婚姻金錢觀 財務獨立才有財富自由

婚姻關係中，財務需各自獨立，才有婚姻的財富自由。

馬爾他是一個位於地中海中心的島國，素有「地中海心臟」之稱。國土面積316 平方公里，只比台北市大一些，總人口數也只有40 幾萬人，比板橋的人口還少。 這裡的神廟歷史最早可以追溯到西元前4800 年，歷史十分悠久，這些神廟遺址也被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。這裡除了歷史文化之外，更具備了得天獨厚的地質奇觀，這樣一個小而美的地方深受歐美人士所青睞，因此被譽為「歐洲後花園」。 而馬爾他最讓我著迷的是它的「騎士團歷史」。 馬爾他是一個位於地中海中心的島國，素有「地中海心臟」之稱。圖／台灣旅讀會股份有限公司提供

1565 年，奧斯曼帝國入侵馬爾他島，引起馬爾他騎士團激烈的抵抗。騎士團成員率領馬爾他平民浴血對抗，最後成功打破了奧斯曼帝國不敗的神話，取得了這場「馬爾他圍城」之役的勝利；現在島上有許多騎士徽章的圖騰，都是來自這個英雄般的傳奇故事。

騎士團成員戰後開始建設荒島，並發展了海軍。大團長瓦萊塔著手建設新的城市，所以首都的名字就是大團長的名字——瓦萊塔。瓦萊塔城裡隨處可見大量的巴洛克建築，堡壘、城門、皇宮、教堂、博物館等等，使瓦萊塔成為全世界歷史建築密度最高的區域之一。

馬爾他的教堂以豪華裝飾著稱，總共有365 座教堂，其中最著名的是聖約翰大教堂。這裡曾是教皇訪問時舉辦彌撒儀式的地方，除了精緻的雕塑外，還有卡拉瓦喬生前唯一的簽名作品，也就是〈被斬首的聖施洗者約翰〉這幅著名的畫作。穹頂上的壁畫更是氣勢磅礡，讓人對當年教皇的富有及崇高嘆為觀止！

這裡會讓你覺得歷史帶著故事穿越而來，無怪乎《權力遊戲》、《特洛伊戰爭》和《達文西密碼》等影視劇，都在馬爾他取景拍攝。

我們走在街道，看著交疊在血淚與榮光中的馬爾他，想著當年騎士團的勇敢，歷史有時候很瘋狂，讓人難以置信，誘人好奇深探，引人接近天堂。

中元在店裡買了個「騎士手環」，並唱The Impossible Dream給我聽；我看著騎士圖騰，說了江詩丹頓名錶的故事給他聽。

江詩丹頓名錶很貴，商標符號是由四個 V 字組成，標誌用的就是「馬爾他十字」，它以馬爾他騎士團勇敢的貴族形象，作為它優越技藝的象徵。

中元說還好我們夫妻的觀念一致，都不是到了異國就瘋狂買名牌的旅行者。我們結婚31 年，從未因為「錢」的事吵架，因為我們有婚姻財富管理的共識。我們認為婚姻關係中，除了共同生活之必需費用，財務需各自獨立，各自理財，各負風險，各自儲蓄，才有婚姻的財富自由，這就是我們的「婚姻財務學」。

我們不像有些夫妻，老公賺錢給老婆管，或老婆賺錢都交給老公。結婚後，除了每個月中元給家裡的「基本生活費」外，我們賺錢各自獨立，各自儲蓄，各自為自己的親朋好友包紅包；行有餘力，還可以免息「借貸給對方」。

我認為這不但是一種「財務的風險控管」，也是一種「婚姻的財富自由」。用自己的錢，買自己喜歡的東西，不會有依賴或壓力，才能真正享受花錢的樂趣。

夫妻財務獨立，一起老去的同時，還可以自由自在的，拿自己戶頭的錢幫對方付長照費用，幫助這個家。

(本文摘自沈中元、張雪芳著《真愛不會一路平坦：牽手旅行的天窗亮話》，台灣遊讀會股份有限公司提供)

延伸閱讀

兩性關係》給第三者的三個觀點

男人們！認清自己的性價值走勢

夫妻自毀模式可以改變！只要一個最小的行動