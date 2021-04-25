歐陽立中：識別天才 比成為天才更重要

愛因斯坦所說：「每個人都是天才，但如果你要一條魚去爬樹，他終其一生會覺得自己是笨蛋」。對，當不成天才沒關係，但可別用自己狹隘的視野，抹殺孩子成為天才的可能性。

如果要你說出關於「天才」的三個關鍵詞，那會是什麼呢？我想，多數人的答案是這樣的：聰明、遺傳、完美。如果你的答案跟這三個差不多，那麼我誠心建議你，《天才的關鍵習慣》這本書將會顛覆你的想像，重新理解何謂「天才」。

當然，在讀這本書之前，可能都已接受一個事實，那就是：「我們都是凡人，這輩子與天才絕緣。」那麼，我們又何必去了解天才的習慣呢？

在此，我想先跟你分享一個故事：小女孩吉莉安在八歲的時候，學校老師通知家長，吉莉安在教室一直亂動，靜不下來，還嚴重影響其他同學。吉莉安的媽媽非常焦慮，趕緊帶她去看心理醫生。醫生詢問並觀察吉莉安的狀況後，告訴她：「你很乖，謝謝你的配合。我要請你在此稍待，我要跟你媽媽到外面單獨談話，等下就回來。」離開前，醫生順手播放了音樂。

出了房間，醫生告訴吉莉安的媽媽：「我們一起從這扇窗戶觀察她，看看會發生什麼事。」緊接著，神奇的事情發生了。吉莉安坐沒多久就站起來了，而且開始隨著音樂搖擺舞動，渾然天成。

這時，醫生回頭會吉莉安的媽媽說：「恭喜你！你的女兒沒有病，她是個舞蹈天才。讓她去學跳舞吧！」吉莉安後來成為偉大的舞者，知名音樂劇《貓》就是吉莉安的編舞作品。在百老匯演出超過六千場，成為經典之作。

就算我們不是天才，《天才的關鍵習慣》一書將會開啟我們搜尋天才的雷達。要知道，稀有的不是千里馬，而是伯樂。

作者克雷格‧萊特對於天才做了通盤式的研究，訴諸理論、詳列事蹟、歸納結論。原本，天才這個概念，在你腦中是一片迷霧，但風吹日耀，迷霧散去，天才的輪廓竟如此清晰可見。到底什麼是天才？克雷格下了明確的定義：「天才是具有非凡思維能力的人，原創作品或獨到見解改變社會，造成跨文化、跨時代的影響。」這下你真的懂了，考試第一、考上名校的，頂多叫學霸，但離真正的天才還很遠。

用天才的方式思考

那麼要如何用天才的方式來思考呢？不得不說，絕對是這本書的精華。克雷格告訴你：「要有童心未泯的想像力」。畢卡索的成就並非來自他畫得唯妙唯肖，而是他用抽象畫顛覆你對藝術的認知。誰教他的？畢卡索說：「我花了一輩子才能畫得像個孩子」。從此，我看我兩歲女兒的奇言怪行，不再急著說「不行」，而是蹲下身子，欣賞這孩子的創意。

克雷格接著說：「天才總是跨界思考」。所以女神卡卡融合音樂、藝術、時尚創造出獨一無二的風格，她說自己成功的關鍵在於「沒有限制」；富蘭克林發明了避雷針、醫用導管、同時起草美國憲法、簽署重要協約。既是科學家、又是出色的政治家。雖然我是國文老師，但從此，我不再只鼓吹學生讀文學，而是對更多領域永保好奇，讀點商業、懂點心理、嚐點科學。

對我而言，《天才的關鍵習慣》給我最大的啟發，還真不是如何成為天才，而是如何用更開闊的視野，欣賞每一個未來的天才。正如同愛因斯坦所說：「每個人都是天才，但如果你要一條魚去爬樹，他終其一生會覺得自己是笨蛋」。對，當不成天才沒關係，但可別用自己狹隘的視野，抹殺孩子成為天才的可能性。

記住，識別天才，比成為天才更重要！

(本文作者歐陽立中，Super教師及暢銷作家。摘自克雷格．萊特著《天才的關鍵習慣：耶魯最受歡迎課程教你如何超越天賦、智商與運氣》，商業周刊提供)

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