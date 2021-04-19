彈性習慣：讓目標配合你 而不是你去配合目標

一開始你設下使命必達的目標，但到中途不得不有所調整。但既然你可以隨時轉換目標和步驟，那一開始何必給自己設下那麼高的門檻，又何必強迫自己堅持一段時日。

科學研究顯示，做決定會讓人感到疲勞。這不難理解，畢竟動腦是很傷神的。

就連每天挑選彈性目標，也會導致決策疲勞，所以做選擇時一定得考慮當時的情境。

其他的習慣養成法只有一個層次，但彈性習慣層次比較多元。當然，在設定目標、擬定計畫以及實際執行的過程中，一定會耗費大量精力，但只要這個目標系統對你有益，那你就可以放心地貫徹到底。

依照我目前的觀察，其他系統的目標都是固定不變的，最大缺點就是無法配合你每天實際生活的狀況。你必須耗費很大的心力才能達標，因為它有時與你今天的作息有所牴觸，或根本不是你目前能力所及。

你可以先採取簡單的小習慣策略，讓你感覺自己動了起來，但沒過幾天你就會感到無聊。那時你就會發現，「做一下伏地挺身」沒什麼了不起，因為你的肌力已經有所提升。

因此，如果你當天的身心狀態無法跟上原先設定的目標，就會覺得很疲憊，即使達標了你也高興不起來。如果你的既定目標不符合當下的實際狀況，你可以做出一些調整，但這只是治標不治本：

一、 改變目標。一開始你設下使命必達的目標，但到中途不得不有所調整。但既然你可以隨時轉換目標和步驟，那一開始何必給自己設下那麼高的門檻，又何必強迫自己堅持一段時日。這樣做根本就自相矛盾。

二、 調整生活方式和自己的心態來配合目標，堅持到底。你必須排除各種突發狀況，不能有任何調度空間。久而久之，你會討厭那個目標，覺得它越來越像魔鬼教官，不管你的狀態為何，只要求你要聽命行事。不管今天天氣如何、心情如何，你每天都得強迫自己完成目標。你慢慢心生懷疑，開始覺得這個目標並不適合你。有時你太過忙碌，根本排不出時間完成目標，這時你就會覺得很沮喪，覺得自己時間管理欠佳。

三、 跳過一天不做。如果你的目標硬得跟鐵板一樣，就得硬著頭皮堅持下去，跳過一天顯然就是偷懶的態度，不撐下去的話一定會半途而廢。即便你當初設下的目標沒那麼難，幾天不做也不會退步太多，但你的達標條件只有一個，導致你要麼貫徹到底，要麼擺爛不管。最後你也不想再面對現實，就這麼浪費了前面的努力。之後你也有可能一再犯下同樣的錯誤。

這些改變會有什麼後果，我們不需要繼續討論下去，只是要讓你明白，在變動不居的生活中排入固定目標，就算你能貫徹執行，也會耗盡自己的精力。

我們在規劃目標進度時，總是會以為「日日是好日」。好死不死，如果一週有三天都在犯水逆，我們就完蛋了。就算星象都很平穩，日常生活也總是有些小突發狀況，足以打亂我們的既定計畫(我寫完這個段落之後，就真的就扭到腳了)。

要完成剛性目標，就得確定未來不大會出現突發狀況。但在瞬息萬變的世界中，要求自己每天都要完成同樣的進度，就一定會導致無法收拾的局面。你的計畫被打亂，生活也會失序。你設下的目標就像易碎的玻璃一樣，禁不起碰撞和彎曲。

剛性目標的生命如飛蛾一樣燦爛而短暫，一開始我們懷著雄心壯志，不久後就會灰心喪志。它脆弱又禁不起挑戰，註定只能維持一段時間，畢竟世界在變，你也在變。

無論做什麼決定，都需要消耗精力。越困難的決定，就要花更多力氣才能拍板定案。你花了許多力氣才選定目標，卻因為執行上的困難，讓你的熱情慢慢被消磨掉。早知如此，不如就改用彈性策略。

列出必要的選項，依照每天的情況從中挑選，就能避免選擇癱瘓選擇癱瘓的起因是由於選項大同小異，清單又無限延伸。

彈性習慣的優點就在這裡，每個選項都有差別。狀況不好的那幾天，你完成簡單的目標就好，以保持紀錄不中斷，輕鬆堅持下去。興致高昂的那幾天，就可以選擇有挑戰性的大型目標，讓自己進步和成長。彈性選項每個都很關鍵，所以你只需要從中選擇就好。我們不需要四十七種完全一樣的蕃茄醬，但需要不同程度的目標，來充分運用獨特的每一天。

我設計習慣海報時，原本上面的難度等級有四層(迷你、進階、優秀、菁英)。

拿去列印後我先試用，就發現四個等級太多了，跟我去超市買米遇到的狀況一樣。

我覺得「優秀」是個尷尬的選項，不像「進階」是中級的目標，也沒有「菁英」那樣有挑戰性。這樣我就很難判定，這四個等級要花多少力氣以及各自的重點在哪？真是傷腦筋。

我把選項減少到三個(迷你、進階、菁英)之後，馬上就能看出差別以及它們的適用情況。正如每個人都知道尺寸要分成大中小，同樣地，很快就能理解彈性策略，並且了解三者的對應關係。你的目標學習法是會改變生活或是讓生活更加紛亂，關鍵就在於是否有限縮選項。

選擇癱瘓是常見的心理現象，所以我在研發彈性策略時，有特別提防這一點。

所以你不會遇到這個問題，也不會出現決策疲勞。

彈性習慣有完整的水平與垂直選項，讓你可以依照今天的狀況，選擇強度適合的活動。重要的是，這些選項數量有限，也都能提供動力甜蜜點。它有清楚的選擇標準，也能有效避免決策疲勞。這些優點是其他制式目標方法所沒有的。

(本文摘自史蒂芬．蓋斯著《彈性習慣：釋放壓力、克服拖延、輕鬆保持意志力的聰明學習法》，時報出版提供)

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