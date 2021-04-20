數位經濟時代 對領導能力的考驗

當今的快節奏數位經濟，不適合膽怯者生存。但領導者若是不具備必要的技能，就大膽冒進，也只能說是魯莽而已。

領導者之所以失敗，通常是因為他們的商業技能，不符合工作的需求。常見的問題包括現金配置的判斷失誤，以及無法聘用並訓練必要的人才。舉例來說，我們知道自動駕駛車在不遠的未來即將問世，但誰也不知道究竟何時會問世、在何地問世、普及的速度有多快、哪一家業者會稱霸市場。經營自動駕駛車的企業的起落，將取決於公司的領導者在新興的市場、在不確定的迷霧中前行的能力。

自動駕駛車需要大量資料，研發又涉及許多風險。我們已經知道，測試與研發階段的意外事件，會嚴重影響消費者的接受度。有些公司領導者不顧風險，積極發展自動駕駛車，有些則是較為審慎。

生態系統難免會互相競爭，在生態系統中犯錯，包括動作太慢，可是會威脅到企業的生存。領導者要有能力想像變動的生態系統夥伴將如何結合，建立關係，也要願意與生態系統的夥伴共享資訊，而不是按照以往的習慣單打獨鬥。

全球移動市場的總營收，至今仍是未知，但全球的汽車持有人數卻持續下降。要在汽車市場競爭的企業領導者，必須找出有效的賺錢模式。這對於傳統汽車製造業的領導者來說，是格外嚴峻的考驗。例如福特就有現金方面的問題。福特的執行長會不會與其他汽車製造商合作，並爭取到福特董事會的支持？現金不足的問題， 會不會導致福特無法打造規模夠大的生態系統，也因此無法維持競爭力？福特正在三個城市測試自動駕駛車，其他汽車製造商則多半只在一個城市測試。福特能在不同環境蒐集資料，確實是一種優勢，但能否負擔長期在三個城市進行測試的成本？ 執行長必須願意適時調整資源配置，承受伴隨獲利下降而來的無情砲轟，也要有說服投資人與員工的口才。

汽車業的領導者，必須應付這些商業議題。他們的決策也會產生重大的影響。看看BMW、福特，以及戴姆勒的執行長流動率就知道了。

包柏．查佩克於二○二○年二月接替艾格，成為迪士尼新任執行長。他必須承受新的賺錢模式，對於資本成本的任何影響。Disney+ 一推出就擄獲不少訂戶，因此迪士尼的股價在二○一九年年底表現不俗，但不知道訂戶人數能否持續下去，投資人又能否接受較低的每股獲利。二○一八年，迪士尼二○二○年的每股獲利估計值為八．二○美元。到了二○一九年年底，二○二○年的每股獲利估計值已經降至六美元以下。

隨著競爭環境改變，執行長李德．黑斯汀能否繼續為Netflix吸引資金？Netflix的榮景能否延續，關鍵在於黑斯汀面臨其他公司以新的娛樂選項吸引消費者，是否有能力讓賺錢模式持續運作。Netflix近年來提高了訂閱價格，市場並沒有嚴重反彈。黑斯汀要是為了吸引新訂戶而降價，投資人會不會覺得Netflix失去吸引力？二○二○年四月，Netflix在該年第一季新增一千五百八十萬名新訂戶，且因為製作量趨緩，六年來現金流量首度轉正之後，宣布將發行十億美元的低成本債券，歐元計價與美元計價各占一半。

(本文摘自瑞姆．夏藍、潔莉．韋利根著《打造100倍全球大市場：數位企業和傳統企業數位轉型必備的六大新競爭優勢》，真文化提供)

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