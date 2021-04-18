教養現場》家有豬隊友？濫發「好爸爸慈悲」

不只要把豬隊友從「狀況外」拉進「狀況內」，還要讓他從「局外人」變成「局內人」。

太多媽媽來跟我告狀，為了解決孩子沉迷3C的問題，不論閱讀多少教養書、參考多少專家撇步、和孩子約定再多規則都沒用。只要家裡的「豬隊友」走鐘、濫發「好爸爸慈悲」、痛批「婦人暴政」，孩子就名正言順大失控。媽媽的主訴都不是難纏的青少年，而是：

頑固豬隊友＋投機分子，此一超強無賴組合。

最後，媽媽只有棄械投降、任全家墮落。

每當我反問家有豬隊友的媽媽們：「你們和孩子討論3C使用規則時，孩子的爸知道嗎？有參與嗎？」媽媽們的答案往往都是「不知道，沒參與。」喔，我說錯了，應該是「沒參與，所以不知道。」這種狀況的唯一解方，當然就是想辦法讓始終是「局外人」的爸爸參與進來。

「但豬隊友和我的想法南轅北轍，他認為孩子玩個手機沒什麼大不了，大人也在用，卻處處限制孩子，把孩子當犯人來監控，只會讓孩子不服氣。」

第一步：把豬隊友從「狀況外」拉進「狀況內」

很明顯的，這種爸爸不僅是「局外人」，還是「狀況外」的人，壓根不清楚手機會對「自制力在正常人水準」的孩子，造成多大的影響。

所以，第一步，當然不是把爸爸從「局外」劃進「局內」，而是「提升」他從「狀況外」走進「狀況內」，讓他具體了解孩子受到的負面影響。

「我有跟他說，但他覺得他什麼都知道，根本不需要我多說。他說他屬下那麼多，也沒限制他們工作時不能使用手機，但是該做的自然會做。小孩也一樣，如果他們不想讀書，即使把手機扣住，他們一樣不會好好讀；如果真的想讀，就算不管控也不會有任何影響。還怪我把家裡氣氛弄得很僵，讓讀書變得那麼痛苦，孩子會好好讀書才怪。每次都說他管一堆人，不要來教訓他！」

原來，這個狀況外的人真正的問題是― 自己不覺得在狀況外，且還自認是有「高級主管」兼「一家之主」雙重頭銜認證的大內高手，怎可能接受婦人之（愚）見呢？所以，我們若用「提升」、「教訓」他的角度出發，注定失敗。

遇強則弱，遇高則低，對付這種「高人」，我們就是要用示弱、求助、裝可憐等小技巧，才能吸引他從高處爬下來，不是要他「附和」我們，而是「幫」我們解決難題。

趁著兩個人關係融洽、特別是枕邊細語時，哀兵姿態演一下：「老公，我覺得好煩惱啊，我想你在公司要管理那麼多事情，一定比我知道怎麼讓孩子讀書更專心。小敏現在讀書，都會一直偷玩手機，而且我發現手機在旁邊，她就非常不專心，補習班有規定不能用手機，讀書效率真的就比較好，你覺得該怎麼辦？」

男人都喜歡解決問題，大男人更喜歡解決大難題，當主管的大男人面對無助的太太更覺得責無旁貸，所以，聰明的太太當然要用低姿態來切入正題。這樣，大男人的耳朵才會打開，打開了才會真正聽到，聽到了才能真正了解孩子的問題，而非憑他自己的想像，如此才能從「狀況外」走進「狀況內」。

第二步：把「局外人」變成「局內人」

第一步驟完成後，還要進行第二步，也就是再把他從「局外」納進「局內」，一起參與管教監督工作。傳統型的先生回到家能少一事就少一事，所以大多對孩子的事不聞不問不管，回到家就是大腦關機、手機開機，樂當無事一身輕的局外人。如果大男人已經在「狀況內」，代表他很清楚孩子隨心所欲使用手機的負面影響，也就會知道訂定規則的必要。

同樣的，燈光美氣氛佳、床頭不吵、床尾也和的良辰吉時，夫妻兩人先來「運作」一番，對規範孩子如何使用手機先達成共識，有共識做基礎、做保障，就能確保穩固的靠山就會站在媽媽這一邊。接下來和孩子訂定親子雙方都同意的規則，以後孩子要是不守信用，就不怕豬隊友來扯後腿了。

最厲害的等級，還能把大男人從「局內人」變成「主揪」，也就是將「欽差大人」一職順利交接給隊友。

有個朋友跟我說，她兩手一攤，說：「老公，我真的拿孩子沒轍，我們討論定案的規則，她都不遵守，我覺得你比較有威嚴，你來管一定比我有效！」爸爸出面後果真效果驚人，我朋友還會抓緊機會，補上一罐迷湯：「老公你真的很有辦法欸，你一出面，孩子都不敢再滑手機了，好厲害喔！」哇，女人如此心機用盡，就一路把「豬隊友」升級成「神隊友」啦。

我自承，我不行，我沒有這樣的天分，儘管我寫得頭頭是道，但是道行真的只夠把隊友從「狀況外」轉進「狀況內」而已。大家不要氣餒，我們一起加油。

（本文摘自彭菊仙著《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？》，天下文化提供）

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