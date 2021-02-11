這個神祕公式支配了整個矽谷

矽谷的幾乎所有企業，都在使用一套科學的數據統計方法，來幫助團隊做出最優化的決策。

我們在工作的時候，經常會收到用戶各種各樣的意見、建議，甚至是抱怨。

「這個App設計的是瑕疵品嗎？」

「真想給他們產品經理寄刀片！」

設計師會糾結，應該用的字級多大，放幾個按鈕，按鈕用什麼顏色等。

內容工作者會糾結，ABC三個圖題，到底應該用哪個標題。

產品經理會糾結，用戶申請流程分幾步驟合適；是不是可以簡化一些用戶輸入項；簡化之後用戶品質會不會下降；讓用戶手機驗證或密碼驗證的流失率如何等。

技術人員當然會更糾結，出現一個新的前端框架，是否需要把整體程式碼遷移；當用戶量增加、系統變慢時，到底應該選哪個優化文案等。

各個職位上的人，每一次的琢磨和糾結都是一次決策，而這些無數次大大小小的決策累加起來就是一個產品的完整體驗。但是，這些問題之所以讓人糾結，是因為：表面上看，根本沒有標準答案。而且，就算你去做簡單的用戶調研，詢問幾個用戶意見，他們的想法也很有可能自相矛盾。這就像賈伯斯說過的，用戶根本不知道自己想要什麼，直到我們告訴他。

這一幕，就像是你問女朋友晚上出去想吃什麼，她嘴上說「隨便」，其實她心裡想說：「人家要去格調高又便宜，好吃又不會胖，不擁擠還很有人氣，拍照好看又不要太俗的店。」

用戶和女朋友一樣，難以捉摸。無論你怎樣糾結，時限一到，還是要做出決斷。

最後怎樣做出決斷？當然不是靠產品經理憑主觀臆斷，也不是靠碼農和設計師談判，更不是靠高層們微信扔骰子（比大小）。其實，矽谷的幾乎所有企業，都在使用一套科學的數據統計方法，來幫助團隊做出最優化的決策。

簡而言之，總結起來就是一個公式：p < 0.05。

案例重現

我們都知道，想要對兩個方案做出選擇，最好的方法就是做實驗。在互聯網（網際網路）行業，這個實驗統稱為A/B測試（A/B Test）。也就是找出一部分實驗用戶，例如10萬人，給其中一半人使用A方案，而對另一半的5萬人，使用B方案。

看看下面這個案例。

透過第一章，你現在應該已經知道了，「顏色」對於用戶的行為有著顯著的影響。於是，你們的產品團隊現在想試試，把按鈕的顏色從綠色變成紅色，是不是有更多的人點擊。於是你就簡單地設計了下面這個實驗。對於所有進入這個頁面的用戶，你讓一半人看到綠色按鈕，而另外一半人看到的，則是紅色。

實驗就這樣跑了幾天，你得到了如下的數據統計結果。

A組，綠色：100個人看到了這個按鈕，可是卻沒人點擊，點擊量為0。

B組，紅色：同樣有100個人看到，居然有50個人點擊。

如果是這樣完美的數據，我們容易得出結論——紅色完勝，畢竟綠色組成績為0。之後，你的產品團隊就高興地上線了紅色按鈕方案。可是，在現實的實驗中，我們往往得不到這麼完美的一面倒的數據，而且我們如果同時關注兩個以上的用戶指標，結論還很有可能相互矛盾，在這個時候我們應該怎麼辦呢？

再來看一個例子。

還是應用了第一章的內容，你現在應該知道，手機的「推播通知」對挽留用戶很重要吧。發一個推播，用戶說不定就會點開好久不用的App了。所以，你的團隊又有了一個想法，想和文案部門聯合，一起試試「個性化通知內容」是不是更有效。

於是，你們設計了下面這個實驗。依然是把用戶隨機分成兩組，然後你們分別給兩組人發送不一樣的推播通知。

第一組收到的是非個性的「屠龍寶刀點就送！明星都在玩！」

第二組則有一點點個性化，在開頭加上了用戶的名字，「（用戶姓名），屠龍寶刀點就送！明星都在玩！」

通知發送一天之後，得到了如下圖所示的實驗結果。

第一組，有95 個用戶接到了推播；收到通知24小時內，有四個人打開了App，但是有一個人刪除了App ，可能是因為收到推播太多，太煩了。

第二組，有107個用戶接到了推播；收到通知24小時內，有11個人打開了App，但是有三個人刪除了App。

注意，對於上面的數據，我們並不區分用戶是直接點擊推播通知打開的App，還是看到推播後，過了一會兒，用戶自主找到App圖示打開的。

結果擺在面前，就很尷尬了，似乎是喜憂參半的悖論。如果只看讀取率，那可能是第二組更好，但是第二組的刪除率又上升了。

到底應該怎樣抉擇？還好我們有統計學。

(本文摘自Han著《矽谷思維：矽谷頂尖工程師實戰經驗總結，五大模式訓練邏輯思考，職場技能提升＋競爭力開外掛！》，寶鼎出版提供)



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