給主管的教科書》主管可以比下屬無能

應當要做下屬的模範……。俗話說身先士卒，所以自己必須努力工作當模範。因為這種想法而努力過頭，反而可能讓下屬越來越不想工作。

業績良好而順利晉升的人，常會因為當主管要比當下屬時更努力的想法，而繃緊神經。其實改變想法，放輕鬆一點比較好。

這是因為主管和下屬的工作方法截然不同。晉升主管的人必須發覺應該努力的地方不同了。

當自己還是別人的下屬時，對主管展現自己的想法和業績，如「我連這種事都想到了哦」，可以獲得主管的寵愛。有點臭屁但對工作有熱情的年輕人，對主管來說是可貴的存在。所以身為下屬的自己，就學到展現「我會做事」可以成功的體驗。

可是身為主管，原則上不需要向下屬展現「我會做事」。

我們看到榜樣，一般會有兩種反應：一種是期待「我希望能和榜樣做得一樣好」而努力；另一種則是「哇！這個榜樣真的太棒了，棒到我覺得自己根本做不到……」而直接放棄。

把自己當成球員的優秀主管，對下屬展現「我會做事」，大多會得到第二種反應。主管的工作是讓下屬工作，可是主管卻和下屬競爭誰的能力好，甚至因此影響下屬士氣，這有什麼用呢？

主管的工作有一部分和下屬的工作完全不同。雖然主管需具備教育下屬工作的能力，但卻不需要經常比下屬更「會做事」。

大家可以想想獅子和大象的馴獸師。人類沒有獅子那麼銳利的爪牙，也不像大象體型大又孔武有力，但人類卻能驅使獅子跳火圈，教大象表演才藝。

雖然馴獸師必須教動物在這裡要表演這項才藝，但卻不需要像獅子一樣親自跳火圈，也不用像大象一樣用長鼻子表演才藝。不少人覺得技術比別人好才有資格教人，其實老師不一定要比學生優秀。

馴獸師除了教才藝外，也要餵食動物、處理動物的排泄物。換個角度來看，還真不知誰才是主人。而獅子和大象只要在需要的時候表演才藝，就已經完成牠份內的工作。

主管的工作是儘可能地發現下屬潛力，並助其在工作上大展長才。所以主管要把雜事處理掉，準備一個下屬容易發揮的環境。主管的工作可說就是一個打雜的人，目的是為了讓下屬好做事。

老師不一定要比學生優秀，換個角度來說，意思就是主管不及下屬優秀也無妨。俗話說得好，「偉大的選手不一定能當偉大的教練」，要成為偉大的教練，需具備的能力不同於偉大的選手。當然偉大的選手當上教練後，應該可以用自己過去的實績讓選手們服氣。然而要改善選手們的表現，就必須有教練應有的其他能力。

主管也一樣，必須具備不同於員工的能力。

那就是提升下屬表現的能力。要讓下屬大展長才，就必須讓他充滿幹勁。總而言之，主管的工作可說就是激發下屬的幹勁。

(本文摘自篠原信著《給主管的教科書：教你從新人報到第一天開始，帶出自行思考並付諸行動的下屬》，商周出版提供)

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