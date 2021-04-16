千萬不要吝嗇對別人誇獎 黃渤：最好的人生是做第四名

讚揚是一種精明、隱密和巧妙的奉承，學會適時的去讚揚別人身上的優點，本身展現的就是自己的一項優點。

在美國，有一位家喻戶曉的人物──拿破崙．希爾（Napoleon Hill）。

生活在19世紀後期和20世紀前70年的希爾，是美國現代歷史上最偉大的一位成功學大師。他創立了人類史上最早的現代成功學，出版了大量內容豐富、思想深刻、影響過無數人的成功勵志書籍，對千千萬萬成功人士的奮鬥之路起過很深的影響，就連美國的兩任總統──威爾遜和羅斯福，都深受其影響。而且，威爾遜也是非常難得的培訓大師，曾為很多企業甚至政府的人進行過勵志培訓，在美國上流社會中的名氣尤其突出。

可就是拿破崙．希爾這樣一位看上去非常了不起的人物，據說小時候卻是個非常我行我素、自閉，看上去毫無前途可言的孩子。那麼，到底是什麼改變了他呢？希爾很小的時候就失去了母親，在單親家庭中成長，自然就會缺乏一定的管教。他確實比其他孩子顯得更加不聽話，以至於連鄰居、親生父親和兄弟都對他有意見，甚至在很多時候，由於人們對他存有一貫的偏見，還多次將並非他做的壞事貼在他身上，冤枉他，這些因素都加重了他的叛逆情緒。

後來，他父親又找了一位老婆。在她初進家門時，希爾並沒有給這個陌生的女子好臉色看，讓他父親非常難堪，只好向漂亮的新婚妻子解釋，大概是說希爾是全家最壞的孩子，請她不要見笑，以後多多體諒。沒想到，陌生的女子卻走近希爾，將雙手輕輕的放在他肩上，雙眼真誠的盯著他，說：「最壞的孩子？不！他是最聰明的孩子才對，只是需要我們共同去發現他的聰明。」

拿破崙．希爾長大成名後，在很多場合都提到過那位給予他誇獎和鼓勵的新媽媽，以及他們在一起生活後發生的很多小事。實際上，這位並不算出眾的陌生女子，的確非常懂得怎樣激勵一個「怪異」的孩子健康成長。從那以後，她總是有意無意的誇獎希爾幾句，鼓勵他做很多大大小小感興趣的事情。希爾致力於寫作，就是在新媽媽的鼓勵和支持下，拿一把玩具手槍換了一臺簡易的打字機開始的。

就這樣，拿破崙．希爾在繼母的誇讚聲中慢慢長大，重拾心中的自信，不斷的激發自身潛能，最終成為舉世皆知的成功學大師。

孔子說，三人行必有我師。每個人身上都有值得其他人學習的地方，每個人都有自己的亮點。也就是說，只要你有一雙善於發現別人優點的眼光，就不會缺乏誇讚別人的時機。從上面這個故事中，我們可以看出，誇讚別人對於被誇的人來說，可能會產生很大的影響，對他的未來也會產生一定的積極作用。

因此，在社交場合，學會適時去讚揚別人身上的優點，本身展現的就是自己的一項優點。千萬不要被羨慕嫉妒恨蒙蔽了雙眼，不要吝嗇你對他人的誇獎，要將你發自肺腑的讚美之詞時常用於口頭表達中，無論對你還是對被誇獎的人而言，都會帶來很多好處。

易立競在視頻節目《易時間》中採訪黃渤，當他們聊到對自身位置的看法時，黃渤闡述了一個頗具哲理的看法──最好的人生是做第四名。

黃渤說：「你自己也清楚，比你能力高、理解力高、表現能力高的人有的是，你知道自己的短處在哪兒，也知道自己的長處在哪兒。有的演員自己帶了個人魅力，有的是沉澱下來的力量。比如李雪健老師，他真的就是融進去了，用骨血在演戲，那個魂兒飄在角色上，真的是挺難的。還有陳道明老師，他技術也很好，你也知道他在設計、在做，但是他演得就好，他的個人魅力足夠把你牢牢栓在那兒。國外更多，還有很多這樣的好演員。」

易立競接著問他：「你曾經說過『陳道明那樣的生活才叫生活』，那是什麼生活？」

黃渤回答說：「你能了解，他自己的節奏把握得特別好。你很少見到他出席各種活動，你也知道大家對他的認可，他自己有自己的生活、朋友圈子，有自己可以施展事業的空間，而且有文化，最起碼他是一個喜愛閱讀的人，這就特別好。他對生活空間的安排、對鬆緊度的調節，會讓你覺得還挺羨慕的。」

