兔龍蛇篇》生肖大吉 好運旺旺來
送走紛擾的庚子，來到辛丑，做好流年功課，迎接豐收金牛年。
兔｜滿懷憧憬 有利開啟新事業
辛丑太歲對於兔子來說，是個尊貴性質強烈的太歲，代表的是事業的成就與貴人的指數，都高掛在太歲星的牌匾上。就是這樣的氣息，讓兔子們的2021年充滿著憧憬，兔子們也願意展開新的嘗試，因此在這一年開啟新事業的比比皆是，把事業進行轉型的也不在少數，這是個充滿激勵能量的流年。對於新事業而言，卻十分有利，然而整體計畫卻依舊缺之不得，循序漸進，由小而大，到了2022年就容易晉升王者行列。
兔子們的流年功課就是如何發展可以賺錢的事務與學習，因此按部就班與設妥計畫和目標將會是重點功課。不過可惜的是，在此種太歲五行架構下的兔子們，最容易出現的行為現象是在自信心超強的狀態下，對於投資求財做出孤注一擲的動作。遵守紀律是兔子們今年營造財利的重要法則，投資標的宜以與「電」有關的標的，例如：車用電池、鋰電池、讚電池材料、電池芯與電池模組等產業鏈都值得兔子們設為財利標的。
流年架構「水」五行元素十分重要，因此隨身攜帶一包「粗海鹽」，兩週更換一次，提昇流年運式的效果更佳。
龍｜有財無庫 風水布局可化解
「太歲偏沖」是一種需要徹底化解的不協調能量，否則如芒刺在背的感覺是不舒服的，運勢也容易陷入卡卡狀態。「安太歲」是一種方法，不過比較傾向於自我安慰，最為理想的策略將會是「化煞為權」，那就是轉移目標的轉借疏洩法。回歸現實面的策略就是「換個角度看人生」，學習運用不同的角度觀察事物，甚至於站在「太歲」的高度鳥瞰世界。
「太歲財源吉星」如影隨形的今年，按理說財利運勢應該是旺盛而美好的。不過可惜的是，由於「財祿吉星」受到了「太歲星」的干擾，因此如果策略不對，即便很會賺錢，賺很多錢，年底結帳還是不如預期。這是一種典型的「有財無庫」的特質，就出現在2021辛丑牛年。不過別擔心，只要畫龍點睛，風水布局再加上理財策略，財富依舊可望豐盈如預期。
股市投資求財方面，儲蓄概念是旺財好標的，生活消費、電信、雲端……都是值得著墨的財利標的。對於有意購屋置產的龍族們而言，這是個值得進場的好時機點，吉利好宅可望覓得，同時也有機會因而積累財富。
蛇｜積累財富 添置房產最理想
「太歲三合吉星」照拂的今年，小龍們的整體流年運勢是吉利的。只不過，在太歲五行氣場平順的狀態下，卻隱藏著一種需要更多動能的訊息，而這些訊息就是因為「華蓋星」而遭到掩沒。換個角度來說，小龍們於2021年的平安與順遂是令人羨慕的，對於一般人而言，此種現象的確是個幸運的好流年，因為風平浪靜，也因為與世無爭。
儲蓄雖然已經不再是目前理財的最好選項，不過在金錢星流動能量低的今年，「你不理財，財富理你」的現象真的會發生。從現實面的角度來說，最為理想的儲蓄又可以賺到槓桿財富的策略就是購買屋宅，對於正有此需求小龍來說，這是最為理想的添置房產年。其餘小龍則宜選擇具有積累財富的儲蓄型概念標的，例如定期定額購買基金型的投資標的。
股市投資求財，則宜以資產概念股為首要買賣標的，另外營建類股也值得關注。要提防的是「暗劫財」。那是一種不知不覺的消耗，有一種財庫破個小洞的感覺，這也就是為什麼需要正確投資的原因，今年不宜留太多的現金在身邊。
(本文摘自陶文著《 2021牛年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到》，時報出版提供)