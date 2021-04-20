你有一份「百人清單」嗎？億萬富翁都靠這招打通錢脈

這個時代要成功，有一個絕無僅有的最強法則，那就是「讓他人聚集在自己身邊」。這是許多成功者的共通點。機會總是由人介紹的，眾人聚集在自己身邊才會迎來機會。

過去有段時期，擅長賺錢的人就算不會「聚人」，照樣能夠成功。有句格言說：「錢可以買到『獻媚』，但買不到『尊敬』」，但這個時代已經截然不同了。應該說這個時代有錢也買不到獻媚，更不可能買得到尊敬。因為錢能買到任何東西的時代已經結束了。

美國普渡大學的一項研究，持續五年以上追蹤並記錄該大學的畢業生後，發現了一項驚人的結果。「擅長處理人際關係者，年收比學業成績優異者多出約一五％，比不擅長處理人際關係者多出了約三三％。」

為何讓他人聚集在自己身邊如此重要呢？三大理由如下：

1.賺錢的基本在於聚人

不管你要做什麼工作，都必須聚集人潮。或許有人會覺得「我是行政人員，聚集人潮跟我無關」，但這只是公司在行動時，你沒有直接參與聚集人潮的部分，一定有其他人員在負責這件事。不管是網路事業、餐飲業還是零售店，都沒有比「聚集人潮」更重要的事情了。

但光靠聚集人潮，就算一開始很順利，也無法長久維持。因為，要聚集人潮就必須拜託對方，而被請求的人，早晚會因為覺得麻煩而不想行動。

剛開始可用拜託的方式「聚集人潮」，但接下來得重視他們，使其願意主動聚集在自己的身邊。

2.機會永遠是人帶來的

我現在除了寫書以外，還有進行演講、諮詢或個人研修等各種領域活動。為什麼我能做這麼多的事情呢？答案是：與他人邂逅。

舉例來說，我原本沒想過要出書，但因為在吉本興業的前經理──大谷由里子老師舉辦的「全國講師徵選會 2015」中晉級決賽，最後認識了出版社的編輯，才會出版書籍。

現在回過頭來看，我的人生每次都是因為緣分才有新的機會。你應該也是這樣吧？有緣分就有機會。換言之，重視緣分的人，就能掌握機會。

3.與人邂逅能讓自己成長

就像鑽石只能用鑽石琢磨，人也只能靠人來琢磨。因此，欲加速自己的成長，最好的辦法就是與他人邂逅。邂逅的層面愈廣，你成長的速度就會愈顯著提升。

相信大家已經明白「成為聚人者」有多麼重要。那實際上，應該要怎麼做才能拓展人脈呢？有許多人會想在新的地方尋求人脈，不過，其實珍惜舊朋友會比邂逅新朋友所花費的心力還要少許多。所以在追求新人脈前，希望大家能先從珍惜舊朋友開始。人不是消耗品，請真誠的和每一個人相處吧。

透過「百人清單」掌握自己的人脈現況

聽到「珍惜舊朋友」時，你腦中會浮現幾個朋友呢？在我二十六歲時，就知道人脈的重要性，因此創業初期，聽從了建議，嘗試列出「一百位朋友」清單。這份「百人清單」的好處在於：能明確掌握自己至今的生活態度。說起來很不好意思，我立志創業時，我的導師對我說：「我們來確認一下你有多重視人際關係，先不要看你的手機，把你記得的朋友寫出來吧。」

我遵照導師的建議試寫了一下，但居然連十個人都想不到！一般會邂逅「年齡乘以十」的數值，但別說是百人了，我連十個人都列不出來。這件事讓我面對現實，了解到自己有多不重視朋友。

在苦惱的同時，我寫下了哥哥和弟弟的名字，結果……我不知道他們的聯絡方式！這我也只能苦笑了。如果對自己的親人都不關心了，怎麼可能還會關心朋友呢？

我透過這份百人清單，察覺到自己迄今別說是朋友了，就連家人也沒有重視過。要是沒發現這個事實繼續過我的人生，隨著年紀增長，我會有什麼樣的人際關係呢……光想到這點就覺得很可怕。

百人清單絕對能讓你迄今的人際關係變得更加明朗化。但重點在於，這一百個人只是為了確認你至今的生活態度。列不到百人你也不需要沮喪，也不要抱持著想對這一百個人推銷東西的意圖。

心有邪念，帶著推銷東西給對方的前提列清單的話，列出的對象就不會是真正的朋友，會變成「感覺很好推銷東西」的朋友。這樣就完全沒意義了。

百人清單的目的是「掌握現狀」。就像看地圖確認路程一樣，不知道自己目前所在的位置，就無法選擇前進的道路。同理可證，如果不掌握自己所處的狀況，就無法判斷今後該如何增加人脈。

因此，拓展人脈的第一步就是掌握現狀。為了掌握自己的現狀，請帶著誠實的心，嘗試列出百人清單。

(本文摘自岡崎勉明著《說話致富：27個讓金錢與人氣聚集在身邊，價值一億元的溝通技巧》，樂金文化提供)

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