在一來一往的聊天中，黃渤真誠的表達他對兩位著名的資深實力派表演藝術家李雪健和陳道明老師的讚揚與佩服之情。這樣的話，從黃渤的角度來說，是真心實意的表達，同時說明他也有自己在專業領域的偶像，體現的是他在表演藝術上的追求方向之一，也讓人看到了他對前輩的禮貌與尊重，是個謙遜有禮的人。從他讚揚的兩位演員的角度來說，當他們聽到別人在背後真心實意所說的讚美之詞時，必然會產生喜悅和欣慰之情，雖然他們作為實力派表演藝術家，早已獲得無數的榮譽和讚美。

再從觀眾的角度來看，很多人從黃渤對兩位藝術家的讚揚話語中，找到了默契之處，因為必定有大量觀眾跟黃渤一樣，都非常喜歡李雪健與陳道明。可以想像，當觀眾們從一個著名的演員口中，聽到他與自己有這麼大一個共同之處，或者說自己居然與他的眼光相同，那該是一份特殊的驚喜與欣慰。

讚美別人，往往就是一個多方共贏的舉動。英國作家塞繆爾．巴特勒（Samuel Butler）曾說過：「讚美是美德的影子。」是的，讚美別人的優點本身體現的就是自己的優點。法國作家拉羅什富科（La Rochefoucauld）也說：「讚揚是一種精明、隱祕和巧妙的奉承，它從不同的方面滿足給予讚揚和得到讚揚的人們。」此話同樣是說，讚揚對於雙方都是有好處的。所以說，培養讚揚別人的品質，是很值得我們做的事情。

當然了，正如上面拉羅什富科那句名言中提到：「讚揚是一種精明、隱祕和巧妙的奉承。」我們不能絕對的說「奉承」只代表貶義，它也有自身積極的一面，這實際上就是誇讚，也就可以用「精明、隱祕和巧妙」來修飾。讚揚別人，並不是貶義範疇的那種奉承，並不是俗話所說的溜鬚拍馬，而是從心底生出的對別人優點的欣賞和欽佩，代表的是一種積極向上的心理訴求。如果誇讚源自內心的虛偽和別有所圖，一旦被識破，必定令人不齒，它已經越過了良好道德與品行的範疇。

所以，俄國著名作家托爾斯泰有句話說：「稱讚，不但對人的感情，而且對人的理智也起著很大的作用。」它所隱含的意思是：你要想真心實意的誇讚一個人，就離不開理智的支撐。只有在理智支撐下，才能客觀的發現別人身上的優點，並且適時給予讚揚，而不是信口開河、虛情假意的誇別人。

黃渤對很多人表達過內心的讚美之意，雖然他平時喜好開玩笑，有時與朋友在一起，還會拿他們尋開心，惹得全場大笑。比如，他的好朋友管虎、王迅、梁靜、孫紅雷等等，都曾不只一次的被他「取笑」，但是一旦認真討論起來，黃渤總會說出他們身上的大量優點，包括為人處世的方式、演戲時的技術水準，工作中的能力和態度等等。

在他與孫紅雷等明星共同參與的上海東方衛視主辦的節目《極限挑戰》中，他和孫紅雷之間沒少「互相傷害」，可在事後的各類訪談中，每當記者問到他對其他人的評價時，他都會非常誠懇的給予讚揚，而且非常到位。既能讓人看出他有獨到而較高的識人能力，又能讓人感受到他對友誼的維護與重視。比如，他「嘲笑」孫紅雷「智商讓人著急」，同時在採訪中卻誇讚孫紅雷其實本質憨厚、善良、踏實，是個值得人信賴的朋友。 每個人在一生中都需要跟別人相識相交相知，情義是無價的。能夠發現其他人身上的亮點，是我們與他人長期相處的一大基礎；而能夠針對優點給予誇獎，一方面是保證彼此間友情品質的必要條件，另一方面也是以鼓勵的形式，幫助朋友進步的基本做法。就算對於一輩子只有一面之緣的人來說，當發現了他的優點後，及時誇獎一番，說不定對他的成長會帶來無法預估的影響。赤子之心，就隱含在對他人的每一次真心讚揚當中。所以，千萬不要吝嗇對別人的誇獎。

(本文摘自劉瑞江著《黃渤說話的藝術：為什麼他能讓周星馳佩服、林志玲以他為擇偶標準？》，大是文化提供)

延伸閱讀

Google最強團隊的秘密 就是傾聽

蘋果兩大巨頭都具備的「傾聽」能力

面對獨斷專權的上司 只能躲避或效忠？