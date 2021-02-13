兔龍蛇篇》生肖大吉 好運旺旺來

辛丑太歲對於兔子來說，是個尊貴性質強烈的太歲，代表的是事業的成就與貴人的指數，都高掛在太歲星的牌匾上。就是這樣的氣息，讓兔子們的2021年充滿著憧憬，兔子們也願意展開新的嘗試，因此在這一年開啟新事業的比比皆是，把事業進行轉型的也不在少數，這是個充滿激勵能量的流年。對於新事業而言，卻十分有利，然而整體計畫卻依舊缺之不得，循序漸進，由小而大，到了2022年就容易晉升王者行列。

兔子們的流年功課就是如何發展可以賺錢的事務與學習，因此按部就班與設妥計畫和目標將會是重點功課。不過可惜的是，在此種太歲五行架構下的兔子們，最容易出現的行為現象是在自信心超強的狀態下，對於投資求財做出孤注一擲的動作。遵守紀律是兔子們今年營造財利的重要法則，投資標的宜以與「電」有關的標的，例如：車用電池、鋰電池、讚電池材料、電池芯與電池模組等產業鏈都值得兔子們設為財利標的。

流年架構「水」五行元素十分重要，因此隨身攜帶一包「粗海鹽」，兩週更換一次，提昇流年運式的效果更佳。