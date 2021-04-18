反效果第一名！家有青少年 爸媽最愛唸這句

教養「驚」句第一名：你那是什麼態度？

爸媽問這句話時，有打算聽到小孩的回答嗎？

當然沒有！因為它的本質根本不是「問句」，而是「罵句」。

這一句話的愛用戶很多，市占率接近百分百，你會不會也是其中之一呢？是不是超有效果？不然爸媽為何對這句話如此依賴？

對，效果真的很強大！我的使用心得是，如果想看火山青少年對你翻個凶狠銳利的白眼，說出這句咒語保證不會失誤。孩子的「『反』應」讓我深刻體驗到，這真是一句名副其實的教養「驚」句。

我們來拆解其強大威力：

「你那是什麼態度？」是一句疑問句，但不是「提問」，而是強烈控訴的「質問」，請問我們問這句話的時候有打算聽到小孩的回答嗎？當然沒有！因為它的本質根本不是「問句」，而是「罵句」。爸媽隱藏在這個問句後面卻沒說出口的完整台詞，其實應該是：

「我是爸／媽，你是小孩，你不可以用這種大逆不道的態度跟我說話，閉上你的臭嘴！」

此時，孩子轉譯出來的訊息重點已不是他的「態度」，而是他深惡痛絕的「態勢」：為什麼爸媽老是高高在上，就是要我俯首稱臣？為什麼爸媽總是要當主子、就是沒我說話的份？

然而，非常殘酷的是，孩子過去看爸媽，仰之彌高，現在身心都如光速般成長的青少年，已經可以三百六十度毫無死角的俯視爸媽的一切了，怎麼看，爸媽都只是一種矮小的生物。

所謂形勢比人強，物理的相對高低，微妙改變了孩子對父母的心理感受。即使爸媽還沒準備好跟孩子平起平坐，但孩子已難再對矮小生物唯唯諾諾。

因此，指著一個比你高大的生物大罵：「你那是什麼態度？」不但沒有任何嚇阻的作用，只會讓自認強大的對方感覺違和，然後順理成章殺出一個不以為然的大白眼、不偏不倚擊中爸媽高強的自尊，接下來，事態當然一發不可收拾。特別是像我這樣費了九牛二虎之力還難以解放自我尊嚴的X世代，豈容許孩子用白眼狠K我的自尊呢？

「驚」句收不到效果，就換句話說

在威權體制下長大的我們，從不被允許忤逆犯上，現在反過來，還要體諒下一代的目無尊長，是不是最衰小的一代？但是，我自始至終從不想委屈自己、無條件承接青少年的爛態度，更絕對贊成爸媽們要勇敢站出來，提點心裡沒有尊重二字的孩子。

既然這個老哏「驚」句收不到效果，那就得換句話來說，換一句不會拉出「我高你低」態勢、能立即打中孩子自覺的真正「金」句。當孩子又在態度上技術犯規，我會改成以下的說法：

我希望我們都能好好的說話……

我喜歡我們都有禮貌的表達……

等我們冷靜一點再來討論……

發現了嗎？我使用「我們」，而不使用「你」，為什麼呢？就是要製造一視同仁、全體適用、沒有我高你低的平等氛圍；另外，我用的詞彙是「好好的」、「有禮貌的」、「冷靜」，又是為什麼呢？就是要立即打中孩子的自覺，讓他們的大腦連到有效果的正確態度，並立馬啟動。

此時，爸媽會發現孩子殺氣騰騰的白眼鎩羽而歸，剛硬憤怒的臉部線條也慢慢消失。爸媽可能會一驚：「哇，你怎麼可能有這種態度？」



（本文摘自彭菊仙著《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？》，天下文化提供）

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