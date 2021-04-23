因為只有三分鐘熱度 所以別花十年練功

社會上有所謂「十年磨一劍」、「鐵杵磨成繡花針」的觀念，但這樣的做法，不適合我們這種懶人。所以在計畫階段時，就應該預設「要盡快看到成果」。

「熱情」是有保存期限的

誠如前面所說，我們必須很遺憾地承認，人對事物都會「厭倦」，因為「熱情」是有保存期限的。請各位最好對這個事實要有體認。

例如有些年輕人找到了某個目標，並朝著目標邁進。

然而，途中只要萌生「不想做了」，或是「很難一帆風順」的念頭，就會消沉沮喪，覺得「我果然是個沒用的人」、「這不是我真正想做的事」等等。

其實這種事根本毋需自責—畢竟熱情本來就是「會耗盡的東西」，會有這樣的現象，是很合理的。正是因為我們一直勉強自己「再接再勵」，才會揭開不幸的序幕。

況且當我們對某件事的熱情燃燒殆盡時，要再找到下一件「能點燃心中熱情」的事，也沒那麼簡單。尤其是「玻璃心」的人，想必更會覺得「我已經不想再跌倒一次了！」對於做任何事都變得很消極。

在「熱情」耗盡之前，做出成果

那麼，我們該怎麼做才好呢？

只要在熱情耗盡之前，做出成果即可。

投入自己有熱情的工作，就會有成果。

所謂的結果，例如像是「能創造出鉅額獲利」，或是「能贏得顧客的感謝」等。

若能到達這樣的境界，即使後續對這項工作沒了熱情，應該還是能把這份工作當作謀生工具或使命，繼續堅持下去。

或是當擁有好的成果已如家常便飯時，我們就會多一些餘力，去思考如何在現有基礎上，延伸出下一個令人「既興奮又緊張」、滿懷熱情的新事物。如此一來，我們就會看見下一個遠景，更上一層樓—當然還是要帶著「熱情」這項資源。

然而，請各位別忘了：所謂的「新事物」，總有一天終究也會耗盡我們的熱情。

回顧過去，每當我在工作上耗盡熱情時，或是熱情的保存期限過後，總會萌生一個念頭。

那就是：「（現在做的這些事）真划不來……。」

當這個念頭開始出現，就是熱情開始消退的時候。

起初光靠興奮和緊張，有時或許還能堅持一下。以我個人為例，當年髮型設計師的工作就是如此。那時我當髮型設計師的起薪，其實只有八萬日圓，生活過得相當捉襟見肘。可是，至少我還有興奮和緊張，也有熱情，所以能堅持下去。

坦白說，當年我覺得「要吃髮型設計師這行飯，還真是不容易。但就因為不容易，所以才有樂趣。」甚至還認為吃苦很酷。「薪水少得可憐，而且已經兩個星期沒休假了。」當年我竟對這樣的自己感到很自豪。

然而，就在這樣的生活成為理所當然的時候，我終究還是萌生了「怎麼會這樣？」的念頭。「我還想得到更多……」換言之，就是覺得付出想要有回報，開始尋求「回饋」了。

而這正是熱情開始消退的時機。

尤其是像我這種三分鐘熱度的人，熱情消退的時機很快就會來到。所以我需要盡快得到回報，也就是要趕緊「做出成果」！

社會上有所謂「十年磨一劍」、「鐵杵磨成繡花針」的觀念，但這樣的做法，不適合我們這種懶人。所以在計畫階段時，就應該預設「要盡快看到成果」。

【要訣】

早日做出成果，哪怕是一點點也好。

這就是常保幹勁源源不絕的秘訣。

(本文摘自北原孝彥著《零意志力也OK！懶人PDCA工作術：擺脫瞎忙、無紀律、沒毅力，軟爛魯蛇也能精準實踐的行動心法》，高寶出版提供)

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