰看看。我們這輩子不會只做一個決定，可以想像成是帶狀的撲克牌比大小賽局，只有肯抽牌，才有機會會贏。

古今中外任何一個成功人士，哪個是沒有被幸運女神眷顧的？不管是知名的軍事家、政治人物、太空人、商業巨擘或是音樂家都一樣。但問題來了，是幸運完全造就了傳奇事蹟，還是幸運是靜靜等待，某顆種子在四處飄蕩後，終於找到適合的土壤和氣候而長成大樹？而什麼樣的人可以被幸運眷顧呢？我一直認為，正因為我們對功名利祿給不出一個正確且標準，像是黑和白那樣絕對的答案，對應於每個人的最佳解，都應該存在於那帶狀的灰色色階中。若說黑與白是不容許顛覆的準則和基本教義派，那灰色就是可以視個人情況和條件，去調色的無限空間。

舉個例子，牛排只有生肉韃靼，或是熟得像鞋底硬度兩種選擇嗎？吃飯只有餓到不行，或是脹到想吐兩種選擇嗎？買賣只有梭哈做多，或是全力放空兩條路嗎？這樣問可能大家就會明白。但有趣的是，在一些投資或人生方向的選擇上，很多人好像都忘了極值之間的彈性空間，好像非得要站隊喊聲、黨同伐異。

實際上灰色的空間很大，所有人都坐得下，人人都可以在這找到屬於自己的平衡。零到一之間有無限個數字，黑與白之間也有無限的色階。面對多變的市場和人生，要能跳脫黑白思維，才能看見無窮價值，我想這是我在這本書中想帶大家探討和思考的。

這本書僅耗時短短數月就誕生，雖然沒有精心設計的橋段，但我傾盡腦汁地將自己平日的一些想法摘要地分享給大家，盡可能把故事說得簡單清楚。會買這本書的相信應該很多都是我podcast的聽眾或是臉書專頁的追蹤者，我希望這本書能夠帶你們概略的認識市場，以及你自己，讓大家在思維上產生根本的改變，擁有看待事情的判讀力，有一天成為自己的專家。

(本文摘自謝孟恭著《灰階思考》，天下文化提供)

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