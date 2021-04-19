自由才能達成自律 羞愧感只會打擊信心

外在的獎勵與懲罰只能形成制約，但要成為自律的人，就要具備自由的精神並加上不斷練習。

制約與自律是兩碼事。

從小到大，我們受到父母、師長還有其他權威的制約。犯錯會受到懲罰，做對能得到獎勵，或至少不被懲罰。

我們長大成人後，都很熟悉這種制約模式：控制他人行為以達到特定結果。但我們只懂得外在制約，而不是發自內心的自律。有些人能把外在要求變成自己的內在守則，成為自律甚嚴的人，但這樣的人不多。長大成人後我們有更多的自由，卻無法隨心所欲完成目標，怎麼會這樣？

外在的獎勵與懲罰只能形成制約，但要成為自律的人，就要具備自由的精神並加上不斷練習。

只有自由才能達成自律

只要將兩個概念區分清楚，曖昧的迷霧就會逐漸散去。權威人物透過獎懲控管我們的行為，這個模式稱為制約。主宰自己的人生，凡事自動自發，成為自己想要成為的人，才是自律。1澳洲中國武術健康中心(Chinese Martial Arts and Health Centre Australia)的教練華特斯(Lester Walters)說過：「關鍵在於，必須循循善誘，才能培養自律的精神，而非強迫自己去遵守每項規定。」

自律是一項技能，但必須具有選擇的自由才能持續下去。聽起來可能很怪，但是你沒辦法強迫自己自律。就算你昭告天下，也沒辦法馬上變成自律的人，因為你不一定有方法。不過，至少你可以選擇「放棄」自律的生活；這個選項從沒有消失過。

偶爾你可以強迫自己過上一段自律的生活。話雖如此，自律並不是一種當下的選擇，而是透過練習學來的技能。正如彈一次吉他不會讓你變成吉他高手，少吃一包零食不會變瘦，久久才上一次健身房也不會讓你身體更強壯。

談到這裡，我們已經釐清目標、生命、自由、制約與自律等概念。綜合這些概念，我們才理解到，為何控制自己的行為會這麼辛苦。下面這幾段敘述，看看你是否有共鳴：

❖ 生命會流動而且無法預測，永遠都有高低潮，還有六鰓鯊在暗處埋伏。

❖ 人的大腦非常強大，有創新思維且擅於解決問題，所以面對變動的狀況能夠即時因應。

❖ 大多數的目標還有觀念系統都很死板，無法調整，沒有考慮到生命的變動本質，讓強大且有能力的大腦毫無用武之地。

❖ 他人透過獎懲來控制我們的行為，這種強加的規範叫做制約。

❖ 我們自動自發，成為自己想要的樣子，便是自律。

這幾點歸納起來，有發現關鍵在哪裡嗎？

利用從小學到的外在制約來改變自己，等於是把自己變成奴隸，透過僵化且單一的目標來改變人的內外狀態，以此改善生活。但要徹底轉化人生，需要的是自律，而那只能從個人自由與自我賦能而來。因此，我們必須採取截然不同的策略。

過去我們總是設立嚴格、硬性的目標來形成外在推力，例如要求自己每天都要做一百下伏地挺身；其實目標也可以彈性調整。

以前我們會不斷提高期望與投入的心力，要求自己必須做到，不論遇到什麼困難，都不能當作藉口；其實，可以依照當下的情況放低期待，減少無謂的付出。

以前只要沒達成目標，我們就會懲罰自己，覺得自己是個可恥又失敗的人；其實不需要感到羞愧，只要有進步都是好事。羞愧感只會打擊信心，讓自己覺得很多事都做不來。



(本文摘自史蒂芬．蓋斯著《彈性習慣：釋放壓力、克服拖延、輕鬆保持意志力的聰明學習法》，時報出版提供)

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