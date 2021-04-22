特斯拉工人教我的事：人生很不公平 時間很公平

在特斯拉工廠工作的三年中，我看到了很多不同的人生型態。

大部分的工人日復一日做著一模一樣的工作，每天來上班鎖的 是同樣一根螺絲、焊接車子同一個部位；有些人做到退休還是 在同一個職位，因為那個循環很難打破；許多人通勤單趟就要兩小時，回到家的時候已經累癱了，什麼都無法想了，只能快 點睡覺因為隔天還要早起、五點到工廠打卡。但如果不住那麼 遠的話，要怎麼負擔矽谷昂貴的租金、養家糊口呢？某一天我早上九點到工廠的時候，有一位工人跟我揮手說再見，因為他 已經要回家了。他每天三點就上班，那天他是特地提早下班趕去參加他兒子的幼稚園畢業典禮。

這樣的情景每天圍繞在我的身邊，我很佩服這些人的耐力和毅力，他們認真地上班照顧一家人，就像你和我一樣，我不覺得我們有任何差別。其實我又何嘗不是每天上班做同一件重複的事情、鎖同一根小螺絲、困在同一個無限循環裡？

我知道唯一不同的是我比較幸運。我成長的環境讓我有機會、 有資源讀完大學，讓我上班的時數短一點、讓我不用每天花四小時通勤，讓我每天在上班之餘可以有多一點點喘息和思考的時間。也因為這樣，我比他們有時間和機會去打破自己所在的無限循環裡。我有時間和機會去進修、學習、增加自身價值。問題是，我有這麼做嗎？我有好好地利用我每天比他們多出來的那點時間嗎？

生產業工人是一個非常勞累的工作，大部分的工人下班後很難有餘裕去想人生下一步怎麼走、如何改善生活品質。但我還是認識好幾個工人在上班之餘在職進修大學學歷。在美國讀大學非常不容易，因為實在太昂貴，大學文憑幾乎成了有錢人的專利，有些工人是利用退伍軍人的福利才能修課。

我問這些一邊工作、一邊讀書的工人他們怎麼做到的？用什麼時間讀書？

「很累。但我就是想著我的目標。反正就是四年，撐完就對了。」

有人跟我說讀完大學他要當專案管理師；有人跟我說他要當護理人員，因為加州護理人員的時薪很高。他們都很清楚自己的目標，知道自己是為了什麼而犧牲睡眠、犧牲娛樂的時間。

我們組上的一位機械工程師，就是從最底層的工人，靠著一邊工作、一邊學習，用四年的時間以學徒的方式先成為技工、再慢慢被升到工程師的。他沒有讀大學，從高中開始就是半工半讀，這不是他的錯。他跟我說他生長的環境惡劣到如果你沒有一個「老大」可以依靠，走在路上隨時可能被抓去揍。他的父親酗酒，因此他高中就得出去賺錢、以自修的方式補完高中文憑。但他的工作態度是最好的，他比任何人投入更多時間、更多努力，他什麼都願意做、願意學。也因為這樣，許多跟他同時期進到特斯拉的工人四年後還是做著同一個職位，他卻已經變成工程師了。

四年的時間可以完成大學文憑；四年的時間一個小孩可以長到差不多什麼都會了；四年也可以一事無成。無論過得很累或很輕鬆、無論是要為夢想賭一回或躊躇不前，每個人時間流逝的速度都是一樣的。人生是不公平的，但時間是公平的。

我如果從今天開始改變，可能得用四年的時間才能成為獨當一面的工程師，也不知道何時能夠通過面試得到這個職稱，而且過程必然是辛苦、要流淚流汗的。也或許，我永遠無法成功地完成我的夢想。

但如果我什麼都不做、什麼都不改變，那四年後毋庸置疑的，我還是會在同一個地方原地踏步，詢問自己四年前為何沒有起身，為何連向前跨一步的勇氣都沒有？

那時候的我三十二歲。比起公司裡許多人，我覺得自己年紀很大，想到要和二十幾歲的人競爭、一起學習，就覺得有點害怕。但轉念一想，就算我什麼改變都不做，明年我一樣是老一歲、四年後一樣老四歲。我還是動身吧！

(下一篇：一個女子在特斯拉工廠的日子)

(本文摘自王文珮Vanessa Wang著《文藝少女的矽谷進擊：育兒、寫小說、當工程師，我全都要！》，時報出版提供)

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