認賠殺出？頂尖人士懂得掌握退場時機

「累積經驗，找出最大公約數，進而認清一號瓶在哪裡。」……可是，到底要累積多少經驗才夠？

例如有人在部落格上寫了一千篇貼文，但還是看不出最大公約數是什麼。

就直覺上來說，這種人即使再寫一千篇，也還是一樣。

說得狠一點，其實就是「沒才華」、「不適合（在事業上）用部落格」。

其實我也曾碰過「網站連續三年都一直在更新，可是在事業上卻遲遲不見成果」

的諮詢個案，還問我「那我該什麼時候退場啊？」

答案是「什麼時候退場？就是現在啊！」

如果投入了三年的心力，都還不知道事業發展不順的原因為何，那最好趕快認賠殺出、轉換方向，或找其他擅長的人幫忙。

有些人搞錯了目的和方法，還因為慣性而一直做下去。

懶人明明應該要在投入每件事之後速速看到成果，竟有人覺得持之以恆、不放棄就有意義。

不論行動或發展事業，都需要懷抱「做了不行就放棄」＝退場的準備—畢竟一個人的時間是有限的。

撤退線要這樣訂

那麼撤退線要向什麼地方看齊？

答案是「盡力的時候」。

一年、三年、一千次……先設定「一定要盡力完成」的目標，如果達到這個目標還是一無所獲，就該考慮其他做法。

起步別拖延

所謂的退場，不單只是「放棄」，也代表「從現狀退場，再奮力一搏」的意涵。

在髮型設計師的世界裡，很多人都懷有「自己開店」的目標。可是，當中卻也有人遲遲跨不出自立門戶的那一步。

日復一日地練習剪髮，卻讓自己邁向下一個目標的「起步」時間不斷往後延……於是所謂的「奮力一搏」，就像是不站上打擊區，只在場邊不斷地做揮棒練習。

如果這樣的「揮棒練習」讓各位覺得幸福，那麼它或許也是一個不錯的選擇。

倘若持續寫好幾年的部落格，就是各位生活的意義，那就這麼寫下去也無妨。

然而，如果各位懷抱明確的目標，且有心想達成，那就該決定什麼時候要奮力一搏—也就是決定何時從現況退場。

頂尖人士很懂得認清撤退線

我認識的頂尖企業家，個個都很懂得掌握「退場時機」。

就像開車時除了要適時加速，也要適度地踩剎車一樣。甚至還要在適當的時機判斷「這輛車不能再開了」，而選擇認賠殺出。

笨拙的企業家只會一直踩油門。這就像是在說「我要踩油門了，你要跟上」，接著就準備加速。如果有人反問「那什麼時候要停下來？」他們就會回答「出了車禍就會停下來了」。

適度踩剎車，適時「汰舊換新」—撤退線是商務上相當重要的一個元素。

【要訣33】

為避免浪費時間，甚至蒙受致命重傷，務必嚴格遵守撤退線！

(本文摘自北原孝彥著《零意志力也OK！懶人PDCA工作術：擺脫瞎忙、無紀律、沒毅力，軟爛魯蛇也能精準實踐的行動心法》，高寶出版提供)

延伸閱讀

畫出你的人生鐘三六〇 命運掌握在自己手中

工作真累還是「連累」 是忙還是「瞎忙」？

別洩漏底牌！最快上班日 一定要說兩週後