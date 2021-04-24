為何梵谷、畢卡索都愛用這個筆記本？

寫筆記時，你與筆的契合度會影響筆記品質。請找出你喜歡的筆，活用你的品味與本能。此外，也要慎選紙張或筆記本。希望以寫的舒適、畫的暢快和美化心靈的感覺，愉悅地輸入，再快樂輸出。

這種讓人近乎舒暢的體驗，會轉換為樂在學習的經驗，而且在腦海與心靈留下深刻記憶，甚至影響你的行為，創造新的人生。

我喜歡的筆是很容易買到的三菱鉛筆「uniBall Signo」系列，其中我最喜歡的是刻印著「太字」(粗體)的品項。我會隨身攜帶替換筆芯，因為沒有它就會心情不好！這個系列的筆書寫品質非常好，完全不像原子筆，筆觸就像用蠟筆般柔軟，而且寫出來的文字就像是印刷字體。用手指沾水滲色，就能畫出像油性粉蠟筆的漸層感。

我用的筆記本是跟朋友一同製作的產品。我很喜歡在歐洲看到的筆記本，決定跟朋友嘗試重現那樣的產品。

我跟朋友說：「如果在日本能買到我在歐洲看到的筆記本，不知道有多棒。我們試著做做看，好嗎？」於是募集了想擁有這款筆記本的朋友，每次都想出不同的裝訂方式，也仔細挑選紙張厚度及品質，每次的設計案只生產一次，相同的設計絕對不做第二次。

平日就使用我們自己生產的筆記本來記錄東西，用完了再絞盡腦汁想另一個設計案，再生產使用。我和那位好朋友合作二十多年了，就在幾年前那位好朋友過世後，就沒有再生產筆記本。這個筆記本成為我和他的重要回憶。

後來我就用「MOLESKINE」的筆記本。就是梵谷、畢卡索、海明威等名人都用過的知名筆記本。我常畫插畫，購買筆記本的絕對條件就是，紙張必須是素面無花樣。紙色是不傷眼睛的米黃色，翻閱容易，書寫或畫畫也很流暢。不過，我只用一面來記錄，紙張背面要保留空白。 因為我討厭複寫的感覺，但其實還有另一個原因。就是將來我出名的話， 這些筆記本就會成為我的遺物，子孫可以把這些筆記本的每一張紙裱框拍賣。因此，我一定要變得更出名才行。剛好我在學生時代就練習過簽名，這個經驗也影響了我後來的想法，才會決定筆記本只寫一面(笑)。 最近我又使用了新的記錄工具。我開始使用iPad Pro 和Apple Pencil 做筆記，可以馬上著色，而且色彩非常鮮豔，還可以複製手寫文字，有許多紙上筆記辦不到的魔法 開會時也能派上用場，我會馬上使用AirDrop 功能，跟對方分享檔案，真的太方便了。雖然我還是有點抗拒在玻璃螢幕上寫字，但這個組合實在是超級方便的工具，還在猶豫是否要使用的人，誠摯建議您試用看看。 檔案可以分類保管，還以更新不同手機的資料，使用起來比想像中還便利。以目標達成率來比較鍵盤輸入和手寫輸入的差異，手寫輸入的達成率是四十二％，高於鍵盤輸入。 可是，鍵盤輸入的達成率也不差，而且在輸入時會有一種喜悅感，學習過程中，能有這樣的感受體驗非常重要。

(本文摘自山崎拓巳著《全圖解！厲害的人如何學？：用最小輸入讓效果極大化的40個最高學習法》，三采文化提供)

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