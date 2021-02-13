拿回人生主動權 新年計畫這樣做

「完美自我」應該打破自己的執念，允許「現實自我」在執行任務的過程中有一些小瑕疵。

偶爾放棄一下也沒關係

說到三分鐘熱度，很多人都深有體會。我們總是制定許多計畫，可在堅持了兩三天後，就放棄了。放棄計畫，有可能是因為計畫制定得不夠合理，也有可能是因為計畫和你的目標相差十萬八千里，你只是跟風而已。

還有一種情況，大家也並不陌生：你的計畫很合理，每天需要完成的任務也適量，但在堅持了一段時間後，你突然忘了這事。等你再想起來時，心裏異常懊惱，有一種罪惡感，覺得完美的計畫遭到了破壞，那乾脆徹底GameOver(遊戲結束)，不玩了。就出現過這樣的狀況。有段時間，我給自己規定好每天要早起。堅持了一段時間後，我發現自己每天早上做事效率很高，一整天都有好心情，我對自己很滿意。但是過了兩天，我就把這事給忘了，等後來再想起來，也沒有動力繼續了。

懶覺是睡足了，白天的時間卻也縮短了不少。由於沒有早起，我會帶著內疚的心情開始一天的工作和生活，並時不時痛罵自己：連早起都做不到，還談什麼實現夢想？於是，「完美自我」和「現實自我」之間開始了激烈碰撞。「完美自我」惡狠狠地罵道：「你這個人，計畫制定得好好的，為什麼不執行呢？你知不知道，當你睡懶覺時，別人都在學習啊？你這麼不上進，真是太令我失望了！就你這樣，能做成什麼事呢？」「現實自我」很羞愧，同時也有點憤怒：「去你的完美計畫，反正你的要求我做不到，你還老罵我，我不跟你玩了。我就是要睡覺，我就是要破罐子摔碎。拜拜，你自己玩吧！」然後，「現實自我」不再搭理「完美自我」，過起了逍遙自在的日子，一個計畫都不再執行了。由於一切具體的任務都是靠「現實自我」來完成的，所以，當「現實自我」拒絕合作時，「完美自我」就沒有實現的可能了。這時候一個人的成長就停滯了。

放下「完美自我」的執念

有的人要減肥，就給自己制定了嚴格的節食計畫，偶爾有一天沒忍住，吃了個冰淇淋，因而被「完美自我」激烈地控訴和批評一番。於是，心一橫，乾脆不減了，繼續吃吃吃。我的閨密小雯想要減肥，就給自己做了個食譜，一日三餐吃什麼喝什麼都安排得很詳細。剛開始，她堅持得很好，可後來有一天晚上，她實在是餓得受不了了，就吃了份宵夜。這是超出她食譜計畫的，她很緊張，也很自責，覺得自己對節食計畫執行得不夠完美。於是，第二天，小雯乾脆放棄計畫，不減肥了，想吃什麼就吃什麼。那麼，怎樣才能讓「現實自我」帶著愉悅的心情堅持到底呢？這需要「完美自我」學會接納「現實自我」偶爾的放棄。和每天堅持辛苦地跑步鍛鍊相比，很多人更想躺著什麼也不幹。「完美自我」應該打破自己的執念，允許「現實自我」在執行任務的過程中有一些小瑕疵。比如，學習一樣新東西時，「現實自我」剛開始學得很認真，但新鮮勁一過，就把學習拋到一邊了。這時候，「完美自我」會出來提醒我們。請注意，這時，提醒的方式很重要。

第一種是喝斥與責罵。比如：「你這個傻瓜什麼都幹不了，真是笨死了……」我在跟小雯聊天時就談到了這個話題。她說，當她不能更好地堅持時，她就是這麼說己的。她認為自己就是很笨，什麼也做不到，乾脆放棄吧。我還認識一個叫小茹的女生，她剛學游泳時非常有熱情，每週都會去。後來，她的熱情就開始慢慢消退了。有一次，她因為家裏有事就沒去，內心非常自責，於是就暗示自己：我不是游泳的料，以後不學了。這種喝斥提醒的方式會讓人有壓力和負罪感倍增，心情沉重，哪裏還有心思繼續學習呢？

第二種是理解與安慰。比如：「忘了執行計畫沒關係，放棄不是什麼罪過，你應該休息一下。再說了，你已經堅持得不錯了，以後繼續堅持實施就好。

偶爾放棄，但不影響長遠目標

我以前經常用第一種方式攻擊自己，結果整日沒精打采，什麼也不想幹。後來，我慢慢轉換思維，允許瑕疵存在，結果發現自己反而能有一些進步。比如學英語，在學了幾天後，因為其他事一耽擱，很多新背的單字完全忘記了。某天，我忽然想起來，趕緊再學一些，而不是說乾脆不學了。這種偶爾放棄，但是又斷斷續續地堅持學習，要比徹底放棄強很多。

我的寫作夢想也曾中斷過。有一段時間，不知道為什麼，我就是不想寫了，之前列好的選題連看都不想看。我坐在電腦螢幕前，大腦一片空白，一個字都敲不出來。那時的我很害怕：我是不是文思枯竭，以後再也寫不出來了？於是，我暫時停止了寫作，開始讀書、看電影、看展覽。沒過多久，我又想寫了，就繼續堅持寫作，一直到今天。寫作期間，偶爾的放棄並不影響我的長遠目標。我允許自己偶爾出現倦怠、沮喪、放棄，正好給自己一段放鬆的時間，然後振作精神繼續往前走。 今天，你可能被懶惰打敗了，明天也被懶惰打敗了。怎麼辦？沒關係，後天你要爬起來，努力打敗懶惰。也許，你還會繼續被懶惰打敗一千次，但你要一千零一次地站起來和它對抗—這就是精進的人生，也是我們奮鬥的意義所在。

(本文摘自二美著《擺脫無力感：拿回人生主動權》，四塊玉文創提供)



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